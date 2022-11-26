Người phụ nữ một đời chồng đừng vội từ bỏ hạnh phúc, dù trời có sập trước mắt hãy nhớ thật kỹ 4 chữ vàng này

Phụ nữ yêu 26/11/2022 09:25

Phụ nữ một đời chồng ơi, dù trời có sập cũng hãy nhớ 4 chữ vàng này...

Đừng để bản thân chìm dần trong quá khứ đau buồn. Cũng đừng để bản thân tự ti vì nghĩ phụ nữ một đời chồng chẳng ai thèm. Bạn hãy nhớ rằng ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc riêng của mình. Nếu ông trời lấy đi của bạn thứ này, chắc chắn sẽ đền đáp bằng những thứ khác. Khi đã trải qua nhiều khổ đau, bạn sẽ tìm được hạnh phúc đích thực cho cuộc đời mình.

Người phụ nữ một đời chồng đừng vội từ bỏ hạnh phúc, dù trời có sập trước mắt hãy nhớ thật kỹ 4 chữ vàng này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày tôi ly hôn, mọi thứ trước mắt như sụp đổ. Vì anh và con là tất cả của tôi, tôi đã từng nghĩ không có họ, chắc chắn tôi sẽ chết. Thế nên khi anh đòi ly hôn và giành được quyền nuôi con, tôi như mất trắng, không còn gì ngoài trái tim nhiều vết thương.

Khi đó tôi đã từng nghĩ đến cái chết để giải thoát cho mình. Nhưng rồi trải qua được thời gian đen tối nhất của cuộc đời, tôi nghĩ dại gì buông bỏ mọi thứ chỉ vì một lần đổ vỡ. Người phụ nữ thất bại nhất khi buông xuôi mọi thứ, vì vậy tôi đã tự vực dậy tinh thần của mình và sống mạnh mẽ hơn.

Tôi bắt đầu làm việc, kiếm tiền. Khi có tiền rồi thì mua cho mình vài bộ quần áo đẹp, ăn ngon, đi du lịch. Lúc đó, tôi mới nhận ra đây là cuộc sống mà tôi mong muốn. Đây mới là việc mà tôi cần phải làm được trong cuộc đời này.

Người phụ nữ một đời chồng đừng vội từ bỏ hạnh phúc, dù trời có sập trước mắt hãy nhớ thật kỹ 4 chữ vàng này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ sau đổ vỡ, nói không buồn là gạt người, nói không đau là tự lừa dối bản thân. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, mọi vết thương đều được thời gian chữa lành. Lúc đầu, bạn có thể đau đớn đến chẳng thiết sống. Nhưng rồi dần dần bạn sẽ hiểu được, bản thân là thứ quan trọng nhất. Việc yêu thương chính mình mới là điều quý giá nhất trong phần đời còn lại.

Thay vì sống trong quá khứ, ôm nỗi đau đó đến cuối đời, hãy nhẹ nhàng buông bỏ và bắt đầu lại. Hãy làm những chuyện khi có chồng không làm được. Hãy làm những việc khi có gia đình vẫn chưa thực hiện được. Khi đó bạn mới hiểu một điều, yêu thương bản thân là bốn chữ vàng giúp phụ nữ sau ly hôn lấy lại tinh thần.

Ly hôn thì đã sao, đổ vỡ thì như thế nào, đó không phải là vấn đề to tát như nhiều người thường nghĩ. Đôi khi hết duyên hết nợ thì nên giải thoát cho nhau. Cuộc đời phụ nữ ngắn ngủi, đừng sống những chuỗi ngày tạm bợ bên người không xứng đáng.

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Từ khóa:   Phụ nữ yêu yêu hôn nhân chuyện gia đình

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