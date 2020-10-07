Dưới đây là những câu nói khiến vợ chồng cãi nhau không có cách hòa giải, hôn nhân dần rơi vào bế tắc không thoát ra được.

Muốn cứu vãn hôn nhân, vợ chồng tuyệt đối không được thốt ra những lời lẽ làm tổn thương nhau. Bạn đừng bao giờ chê bai và xem thường khả năng của đối phương. Vì điều này sẽ ảnh hưởng đến lòng tự trọng của họ, dẫn đến mối quan hệ rạn nứt.

Người đàn bà dại nhất khi nóng giận và thốt ra những lời như thế này. Đừng chê bai và tìm cách hạ thấp danh dự của chồng. Vì điều này khiến cho mối quan hệ dần trở nên căng thẳng, đàn ông cũng chẳng còn thiết tha gì với việc tâm sự, gần gũi vợ.

“Cô là người vợ xấu xí, vô dụng nhất”

Chồng chê bai vợ sẽ khiến hôn nhân rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet

Một khi chê bai vợ xấu xí, vô dụng, đàn ông đã đánh mất đi hạnh phúc của mình. Phụ nữ khi nghe được những lời này rất dễ bị tổn thương và trở nên vô tâm hơn. Họ không còn muốn cố gắng vì gia đình mà sẽ có xu hướng sống bất cần để trả thù những tổn thương chồng mang lại.

“Tôi ước gì không có cuộc hôn nhân này”

Đừng nói những câu làm tổn thương nhau - Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ chồng mâu thuẫn mà thốt ra những câu này thường rất dễ làm mích lòng nhau. Phụ nữ vốn nhạy cảm nên sẽ cho rằng chồng đã chán mình đến tận cổ. Đàn ông thì cho rằng đối phương đã hối hận khi trao thân gửi phận cho một người như mình. Khi mâu thuẫn tích tụ, vợ chồng sẽ xảy ra nhiều xung đột và dần đánh mất tình cảm.

“Anh không bao giờ được như anh A, anh B”

Đừng so sánh chồng mà đụng chạm đến lòng tự tôn của anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Việc so sánh chồng với người khác thường là nguyên nhân khiến hôn nhân đổ vỡ nhanh nhất. Không có người đàn ông nào chấp nhận việc vợ mình nhắc đến chuyện này mỗi ngày. Thế nên đàn bà khôn ngoan đừng bao giờ bắt ép chồng theo hình mẫu của người khác. Hãy chấp nhận những khuyết điểm của chồng vì đây là sự lựa chọn của bạn.

“Cô có thể dịu dàng một chút được không”

Đừng chê bai vợ không dịu dàng, tâm lý như những cô em chân dài eo thon ngoài kia. Bạn nên tìm hiểu nguyên nhân vì sao vợ lại làm như vậy. Hãy biết thông cảm cho vợ nhiều hơn, đồng thời vợ cũng phải quan tâm đến cảm xúc của chồng. Có vậy mối quan hệ mới gắn bó lâu dài, có thể sống với nhau đến đầu bạc răng long.