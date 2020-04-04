Những dấu hiệu mười mươi chồng vẫn thương vợ sau nhiều năm chung sống

Phụ nữ yêu 04/04/2020 05:21

Không phải là điều dễ dàng để có một cuộc hôn nhân bền vững. Một người chồng thương vợ sau nhiều năm chung sống thường có dấu hiệu này.

Tình cảm sau hôn nhân không nồng nhiệt, dễ nhận thấy khi lúc còn yêu nhau. Khi về chung một nhà, trách nhiệm, cơm áo gạo tiền dần bào mòn cảm giác yêu và được yêu ở vợ chồng. Đây có thể là đặc điểm chung của những cuộc hôn nhân hạnh phúc lâu năm.

Dù vậy, một cuộc hôn nhân bền vững phải có nền tảng tình yêu đủ nhiều. Một người chồng vẫn yêu vợ sau nhiều năm chung sống thường có những dấu hiệu này.

1. Những thói quen mà bạn thích, chồng vẫn cố gắng giữ. Chẳng hạn như, nếu biết bạn thích uống sữa tươi mỗi sáng, thì dù bận thế nào anh ấy vẫn sẽ chuẩn bị một ly sữa cho bạn trước khi đi làm. Đó không chỉ là cách đơn giản chồng “lấy lòng” vợ mà còn là thể hiện tình cảm yêu thương sau nhiều năm chung sống.

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Những thói quen mà bạn thích, chồng vẫn cố gắng giữ - Ảnh minh họa: Internet

2. Khi bạn có thời gian nghỉ, anh ấy luôn hiểu bạn cần được nghỉ ngơi. Anh ấy sẽ không nói những câu đại loại như: “Tranh thủ ngày nghỉ sao em không làm…”. Vì anh ấy muốn bạn có thời gian nghỉ thoải mái nhất.

3. Anh ấy sẽ thay bạn chăm sóc con khi biết bạn thật sự cần ngủ thêm. Anh ấy cũng sẵn sàng dậy sớm làm bữa sáng cho bạn nếu biết tối qua bạn đã thức đêm trông con.

4. Với những lời than thở của bạn, anh ấy luôn lắng nghe và tìm mọi cách để giúp bạn.

5. Dù trong trường hợp nào, anh ấy vẫn luôn cư xử bình đẳng với bạn.

6. Khi phải đưa ra quyết định quan trọng, anh ấy luôn muốn nghe ý kiến của bạn. Anh ấy luôn tôn trọng cảm xúc và mong muốn của bạn.

7. Anh ấy hầu như không thể giấu bạn điều gì. Ngay cả việc tặng bạn một món đồ kỷ niệm, anh ấy cũng chẳng thể giữ được bí mật cho đến phút chót.

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Anh ấy luôn chủ động cho bạn biết sẽ đi đâu, với ai hay đi tới bao giờ - Ảnh minh họa: Internet

8. Anh ấy luôn chủ động cho bạn biết sẽ đi đâu, với ai hay đi tới bao giờ. Đó là lý do bạn không bao giờ nghi ngờ, cũng không phải tra hỏi anh ấy đi đâu.

9. Anh ấy nhớ những mong muốn nho nhỏ của bạn. Chẳng hạn như bạn thích một chiếc váy mà vẫn chưa thể mua. Hay bạn muốn một cái bếp mới để nấu bữa ngon cho gia đình.

10. Nếu bạn đã phải trải qua một ngày tồi tệ, anh ấy sẽ xoa bóp giúp bạn thấy dễ chịu hơn.

11. Mỗi buổi tối, anh ấy đều hỏi hôm nay có gì không, bạn đã trải qua những gì? Và rồi anh ấy sẽ nghe bạn kể bất kì điều gì.

12. Dù sống với nhau bao lâu, chồng vẫn sẽ hỏi bạn đã ăn trưa chưa, đã về đến nhà chưa?

13. Anh ấy là người biết rõ khẩu vị của bạn, thậm chí là người làm món bạn thích đúng khẩu vị với bạn nhất.

14. Anh ấy chủ động làm việc nhà, sửa chữa những thiết bị trong nhà mà không đợi bạn phải nhắc.

15. Anh ấy khuyến khích bạn gặp gỡ bạn bè hay đi làm đẹp. Anh ấy không ngại chở bạn đi gội đầu hay làm tóc.

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Khi có người thứ ba hỏi điều gì về bạn, anh ấy luôn nói đúng ý của bạn - Ảnh minh họa: Internet

16. Bạn và chồng luôn cùng một quan điểm nuôi dạy con, dù là lúc nghiêm khắc hay khi đùa giỡn với con.

17. Khi có người khác hỏi điều gì về bạn, anh ấy luôn nói đúng ý của bạn.

18. Vì anh ấy và bạn luôn có tình cảm ổn định nên con cái cũng sẽ thấy rõ điều đó. Khi được hỏi con thích ai hơn, chúng thường sẽ trả lời cả hai mà không so sánh.

19. Anh ấy luôn nhường cho bạn chỗ ngủ thoải mái, thậm chí là quen với những thói quen xấu của bạn khi ngủ.

20. Anh ấy đã không còn nói yêu bạn, nhưng chắc chắn luôn là người bạn nghĩ đến đầu tiên khi gặp khó khăn.

Nếu có những dấu hiệu này thì có nghĩa là bạn đang có một cuộc hôn nhân bền vững cùng người chồng thương vợ sau nhiều năm chung sống.

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