Chồng đòi những điều này, vợ dại răm rắp làm theo, vợ khôn lắc đầu từ chối

Đây là những điều chồng đòi, vợ dại răm rắp làm theo còn vợ khôn ngoan lắc đầu. Chị em phụ nữ nên biết để hạnh phúc trong hôn nhân.

Người đàn bà dại nhất khi đáp ứng mọi điều chồng muốn. Còn đàn bà khôn ngoan sẽ không vì làm hài lòng chồng mà bất chấp sức khỏe của bản thân. Vì họ biết sức khỏe, cơ thể của mình là quan trọng nhất, không vì giữ chồng mà làm mọi việc mình không thích.

Đàn ông thường nghĩ vợ phải cung phụng chồng từng miếng ăn giấc ngủ. Nhưng thực tế đàn bà và đàn ông đều bình đẳng như nhau, chẳng ai được quyền ra lệnh cho ai. Chồng không có quyền bắt buộc vợ phải lo cho mình từng chút, trong khi bản thân lại thiếu trách nhiệm với vợ con, với gia đình.

Đòi vợ chấm dứt những mối quan hệ thân thiết của mình

Phụ nữ đừng dại chấm dứt mối quan hệ vì chồng không thích - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà đừng dại bỏ hết những mối quan hệ của mình chỉ vì chồng không thích. Bạn phải có quan điểm, chính kiến và cuộc sống riêng. Vì không phải người đàn ông nào cũng chung thủy tuyệt đối, bạn phải giữ lại cho mình chút gì đó gọi là niềm vui trong cuộc sống. Lỡ chồng có phản bội, bạn còn có bạn bè, người thân bên cạnh để tâm sự.

Phải bỏ việc để có trách nhiệm hơn với gia đình

Vợ khôn nên yêu bản thân nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu ép bạn bỏ việc, chắc chắn anh ấy không thương bạn. Người thương bạn thật lòng sẽ tôn trọng, ủng hộ những quyết định của bạn vì sợ bạn bị tổn thương. Thế nên khi chồng đưa ra lời đề nghị ở nhà nội trợ để chăm lo cho gia đình, bạn phải hết sức cân nhắc. Đừng dại gật đầu để rồi quãng đời còn lại phải sống trong nước mắt và sự xem thường của chồng.

Xem lệnh chồng như lệnh vua

Trong hôn nhân, ai cũng bình đẳng như nhau. Dù đàn ông có kiếm được tiền cũng không có quyền xem vợ là osin để mặc sức sai khiến. Phụ nữ hiện đại đừng sống cuộc đời cung phụng chồng. Vì đàn ông lạ lắm, vợ càng đối xử tốt với họ, họ càng không biết trân trọng. Chỉ khi vợ thờ ơ, lạnh nhạt, họ mới vội vàng níu giữ.

Phụ nữ đừng vâng lệnh chồng như lệnh vua - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên dù có thương đến mấy cũng đừng cố gắng làm chồng vui trong khi bản thân lại mệt mỏi, buồn phiền.