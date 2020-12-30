Khi làm người thứ ba , đàn bà cứ tưởng rằng bản thân đắt giá đến mức đàn ông có vợ cũng vứt bỏ gia đình để chạy theo. Họ tự ru ngủ bản thân rằng nếu đã yêu thương mình đến thế đàn ông chắc chắn sẽ bỏ vợ để lấy mình làm vợ.

Chấp nhận làm kẻ thứ ba , đàn bà không chỉ tự nhận đánh mất chính mình mà còn khiến bản thân trở nên rẻ tiền.

Một khi tiểu tam đòi danh phận, chồng ngoại tình sẽ khéo léo rút lui khỏi mối quan hệ, xóa sạch dấu vết về cuộc tình vụng trộm và trở về bên gia đình.

Thế nhưng, đàn ông ngoại tình lại không hề nghĩ như thế. Chẳng đàn ông nào muốn bỏ người vợ đoan chính để cưới đàn bà lăng loàn làm vợ, họ càng không có ý định cho kẻ thứ ba phát nát gia đình của mình.

Đàn ông dù bao dung, độ lượng đến mấy cũng sẽ khó lòng chấp nhận sự thật vợ mình từng là kẻ cướp chồng - Ảnh minh họa: Internet

Mang tiếng xấu cả đời

Đàn bà dại dột cướp chồng thiên hạ một lần thì dù có thành tâm hối cãi cũng chẳng thể gột rửa tội lỗi mình đã gây ra. Phá nát gia cang của người khác chắc chắn sẽ bị thiên hạ mắng chửi, lên án không thôi.

Thậm chí, dù đã tu tâm dưỡng tính, tìm được người đàn ông tử tế, nên vợ thành chồng thì đàn bà làm kẻ thứ ba luôn nơm nớp lo sợ chồng biết chuyện xấu năm xưa của mình.

Dám chắc, đàn ông dù bao dung, độ lượng đến mấy cũng sẽ khó lòng chấp nhận sự thật vợ mình từng là kẻ cướp chồng, lên giường với chồng người khác.

Đàn bà làm người thứ ba không chỉ mất người đàn ông mình hết lòng yêu thương mà còn mất cả thanh xuân rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Hoang phí thanh xuân trong tủi hờn

Khi ngoại tình, đàn ông thường tìm đến những cô nàng son trẻ, họ nhân danh tình yêu để dẫn dắt đàn bà khờ dại vào mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng. Chính vì yêu, vì tin tưởng vào nhân tình nên đàn bà chẳng mảy may tính toán, không đòi hỏi danh phận.

Vậy nhưng, chờ đến khi đàn ông “ăn mãi một món cũng chán”, muốn tìm kiếm “trò vui” mới họ sẽ ruồng bỏ bạn không thương tiếc.

Lúc ấy, đàn bà không chỉ mất người đàn ông mình hết lòng yêu thương mà còn mất cả thanh xuân rực rỡ. Khi nhận ra mình đã phí hoài tuổi trẻ cho người đàn ông không xứng đáng, đã tự khiến bản thân trở nên rẻ tiền thì bạn cũng chẳng thể lấy lại những gì đã đánh mất.