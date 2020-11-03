3 điều đại kỵ người thông minh chớ nên phạm phải kẻo may mắn rời xa, khổ đau đeo bám cả đời

Phụ nữ yêu 03/11/2020 16:43

Nếu người thông minh luôn tránh xa những đại kỵ này thì người nông cạn, khờ dại lại vô tư làm mỗi ngày nên đời chìm trong bể khổ, khốn khó cùng cực.

Dưới đây là những đại kỵ người thông minh không bao giờ phạm phải, người khờ dại cứ làm mỗi ngày nên xui xẻo liên tục kéo đến, nỗ lực đến mấy cũng không có lấy một ngày yên ổn. 

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Đời người, nếu có thể buông bỏ thù hận, quên đi những điều không vui thì mỗi ngày trôi qua sẽ thêm ý nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

1. Nuối tiếc về những gì đã qua

Hiện tại là tương lai của quá khứ, là quá khứ của tương lai. Thế nên, muốn không phải hối tiếc về những gì đã qua bạn hãy sống thật tốt ở hôm nay. Đừng mãi đắm chìm trong ký ức đến mức mãi không dứt ra được.

Bởi lẽ, nếu không nỡ từ bỏ, không muốn buông tay bạn sẽ càng thêm phiền muộn, ray rứt khôn nguôi. Đời người, nếu có thể buông bỏ thù hận, quên đi những điều không vui thì mỗi ngày trôi qua sẽ thêm ý nghĩa, sẽ cho bạn nguồn sinh khí tươi mới để tận hưởng mỗi phút giây trôi qua. 

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Chấp nhận chung sống với gã đàn ông tệ bạc, không biết chung thủy là gì chính là sai lầm khiến bạn cả đời trầm luân - Ảnh minh họa: Internet

2. Quá cố chấp

Dẫu biết rằng nếu không ngừng nỗ lực ta sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Tuy nhiên, có những điều dù có cố gắng cả đời bạn cũng chẳng thể nhận được phúc đáp. Nếu yêu phải gã đàn ông vũ phu, gia trưởng, ưa cặp kè gái gú bên ngoài thì dù có bao dung đến mấy bạn cũng chẳng thể thay đổi được bản chất con người họ.

Cố chấp tin rằng bản thân có thể cảm hóa được đối phương, cố chấp tin rằng vì yêu mà đối phương sẽ hồi tâm chuyển ý thì bạn đã nhầm. Chấp nhận chung sống với gã đàn ông tệ bạc, không biết chung thủy là gì chính là sai lầm khiến bạn cả đời trầm luân, không có lấy một ngày yên ổn. 

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Nhìn đời bằng thái độ sống tích cực, luôn đủ lý trí để đưa ra những quyết định sáng suốt chính là cách người thông minh làm chủ đời mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Suy nghĩ nông cạn

Đời người sẽ khó tránh khỏi những điều không như ý, sẽ có những lúc bạn làm ăn khó khăn, công việc trì trệ, tình duyên tan vỡ. Vậy nhưng, thay vì đầu hàng số phận, buông xuôi trước nghịch cảnh người khôn ngoan sẽ nỗ lực để vượt lên chính mình, lấy lại những gì đã mất.

Họ không dại dột tự chôn vùi đời mình trong những khốn khó cơ cực hay những đau thương. Nhìn đời bằng thái độ sống tích cực, luôn đủ lý trí để đưa ra những quyết định sáng suốt chính là cách người thông minh làm chủ đời mình, làm chủ số phận.

Khi ấy, đời họ sẽ may mắn hanh thông, làm ăn thuận lợi, tình duyên như ý khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

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Trong hôn nhân, nếu phụ nữ làm chủ được 3 điều này, chứng tỏ cô ấy có địa vị rất cao trong gia đình và được chồng vô cùng cưng chiều

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