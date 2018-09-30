Những kiểu chồng đúng chuẩn ‘vàng mười không sợ lửa’, vợ có vất vả cả đời cũng toại nguyện

Phụ nữ yêu 30/09/2018 11:05

Dưới đây là những kiểu đàn ông đáng giá “bạc tỷ”, vợ có vất vả đến mấy cũng cảm thấy xứng đáng.

Phụ nữ lấy được người chồng kiểu này xem như cuộc đời nở hoa, dù có tận tụy suốt đời cũng không cảm thấy tủi thân hay chán chồng.

Dù có chuyện gì cũng tôn trọng vợ

Nhiều phụ nữ ở nhà lo chuyện cơm nước, chăm con, nội trợ nên đàn ông xem thường. Họ cảm thấy vợ không xứng tầm nên thường nói chuyện cộc lốc hoặc thể hiện thái độ không tôn trọng. Có nhiều trường hợp người chồng càng có địa vị cao càng không xem vợ mình ra gì. Họ cảm thấy vợ không cùng đẳng cấp. Đó cũng là nguyên nhân khiến nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Những kiểu chồng đúng chuẩn ‘vàng mười không sợ lửa’, vợ có vất vả cả đời cũng toại nguyện - Ảnh 1
Đàn ông tôn trọng vợ sẽ thành đạt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên cũng có không ít người chồng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đối xử với vợ rất chừng mực. Họ luôn lắng nghe ý kiến và không bao giờ xem thường xuất thân, địa vị của vợ. Họ luôn để vợ nói lên những quan điểm và ý kiến trong gia đình. Nếu cô vợ nào có được người chồng như thế này, hãy giữ thật chặt đừng để mất.

Ủng hộ đam mê của vợ

Rất ít người đàn ông ủng hộ đam mê và công việc của vợ. Vì họ cảm thấy trong gia đình một mình họ đã đủ gánh vác mọi thứ. Vả lại họ cảm thấy sống với một người phụ nữ quá mạnh mẽ, bản thân họ sẽ cảm thấy áp lực và lép vế. Thế nên đa phần đàn ông thường thích vợ ở nhà nội trợ hơn là bôn ba bên ngoài.

Những kiểu chồng đúng chuẩn ‘vàng mười không sợ lửa’, vợ có vất vả cả đời cũng toại nguyện - Ảnh 2
Ủng hộ và động viên những việc vợ làm, không phải ai cũng làm được - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng nếu một người chồng luôn ủng hộ đam mê và ước mơ của vợ, bạn hãy biết trân trọng. Bởi anh ấy không muốn bạn bị thua thiệt bất cứ ai. Không muốn để bạn mai một khả năng của mình. Và không muốn những công sức ăn học bao nhiêu năm của bạn phải đổ sông đổ biển.

Biết nói lời xin lỗi khi sai

Những kiểu chồng đúng chuẩn ‘vàng mười không sợ lửa’, vợ có vất vả cả đời cũng toại nguyện - Ảnh 3
Đàn ông biết nói lời xin lỗi là người đáng tin cậy - Ảnh minh họa: Internet

Vì cái tôi quá lớn mà đàn ông thường ít nói lời xin lỗi. Dù có sai, họ cũng tìm cách lảng tránh chứ không thẳng thắn đứng ra nhận lỗi và sửa chữa. Họ cảm thấy lời xin lỗi là thứ chứng tỏ sự hèn nhát của bản thân nên không bao giờ nói ra. Tuy nhiên người đàn ông thương vợ thật lòng và có trách nhiệm sẽ không bao giờ để vợ phải chịu ấm ức. Lỗi của họ, họ sẽ nhận và khắc phục. Họ không đổ lỗi cho bất cứ ai, kể cả người vợ của mình.

Người chồng biết lắng nghe

Những kiểu chồng đúng chuẩn ‘vàng mười không sợ lửa’, vợ có vất vả cả đời cũng toại nguyện - Ảnh 4
Biết lắng nghe những tâm sự của vợ, đàn ông sẽ được hưởng cuộc sống hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông bôn ba ngoài xã hội, có rất nhiều mối quan hệ để bận tâm. Cũng vì vậy mà ít ai chịu ngồi lắng nghe những chuyện thường nhật của vợ. Nhưng cũng có những người chồng dù bận đến mấy cũng dành vài phút trước khi đi ngủ để tâm sự cùng vợ. Họ sẵn sàng tạm gác những lắng lo của bản thân để ngồi nghe vợ nói. Có thể không giúp được gì nhiều nhưng chỉ cần hành động ngọt ngào này, họ cũng đủ để trở thành người đàn ông “vàng mười”.

Để vợ quản lý chuyện tiền bạc

Trong xã hội ngày nay, nam nữ đều bình đẳng như nhau. Việc chồng đưa tiền cho vợ quản lý không chỉ thể hiện tình cảm mà còn là thái độ tôn trọng người vợ của mình. Vì nhiều lý do mà đàn ông thường cảm thấy không tin tưởng khi đưa vợ quản lý tiền. Họ sợ vợ sẽ tiêu xài phung phí hoặc mua sắm quá đà. Họ sợ vợ giấu giếm làm chuyện gì đó. Thậm chí có người ích kỷ đến nỗi sợ vợ mang tiền cho ba mẹ vợ.

Những kiểu chồng đúng chuẩn ‘vàng mười không sợ lửa’, vợ có vất vả cả đời cũng toại nguyện - Ảnh 5
Càng đưa tiền cho vợ quản lý, đàn ông càng kiếm ra được nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên đàn ông nên nhớ, việc để vợ giữ tiền lợi nhiều hơn hại. Và người sẵn sàng để vợ quản lý tiền bạc là người chồng đáng giá “bạc tỷ”, dù vợ có vất vả cũng sẽ không cảm thấy khổ tâm. Nói chung kiểu chồng hội tụ được những yếu tố trên quả thật là “hàng hiếm”. Nếu bạn tìm được người chồng như thế này, đừng bao giờ buông tay.

Dù có chết, phụ nữ cũng đừng bao giờ 'xua đuổi' những người này ra khỏi cuộc đời mình

Dù có chết, phụ nữ cũng đừng bao giờ 'xua đuổi' những người này ra khỏi cuộc đời mình

Cuộc đời phụ nữ tuyệt đối đừng để mất những người này, hãy cố gắng giữ họ bên cạnh, đừng bao giờ buông tay.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng thương vợ mẫu người đàn ông tốt

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 2 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này