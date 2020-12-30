3 khao khát cháy bỏng nhất của đàn ông, vợ đáp ứng được như có ‘bùa yêu’ trong tay khiến chàng cả đời chung thủy

Đây chính là 3 mẫu phụ nữ đàn ông nào cũng khát khao chinh phục, quyết tâm theo đuổi cho bằng được.

Muốn chồng nghiện vợ cả đời, nửa bước không rời phụ nữ thông minh nhất định phải biết 3 khát khao cháy bỏng này của đàn ông.

Chỉ cần những cử chỉ nhỏ nhặt như massage cho chồng khi anh ấy mệt mỏi, hỏi han chồng “hôm nay của anh thế nào”,… đã dư sức khiến chàng trân quý, si mê bạn không rời.

Nhìn vẻ ngoài khô khan, cứng nhắc là thế nhưng thực chất đàn ông cực dễ bị chinh phục bởi sự dịu dàng, ôn nhu của người phụ nữ. Thế nên, bạn càng ngọt ngào, biết quan tâm đúng lúc ắt sẽ khiến đàn ông chết mê chết mệt, đứng ngồi không yên.

Phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ cho phép bản thân xuất hiện trước mặt đàn ông với bộ dạng nhếch nhác - Ảnh minh họa: Internet

Yêu thương bản thân

Chẳng cần đẹp như hoa hậu, càng không cần nóng bỏng như người mẫu, phụ nữ quyến rũ nhất trong mắt đàn ông là khi cô ấy biết yêu thương chính mình.

Biết chăm sóc bản thân chu toàn, chăm chỉ dưỡng da, ăn mặc xinh đẹp và không cho phép bản thân xuề xòa chính là công thức tạo nên người phụ nữ khí chất ngời ngời, vạn người mê mệt.

Vậy nên, dù giàu sang hay nghèo khó, bận rộn hay rảnh rang phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ cho phép bản thân xuất hiện trước mặt đàn ông với bộ dạng nhếch nhác. Lúc ấy, bạn không chỉ khiến bản thân trở nên kém hấp dẫn, mà còn vô tình tố cáo việc đang tự ngược đãi bản thân.

Phụ nữ biết cách ghen thông minh sẽ càng khiến đàn ông kiêng nể bội phần, ngày càng tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tin tưởng ở chàng

Trong tình yêu, hôn nhân thì niềm tin chính là yếu tố quan trọng nhất để giữ gìn mối quan hệ. Chỉ khi dành cho nhau sự tin tưởng tuyệt đối, chỉ khi dù người khác lời ra tán vào vẫn hết lòng hết dạ yêu thương thì cả hai mới có được sự an tâm khi bên cạnh.

Hãy nhớ, phụ nữ biết cách ghen thông minh sẽ càng khiến đàn ông kiêng nể bội phần, ngày càng tôn trọng. Nếu bạn ghen tuông mù quáng, chưa tìm hiểu ngọn ngành đã vội vàng làm xấu mặt chàng trước mặt người khác thì đấy chính là sai lầm bóp chết tình yêu.

Chỉ cần có đủ những đặc điểm trên phụ nữ khôn ngoan ắt sẽ được chồng cưng yêu chiều chuộng cả đời, gái lạ có dâng tận miệng chàng cũng thẳng thắn từ chối để về với vợ.