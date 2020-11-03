Nghiên cứu khoa học chỉ ra 6 phẩm chất chỉ phụ nữ thông minh mới có, bạn có được bao nhiêu?

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, mức độ thông minh và tốc độ đi bộ có sự liên quan mật thiết với nhau. Phụ nữ khôn ngoan thường nhanh nhẹn, tận dụng từng giây trong đời để làm điều mình muốn, đạt được hiệu suất công việc cao nhất.

Chẳng cần cố gắng thì tự phụ nữ thông minh cũng toát lên khí chất ngời ngời, cũng hội đủ những phẩm chất đắt đỏ này. Hãy kiểm tra xem bạn có đủ hay không.

Có lẽ bạn không biết, não của con người sẽ hoạt động tốt hơn khi tắm với nước có nhiệt độ tương phản với cơ thể. Việc tắm nước lạnh sẽ giúp cơ thể thư giãn, thông suốt và có cảm hứng để làm việc hơn.

Thế nên, cô ấy sẽ sớm đạt được những thành công trong sự nghiệp khi còn khá trẻ, chẳng cần cậy nhờ đàn ông vẫn có cuộc sống đủ đầy.

Đây chính là lý do vì sao khi đang bế tắc phụ nữ khôn ngoan thường đi tắm. Lúc ấy, họ sẽ đủ sáng suốt để đưa ra những quyết định quan trọng trong đời mình.

Kẻ xấu dù muốn cũng chẳng thể qua mặt mà làm điều xằng bậy với người nhạy bén với cảm xúc của người khác - Ảnh minh họa: Internet

3. Tinh tế trước cảm xúc của người khác

Không chỉ trí thông minh, trí tuệ cảm xúc của phụ nữ khôn ngoan cũng là điều không thể che đậy. Họ dễ dàng đoán biết được cảm xúc thật của đối phương dù có che đậy tinh vi đến mấy.

Thế nên, kẻ xấu dù muốn cũng chẳng thể qua mặt mà làm điều xằng bậy với người nhạy bén với cảm xúc của người khác, càng không thể làm họ tổn thương, đau khổ.

4. Ghét sự vô ý thức

Nếu người ngốc nghếch thường dễ dàng thỏa hiệp với cái xấu, với những điều chướng tai gai mắt thì phụ nữ khôn ngoan không như thế. Cô ấy luôn cư xử phải phép, hành xử đứng đắn nên cực khó chịu khi thấy ai vượt đèn đỏ, chửi với người khác vô cớ, đặt điều nói xấu sau lưng…

Dám đứng ra nói về những điều xấu, thẳng thắn nhắc nhở người có hành vi sai lệch chính là điều giúp bạn nhận ra người phụ nữ thông minh giữa đám đông.

Họ sẽ gọi điện thoại để đoán biết được tâm tư của đối phương thông qua ngữ điệu, lời nói - Ảnh minh họa: Internet

5. Lười nhắn tin

Các chuyên gia đã chỉ ra rằng, việc nhắn tin sẽ khiến bạn khó tập trung cho công việc, tiêu tốn nhiều thời gian, không thể chuyển tải được trọn vẹn cảm xúc.

Đây là lý do vì sao những phụ nữ giỏi giang, thành công đều hiếm khi nhắn tin. Họ sẽ gọi điện thoại để có thể chuyển tải thông điệp tốt nhất, cũng là để đoán biết được tâm tư của đối phương thông qua ngữ điệu, lời nói.

6. Luôn lường trước những khó khăn

Người khôn ngoan luôn chừa đường lui cho mình, dù có dư tự tin, tài năng nhưng họ luôn lường trước những khó khăn bản thân phải đối mặt.

Nhờ có sự chuẩn bị về tâm lý, tinh thần và cả kế hoạch ứng phó nên phụ nữ khôn hiếm khi bị động.