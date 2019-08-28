Nhìn vào những điểm này là biết vợ chồng không còn yêu nhau nữa

Hôn nhân không thể tồn tại những cử chỉ quá mức ngọt ngào như thuở yêu nhau. Nhưng khi càng ở bên nhau lâu, càng có nghĩa tình thì vợ chồng càng có những cử chỉ dịu dàng dành cho nhau. Có những cặp vợ chồng ở bên nhau 30, 40 năm, dịu dàng nhất chính là luôn nắm tay nhau khi qua đường. Hay chỉ đơn giản là đến tuổi quên quên nhớ nhớ nhưng họ vẫn nhớ được đối phương thích ăn món gì. Những cử chỉ dịu dàng nhất trong hôn nhân đôi khi chỉ đơn giản là vậy.

Một cặp vợ chồng hạnh phúc sẽ không tiếc làm bất cứ điều gì vì đối phương. Họ có thể hy sinh bản thân, chịu thiệt thòi một chút để giúp đỡ, khiến bạn đời thấy thoải mái hơn. Đều là vì còn tình cảm nên họ tự nguyện làm những việc đó. Và vì còn muốn bên nhau, nên họ xem đó là cách thể hiện tình yêu dành cho nhau, không suy tính, cũng không đắn đo.

Ngược lại, những đôi vợ chồng không còn yêu nhau sẽ dần đánh mất những hành động này. Một người chồng ngày trước có thể vì yêu vợ mà vào bếp nấu món vợ thích, lên bàn ăn luôn gắp đồ ăn cho vợ trước tiên. Nhưng khi hết yêu rồi, thì những điều đó cũng không còn. Một người vợ khi còn yêu chồng luôn nhớ món ăn chồng thích, mỗi sáng dậy đều chọn đồ đi làm cho chồng. Nhưng khi đã cạn tình rồi, cô ấy đều quên đi hết những việc đó.

Một đôi vợ chồng không còn hạnh phúc sẽ chỉ nghĩ cho bản thân họ - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng một đôi vợ chồng không còn hạnh phúc sẽ chỉ nghĩ cho bản thân họ. Nếu một người gặp khó khăn, người còn lại sẽ đắn đo nếu giúp đỡ mà họ phải chịu thiệt. Thậm chí, ngay cả việc hỏi han nhau mỗi ngày, quan tâm nhau gặp chuyện gì, họ cũng không còn để tâm nữa. Khi đã hết tình cảm, vợ chồng sống cạnh nhau chỉ như hai người dưng không còn tình nghĩa, hôn nhân bế tắc hoàn toàn.

Thiếu sự kết nối dù ở riêng hay nơi đông người

Nhiều cặp vợ chồng còn yêu hay không người ngoài đều có thể nhìn thấy rõ. Ở họ không còn sự kết nối trong hành động và lời nói, thậm chí là quan điểm sống. Chỉ cần cùng nói chuyện một lúc, chắc chắn sẽ thấy ở họ những mâu thuẫn không thể hòa hợp. Và khi ở riêng, khoảng cách này sẽ càng lớn. Họ không có sự gắn bó trong quan điểm sống, đời sống tình dục. Mọi thứ rời rạc khiến họ dần xa nhau hơn.

Không quan tâm đến cảm nhận của nhau

Chính những sự vô tâm tưởng chừng như nhỏ nhặt mỗi ngày đó sẽ dần góp nên một cuộc hôn nhân đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Điều dễ thấy nhất ở một cặp vợ chồng không còn hạnh phúc là họ không để tâm đến cảm nhận của đối phương. Như trên bàn ăn, dù vợ không thích món chua, chồng vẫn vô tư gọi. Như nếu chồng mỗi khi về đều rất mệt mỏi, nhưng vợ vẫn than thở vì bản thân áp lực, mệt mỏi. Thật ra, nếu họ còn thương nhau, họ sẽ đủ cảm thông và thấu hiểu cho nhau, và những điều đó sẽ không thể xảy ra. Nhưng vì đã hết tình cảm, họ không còn để ý đến cảm nhận của nhau, không còn nhớ nhau thích hay không thích điều gì.

Chính những sự vô tâm tưởng chừng như nhỏ nhặt mỗi ngày đó sẽ dần góp nên một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Không thể nhận ra không có nghĩa là không tồn tại, đổ vỡ luôn đến từ những rạn nứt mà vợ chồng từng ngày đã có…