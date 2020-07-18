Đàn bà một đời chồng là đồ vứt đi, chẳng đáng một xu

Người khôn đừng bao giờ nói 6 câu này với đàn bà một đời chồng kẻo nhục nhã ê chề, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Kẻ đã qua tay người khác không đáng có được hạnh phúc

Đừng chê phụ nữ một đời chồng là đồ vứt đi. Đàn bà sau tổn thương càng đáng trân quý hơn bao giờ hết. Họ có đủ trải nghiệm, có đủ sự khôn ngoan để không làm ai tổn thương hoặc không để ai làm tổn hại đến mình.

Là phụ nữ, ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc. Chẳng qua đàn bà ly hôn kém may mắn một chút. Nhưng sau này, ông trời sẽ đền đáp cho họ để xoa dịu những mất mát bấy lâu nay.

Nhân phẩm như thế nào mới bị chồng bỏ như vậy

Đừng chê bai phẩm giá của bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

Không phải ai bị chồng bỏ chồng chê cũng có nhân phẩm xấu. Mỗi cuộc hôn nhân đổ vỡ đều có lỗi đến từ hai phía. Thế nên đừng nghĩ đàn bà bị chồng bỏ là xấu, có khi họ còn sống tốt hơn cả bạn.

Đừng giao du với kiểu người này kẻo bị vạ lây

Giao du với đàn bà từng tổn thương có rất nhiều cái lợi. Bạn sẽ học được nhiều bài học về cuộc sống, học được tình yêu đáng giá bao nhiêu. Một điều quan trọng nữa, họ sẽ là tấm gương để bạn không yêu vội cưới vàng rồi lỡ làng cả đời.

Chồng không giữ nổi thì làm được gì

Phụ nữ khôn đừng chỉ trích, hạ thấp ai - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng ai có đủ tự tin để giữ một người đàn ông đã thay lòng đổi dạ. Không ai có thể vỗ ngực rằng mình giữ chồng giỏi. Trên thực tế, bạn chỉ cần giữ tiền giỏi, giữ công việc giỏi là có cả thế giới rồi. Còn lòng dạ đàn ông thì biết đâu mà lần.

Yêu ai chứ đừng yêu đàn bà một lần đò

Yêu đàn bà một lần đò được nhiều hơn mất. Bạn sẽ có được một người phụ nữ trưởng thành, chín chắn trong suy nghĩ lẫn lối sống. Sẽ có một người có thể san sẻ, cùng nhau gánh vác mọi khó khăn.

Yêu đàn bà từng trải, bạn sẽ có cuộc sống thú vị - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng đàn bà một đời chồng hay bao nhiêu đời chồng cũng đáng được tôn trọng. Vì họ cũng là một con người bình thường cần được yêu thương, trân trọng. Chẳng qua là họ không có được may mắn trong chuyện tình cảm mà thôi.