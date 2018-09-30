Những kiểu chồng đúng chuẩn ‘vàng mười không sợ lửa’, vợ có vất vả cả đời cũng toại nguyện

Tuy nhiên cũng có không ít người chồng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đối xử với vợ rất chừng mực. Họ luôn lắng nghe ý kiến và không bao giờ xem thường xuất thân, địa vị của vợ. Họ luôn để vợ nói lên những quan điểm và ý kiến trong gia đình. Nếu cô vợ nào có được người chồng như thế này, hãy giữ thật chặt đừng để mất.

Nhiều phụ nữ ở nhà lo chuyện cơm nước, chăm con, nội trợ nên đàn ông xem thường. Họ cảm thấy vợ không xứng tầm nên thường nói chuyện cộc lốc hoặc thể hiện thái độ không tôn trọng. Có nhiều trường hợp người chồng càng có địa vị cao càng không xem vợ mình ra gì. Họ cảm thấy vợ không cùng đẳng cấp. Đó cũng là nguyên nhân khiến nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Ủng hộ đam mê của vợ

Rất ít người đàn ông ủng hộ đam mê và công việc của vợ. Vì họ cảm thấy trong gia đình một mình họ đã đủ gánh vác mọi thứ. Vả lại họ cảm thấy sống với một người phụ nữ quá mạnh mẽ, bản thân họ sẽ cảm thấy áp lực và lép vế. Thế nên đa phần đàn ông thường thích vợ ở nhà nội trợ hơn là bôn ba bên ngoài.

Ủng hộ và động viên những việc vợ làm, không phải ai cũng làm được - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng nếu một người chồng luôn ủng hộ đam mê và ước mơ của vợ, bạn hãy biết trân trọng. Bởi anh ấy không muốn bạn bị thua thiệt bất cứ ai. Không muốn để bạn mai một khả năng của mình. Và không muốn những công sức ăn học bao nhiêu năm của bạn phải đổ sông đổ biển.

Biết nói lời xin lỗi khi sai

Đàn ông biết nói lời xin lỗi là người đáng tin cậy - Ảnh minh họa: Internet

Vì cái tôi quá lớn mà đàn ông thường ít nói lời xin lỗi. Dù có sai, họ cũng tìm cách lảng tránh chứ không thẳng thắn đứng ra nhận lỗi và sửa chữa. Họ cảm thấy lời xin lỗi là thứ chứng tỏ sự hèn nhát của bản thân nên không bao giờ nói ra. Tuy nhiên người đàn ông thương vợ thật lòng và có trách nhiệm sẽ không bao giờ để vợ phải chịu ấm ức. Lỗi của họ, họ sẽ nhận và khắc phục. Họ không đổ lỗi cho bất cứ ai, kể cả người vợ của mình.

Người chồng biết lắng nghe

Biết lắng nghe những tâm sự của vợ, đàn ông sẽ được hưởng cuộc sống hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông bôn ba ngoài xã hội, có rất nhiều mối quan hệ để bận tâm. Cũng vì vậy mà ít ai chịu ngồi lắng nghe những chuyện thường nhật của vợ. Nhưng cũng có những người chồng dù bận đến mấy cũng dành vài phút trước khi đi ngủ để tâm sự cùng vợ. Họ sẵn sàng tạm gác những lắng lo của bản thân để ngồi nghe vợ nói. Có thể không giúp được gì nhiều nhưng chỉ cần hành động ngọt ngào này, họ cũng đủ để trở thành người đàn ông “vàng mười”.

Để vợ quản lý chuyện tiền bạc

Trong xã hội ngày nay, nam nữ đều bình đẳng như nhau. Việc chồng đưa tiền cho vợ quản lý không chỉ thể hiện tình cảm mà còn là thái độ tôn trọng người vợ của mình. Vì nhiều lý do mà đàn ông thường cảm thấy không tin tưởng khi đưa vợ quản lý tiền. Họ sợ vợ sẽ tiêu xài phung phí hoặc mua sắm quá đà. Họ sợ vợ giấu giếm làm chuyện gì đó. Thậm chí có người ích kỷ đến nỗi sợ vợ mang tiền cho ba mẹ vợ.

Càng đưa tiền cho vợ quản lý, đàn ông càng kiếm ra được nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên đàn ông nên nhớ, việc để vợ giữ tiền lợi nhiều hơn hại. Và người sẵn sàng để vợ quản lý tiền bạc là người chồng đáng giá “bạc tỷ”, dù vợ có vất vả cũng sẽ không cảm thấy khổ tâm. Nói chung kiểu chồng hội tụ được những yếu tố trên quả thật là “hàng hiếm”. Nếu bạn tìm được người chồng như thế này, đừng bao giờ buông tay.