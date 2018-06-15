Nghe lời này từ vợ, chồng nào cũng muốn ly hôn ngay!

Phụ nữ yêu 15/06/2018 05:30

Vợ nên nhớ luôn có những câu bạn chỉ là nói để hả giận, để giải tỏa bản thân nhưng lại khiến chồng chỉ muốn ly hôn ngay!

“Tôi có phải thế này đâu nếu không lấy anh!”

Đây là câu nói mang tính sát thương nhất với đàn ông. Vì không điều gì khiến đàn ông thấy sỉ nhục hơn việc bị vợ so sánh với người khác. Lúc này, anh ấy sẽ nghĩ mình là người không giỏi giang, thua kém nhiều người khác. Và không điều gì khiến đàn ông tổn thương hơn việc họ không thể đem đến cho vợ con cuộc sống mà họ mong muốn. Bạn nên nhớ không người chồng nào muốn vợ con phải khổ sở. Vì vậy, thay vì nói câu này, hãy động viên và cùng chồng vượt qua khó khăn.

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Không điều gì khiến đàn ông tổn thương hơn việc họ không thể đem đến cho vợ con cuộc sống mà họ mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

“Sao người ta làm được, còn anh thì không?”

Đây lại là một câu nói hàm ý quá rõ ràng so sánh chồng và người khác. Khi bạn nói câu này, đừng chỉ nghĩ đến bực bội mình đang chịu, mà phải nghĩ đến cảm giác tổn thương và xấu hổ mà chồng đang có.

Chồng bạn có thể kiếm tiền không nhiều bằng người khác, cũng có thể không giỏi giang như chồng người khác. Nhưng hơn hết, bạn nên nhìn vào sự cố gắng của anh ấy, cũng hãy biết rằng anh ấy cũng muốn cho vợ cuộc sống đủ đầy hơn. Hơn hết, anh ấy càng mong muốn bạn tin tưởng và xem anh ấy là trụ cột trong gia đình. Và nếu anh ấy vẫn chưa thể làm tốt thì điều bạn nên làm là thông cảm hơn là chì chiết hay so sánh.

Đừng khiến chồng một mình gánh nặng trọng trách quá sức. Vợ chồng chính là bên nhau sẻ chia, gắn bó về tình cảm và tinh thần.

“Anh mãi không chịu lớn!”

Đàn ông tổn thương nhất chính là bị vợ xem là không trưởng thành, chín chắn. Lúc này, anh ấy ngoài đau lòng, còn có cảm giác không được tôn trọng. Chồng sẽ nghĩ vợ không xem mình ra gì, còn phủ nhận hết mọi cố gắng bao lâu nay của anh ấy. Đàn ông càng có sĩ diện cao càng không chịu nổi câu nói này của vợ, càng khiến hôn nhân dễ đổ vỡ hơn bao giờ hết.

Nghe lời này từ vợ, chồng nào cũng muốn ly hôn ngay! - Ảnh 2
Đàn ông tổn thương nhất chính là bị vợ xem là không trưởng thành, chín chắn - Ảnh minh họa: Internet

“Anh cũng không khác gì cha anh”

Phụ nữ khi nóng giận thường dễ nói những lời không hay, thậm chí là xúc phạm đến bạn đời hay người thân của anh ấy. Vợ có thể nói rằng chồng không tốt chính là vì giống người thân của anh ấy. Nhưng đây là một sai lầm cực kì lớn của các bà vợ. Đàn ông luôn có lòng tự trọng cao và cực kì bảo vệ gia đình của mình. Dù bạn là vợ nhưng một khi bạn đụng chạm đến người thân của anh ấy, anh ấy cũng khó lòng tha thứ. Thậm chí chỉ vì câu nói vô ý này của bạn, chồng đã có ý nghĩ ly hôn ngay lúc đó.

“Anh chết đi cho khuất mắt tôi!”

Dù rằng bạn đang tức giận thật nhưng muốn chồng mình chết đi, bạn có nghĩ anh ấy nghe sẽ thấy thế nào? Anh ấy không chỉ thấy bạn tức giận mà còn nhận ra bạn chán ghét chồng tới mức mong chồng không còn nữa. Câu nói này không chỉ khiến chồng tổn thương, còn khiến chồng nghĩ bạn là người nhẫn tâm. Do đó, đừng cảm thấy sốc khi vì câu nói này mà chồng bỏ đi hay viết đơn ly hôn.

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Dù rằng bạn đang tức giận thật nhưng muốn chồng mình chết đi, bạn có nghĩ anh ấy nghe sẽ thấy thế nào? - Ảnh minh họa: Internet

“Ly hôn đi!”

Phụ nữ luôn dễ dàng mang chuyện ly hôn ra để chồng sợ. Dù rõ ràng không người vợ nào muốn điều này cả. Nhưng thực tế thì không ông chồng nào sợ cả, còn cảm thấy vợ thật quá đáng khi không xem trọng hôn nhân.

Phụ nữ làm vợ, hãy luôn cẩn thận lời nói của mình. Hãy khiến chồng nể trọng và muốn lắng nghe mình nói, hơn là chỉ vì một câu mình nói chồng đã muốn ngoại tình hay ly hôn!

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