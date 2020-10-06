3 cái dại của phụ nữ ‘ăn mòn’ hôn nhân, ‘uống cạn’ nghĩa vợ chồng

Dưới đây là những điều đàn bà dại thường làm khiến “ăn mòn” hôn nhân, “uống cạn” tình nghĩa vợ chồng lúc nào không hay.

Những điều này vô tình gây ra nhiều áp lực khiến chồng con dần sợ hãi khi ở bên cạnh bạn. Thế nên đàn bà khôn ngoan đừng bao giờ gây áp lực cho người mình yêu thương. Làm gì cũng nên quan tâm đến cảm xúc của chồng con mình một chút.

Người phụ nữ dại thường không quan tâm đến cảm xúc của chồng con mà chỉ nghĩ cho bản thân. Thậm chí nhiều người đòi hỏi chồng phải có trách nhiệm, làm việc chăm chỉ hơn để kiếm tiền, con phải học thật nhiều.

Hãy quan tâm đến cảm xúc của chồng con nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Muốn là người vợ, người mẹ tốt, bạn phải biết lắng nghe tâm sự cũng như cảm xúc của những thành viên trong gia đình. Những chuyện họ không thích, bạn đừng bắt ép họ làm. Đừng bao giờ áp đặt suy nghĩ của mình lên chồng con mà không quan tâm đến cảm xúc của họ.

Đặt nặng chuyện tiền bạc

Đây là lý do khiến hôn nhân đổ vỡ mà nhiều người đàn bà dại khờ mắc phải. Họ coi trọng chuyện tiền bạc mà quên rằng tình cảm giữa vợ chồng còn quý giá hơn. Có nhiều người phụ nữ vì tiền bạc mà khiến chồng cảm thấy áp lực, con cái mệt mỏi.

Phụ nữ đừng quá đặt nặng chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ơi, biết rằng bạn đòi hỏi những thứ này vì muốn tốt cho gia đình nhưng đôi khi những suy nghĩ và hành động của bạn lại ảnh hưởng xấu đến hôn nhân.

Thế nên dù có chuyện gì cũng đừng quá đặt nặng chuyện tiền bạc. Bạn nên nhớ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cần nhiều yếu tố. Một là tình cảm, hai là tiền bạc, ba là sự tôn trọng và còn nhiều điều nữa.

Gây áp lực cho chồng con bằng việc so sánh với “chồng con nhà người ta”

Phụ nữ đừng gây thêm áp lực cho chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Đừng bao giờ so sánh chồng con mình với chồng con nhà người ta. Vì điều này sẽ khiến chồng con của bạn cảm thấy áp lực, mệt mỏi. Thậm chí còn gây ra nhiều hệ lụy nặng nề cho việc giáo dục con cái. Chúng sẽ cảm thấy tự ti vì luôn bị chê bai, thua thiệt bạn bè. Chồng bạn sẽ ngày càng chán vợ, mệt mỏi không muốn về nhà nữa.