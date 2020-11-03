Nghiên cứu khoa học chỉ ra 6 phẩm chất chỉ phụ nữ thông minh mới có, bạn có được bao nhiêu?

Phụ nữ yêu 03/11/2020 17:32

Dưới đây là những phẩm chất chỉ phụ nữ thông minh mới sở hữu, phụ nữ ngốc nghếch dù cố bắt chước cũng không được.

Chẳng cần cố gắng thì tự phụ nữ thông minh cũng toát lên khí chất ngời ngời, cũng hội đủ những phẩm chất đắt đỏ này. Hãy kiểm tra xem bạn có đủ hay không.  

phu nu thong minh 1
Phụ nữ thông minh sẽ sớm đạt được những thành công trong sự nghiệp khi còn khá trẻ - Ảnh minh họa: Internet

1. Đi rất nhanh

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, mức độ thông minh và tốc độ đi bộ có sự liên quan mật thiết với nhau. Phụ nữ khôn ngoan thường nhanh nhẹn, tận dụng từng giây trong đời để làm điều mình muốn, đạt được hiệu suất công việc cao nhất.

Thế nên, cô ấy sẽ sớm đạt được những thành công trong sự nghiệp khi còn khá trẻ, chẳng cần cậy nhờ đàn ông vẫn có cuộc sống đủ đầy.

2. Không thích tắm nước nóng

Có lẽ bạn không biết, não của con người sẽ hoạt động tốt hơn khi tắm với nước có nhiệt độ tương phản với cơ thể. Việc tắm nước lạnh sẽ giúp cơ thể thư giãn, thông suốt và có cảm hứng để làm việc hơn.

Đây chính là lý do vì sao khi đang bế tắc phụ nữ khôn ngoan thường đi tắm. Lúc ấy, họ sẽ đủ sáng suốt để đưa ra những quyết định quan trọng trong đời mình. 

phu nu thong minh 2
Kẻ xấu dù muốn cũng chẳng thể qua mặt mà làm điều xằng bậy với người nhạy bén với cảm xúc của người khác - Ảnh minh họa: Internet

3. Tinh tế trước cảm xúc của người khác

Không chỉ trí thông minh, trí tuệ cảm xúc của phụ nữ khôn ngoan cũng là điều không thể che đậy. Họ dễ dàng đoán biết được cảm xúc thật của đối phương dù có che đậy tinh vi đến mấy.

Thế nên, kẻ xấu dù muốn cũng chẳng thể qua mặt mà làm điều xằng bậy với người nhạy bén với cảm xúc của người khác, càng không thể làm họ tổn thương, đau khổ.

4. Ghét sự vô ý thức

Nếu người ngốc nghếch thường dễ dàng thỏa hiệp với cái xấu, với những điều chướng tai gai mắt thì phụ nữ khôn ngoan không như thế. Cô ấy luôn cư xử phải phép, hành xử đứng đắn nên cực khó chịu khi thấy ai vượt đèn đỏ, chửi với người khác vô cớ, đặt điều nói xấu sau lưng…

Dám đứng ra nói về những điều xấu, thẳng thắn nhắc nhở người có hành vi sai lệch chính là điều giúp bạn nhận ra người phụ nữ thông minh giữa đám đông. 

phu nu thong minh 3
Họ sẽ gọi điện thoại để đoán biết được tâm tư của đối phương thông qua ngữ điệu, lời nói - Ảnh minh họa: Internet

5. Lười nhắn tin

Các chuyên gia đã chỉ ra rằng, việc nhắn tin sẽ khiến bạn khó tập trung cho công việc, tiêu tốn nhiều thời gian, không thể chuyển tải được trọn vẹn cảm xúc.

Đây là lý do vì sao những phụ nữ giỏi giang, thành công đều hiếm khi nhắn tin. Họ sẽ gọi điện thoại để có thể chuyển tải thông điệp tốt nhất, cũng là để đoán biết được tâm tư của đối phương thông qua ngữ điệu, lời nói.

6. Luôn lường trước những khó khăn

Người khôn ngoan luôn chừa đường lui cho mình, dù có dư tự tin, tài năng nhưng họ luôn lường trước những khó khăn bản thân phải đối mặt.

Nhờ có sự chuẩn bị về tâm lý, tinh thần và cả kế hoạch ứng phó nên phụ nữ khôn hiếm khi bị động.

3 điều đại kỵ người thông minh chớ nên phạm phải kẻo may mắn rời xa, khổ đau đeo bám cả đời

3 điều đại kỵ người thông minh chớ nên phạm phải kẻo may mắn rời xa, khổ đau đeo bám cả đời

Nếu người thông minh luôn tránh xa những đại kỵ này thì người nông cạn, khờ dại lại vô tư làm mỗi ngày nên đời chìm trong bể khổ, khốn khó cùng cực.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ khôn ngoan phụ nữ khôn người thông minh

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 17 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 5 giờ 17 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 6 giờ 17 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này