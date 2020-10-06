3 cái dại của phụ nữ ‘ăn mòn’ hôn nhân, ‘uống cạn’ nghĩa vợ chồng

Phụ nữ yêu 06/10/2020 06:00

Người đàn bà dại nhất khi làm những điều này khiến hôn nhân đổ vỡ, tình cảm vợ chồng ngày càng rạn nứt dù mới cưới chưa bao lâu.

Dưới đây là những điều đàn bà dại thường làm khiến “ăn mòn” hôn nhân, “uống cạn” tình nghĩa vợ chồng lúc nào không hay.

Không quan tâm đến cảm xúc của chồng con

Người phụ nữ dại thường không quan tâm đến cảm xúc của chồng con mà chỉ nghĩ cho bản thân. Thậm chí nhiều người đòi hỏi chồng phải có trách nhiệm, làm việc chăm chỉ hơn để kiếm tiền, con phải học thật nhiều.

dan ba dai 1
Đàn bà dại đừng làm điều này - Ảnh minh họa: Internet

Những điều này vô tình gây ra nhiều áp lực khiến chồng con dần sợ hãi khi ở bên cạnh bạn. Thế nên đàn bà khôn ngoan đừng bao giờ gây áp lực cho người mình yêu thương. Làm gì cũng nên quan tâm đến cảm xúc của chồng con mình một chút.

dan ba dai 2
Hãy quan tâm đến cảm xúc của chồng con nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Muốn là người vợ, người mẹ tốt, bạn phải biết lắng nghe tâm sự cũng như cảm xúc của những thành viên trong gia đình. Những chuyện họ không thích, bạn đừng bắt ép họ làm. Đừng bao giờ áp đặt suy nghĩ của mình lên chồng con mà không quan tâm đến cảm xúc của họ.

Đặt nặng chuyện tiền bạc

Đây là lý do khiến hôn nhân đổ vỡ mà nhiều người đàn bà dại khờ mắc phải. Họ coi trọng chuyện tiền bạc mà quên rằng tình cảm giữa vợ chồng còn quý giá hơn. Có nhiều người phụ nữ vì tiền bạc mà khiến chồng cảm thấy áp lực, con cái mệt mỏi.

dan ba dai 3
Phụ nữ đừng quá đặt nặng chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ơi, biết rằng bạn đòi hỏi những thứ này vì muốn tốt cho gia đình nhưng đôi khi những suy nghĩ và hành động của bạn lại ảnh hưởng xấu đến hôn nhân.

Thế nên dù có chuyện gì cũng đừng quá đặt nặng chuyện tiền bạc. Bạn nên nhớ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cần nhiều yếu tố. Một là tình cảm, hai là tiền bạc, ba là sự tôn trọng và còn nhiều điều nữa.

Gây áp lực cho chồng con bằng việc so sánh với “chồng con nhà người ta”

dan ba dai 4
Phụ nữ đừng gây thêm áp lực cho chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Đừng bao giờ so sánh chồng con mình với chồng con nhà người ta. Vì điều này sẽ khiến chồng con của bạn cảm thấy áp lực, mệt mỏi. Thậm chí còn gây ra nhiều hệ lụy nặng nề cho việc giáo dục con cái. Chúng sẽ cảm thấy tự ti vì luôn bị chê bai, thua thiệt bạn bè. Chồng bạn sẽ ngày càng chán vợ, mệt mỏi không muốn về nhà nữa.

5 cách đơn giản giúp phụ nữ cả đời may mắn từ lúc chào đời đến khi già đi

5 cách đơn giản giúp phụ nữ cả đời may mắn từ lúc chào đời đến khi già đi

Người phụ nữ muốn hạnh phúc hãy làm những điều đơn giản này, chắc chắn từ khi sinh ra đến lúc già đi có bao nhiêu kiếp nạn, bạn cũng vượt qua dễ dàng.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân đổ vỡ phụ nữ dại hôn nhân hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 10 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này