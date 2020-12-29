Khi không còn coi trọng hôn nhân, đã tơ tưởng đến đàn bà khác, muốn nếm thử cảm giác vụng trộm thì đàn ông ngoại tình, lén lút nuôi bồ nhí bên ngoài là điều dễ hiểu.

Một khi đàn ông ngoại tình, họ luôn dùng 5 câu nói này để che giấu điều đó với vợ, phụ nữ khôn ngoan chỉ cần tinh ý sẽ phát hiện ngay. Chính vì chán vợ nên đàn ông cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với bạn đời mà chỉ muốn được yên tĩnh nhớ mong kẻ thứ ba - Ảnh minh họa: Internet 1. “Anh mệt lắm rồi, em đừng nói gì nữa” Đây chính là câu nói “cửa miệng” của những gã chồng bội bạc. Vì đang say men tình mới, đang dốc cạn tâm can để vun đắp cho mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng kia nên đàn ông phản bội sẽ chẳng còn tâm trí để trò chuyện với vợ.

Họ cố tình dùng câu nói này để cắt ngang lời vợ đang nói, để từ chối trò chuyện với cô ấy. Hơn cả, chính vì chán vợ nên đàn ông cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với bạn đời mà chỉ muốn được yên tĩnh nhớ mong kẻ thứ ba. 2. “Hôm nay anh bận, em ăn cơm trước đi” Khi đàn ông ngoại tình họ sẽ tận dụng mọi thời gian để được gần gũi bồ nhí. Họ viện đủ lý do để không phải về nhà ngay sau giờ tan tầm hòng hú hí với bồ nhí. “Anh bận đi tiếp đối tác”, “em ăn cơm trước đi, đừng chờ anh”, “em ngủ trước đi, anh về muộn”… chính là những câu nói chồng phản bội thường xuyên dành cho vợ.

Thế nên, nếu thấy chồng bỗng dưng quá bận rộn, thường xuyên về muộn phụ nữ hãy đề cao cảnh giác. Đừng quá tin tưởng chồng kẻo có ngày bị cắm sừng mà không hay. Chính vì đã dễ dàng ngoại tình nên đàn ông rất sợ mình sẽ bị vợ cắm sừng ngược lại nên luôn trong tâm trạng bất an - Ảnh minh họa: Internet 3. “Dạo này em khác lắm” Đàn ông dù khô khan, kiệm lời nhưng luôn có thừa sự nhạy cảm để nhận ra bạn đời đang nghi ngờ mình. Thế nên, họ giả vờ “ghen ngược”, quay sang trách móc, đổ tội cho vợ hòng bảo vệ chính mình. Hơn cả, chính vì đã dễ dàng ngoại tình nên đàn ông rất sợ mình sẽ bị vợ cắm sừng ngược lại nên luôn trong tâm trạng bất an, bồn chồn. 4. “Ai cho em động vào ví của anh” Thông thường khi đã kết hôn đàn ông sẽ chẳng ngần ngại để vợ chạm vào điện thoại, ví tiền hay vật dụng cá nhân của mình. Thậm chí, có những người vợ còn kiểm tra ví của chồng mỗi ngày để có thể nhét thêm tiền vào. Vậy nên, sẽ thật đáng ngờ nếu chồng tỏ ra cáu gắt, khó chịu khi vợ chạm vào ví. Rất có thể, họ sợ hóa đơn nhà hàng, khách sạn hay mua quà cho bồ nhí chưa kịp “phi tang” sẽ bị vợ phát hiện. Chị em hãy cẩn thận quan sát, theo dõi để có thể làm sáng tỏ những ngờ vực trong lòng mình bấy lâu nay - Ảnh minh họa: Internet 5. “Nếu không tin em cứ việc kiểm tra điện thoại” Khi đàn ông thốt ra câu nói này chứng tỏ anh ta đã xóa sạch mọi dấu vết về cuộc tình vụng trộm của mình trong điện thoại. Dù kiểm tra cả buổi vợ cũng sẽ chẳng thể phát hiện bất cứ manh mối nào. Lúc này, chị em hãy cẩn thận quan sát, theo dõi để có thể làm sáng tỏ những ngờ vực trong lòng mình bấy lâu nay chứ đừng vội vàng tin chồng sái cổ.

4 điều riêng tư đàn ông luôn giấu kín như bưng, chỉ chia sẻ với người phụ nữ anh ấy yêu thật lòng Chỉ khi đàn ông yêu thật lòng họ mới chủ động chia sẻ với bạn những điều thầm kín này, phụ nữ nhất định phải biết để càng thêm trân trọng những gì mình đang có.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-cau-dan-ong-ngoai-tinh-rat-hay-noi-voi-vo-khi-ve-nha-391703.html