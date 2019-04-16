Nếu xuất hiện những dấu hiệu này, mối quan hệ của bạn chắc chắn sẽ tan vỡ

Phụ nữ yêu 16/04/2019 17:27

Dù có yêu nhau sâu đậm đến mấy, mối quan hệ vẫn sẽ tan vỡ nếu xuất hiện những dấu hiệu này.

Yêu là ngôn ngữ chung của toàn nhân loại, là thứ cảm xúc có thể khiến người ta xóa bỏ mọi rào cản để xích lại gần nhau, yêu thương, nâng niu đối phương còn hơn cả chính mình. Vậy nhưng, tình yêu dù nồng nàn da diết, đậm sâu đến mấy cũng chẳng thể có một cái kết viên mãn nếu đã xuất hiện những dấu hiệu này.

Nếu xuất hiện những dấu hiệu này, mối quan hệ của bạn chắc chắn sẽ tan vỡ - Ảnh 1
Sự im lặng của đàn ông đồng nghĩa với việc họ không còn xem bạn là người phụ nữ quan trọng nhất - Ảnh minh họa: Internet

1. Không muốn chia sẻ mọi chuyện

Là phụ nữ, đừng bao giờ nghĩ rằng đàn ông khô khan ít nói và đủ mạnh mẽ nên bạn không cần phải quan tâm quá nhiều đến chàng. Bởi lẽ, dù thành công, giàu có hay cứng rắn đến mấy thì cũng có những lúc đàn ông mệt mỏi chán chường, muốn có người ủi an tâm sự với mình.

Bạn chẳng cần là một chuyên gia, giúp anh ấy phân tích phải trái đúng sai, cũng không cần đưa ra những lời khuyên hữu ích. Thứ đàn ông cần nhất ở một người phụ nữ chính là việc chú tâm lắng nghe những phiền muộn mà họ trút hết nỗi lòng, thấu hiểu những áp lực anh ấy đang gánh trên vai và không ngừng ủi an.

Nếu bạn cứ thờ ơ, lãnh đạm thì sẽ đến lúc anh ấy chẳng muốn chia sẻ mọi chuyện với bạn nữa. Sự im lặng của đàn ông đồng nghĩa với việc họ không còn xem bạn là người phụ nữ quan trọng nhất. Thậm chí, chàng đã tìm thấy người phụ nữ khác sẵn sàng lắng nghe, bên cạnh họ thay cho bạn.

Nếu xuất hiện những dấu hiệu này, mối quan hệ của bạn chắc chắn sẽ tan vỡ - Ảnh 2
Nếu chẳng dám sống thật với chính mình, bắt bản thân phải nghe theo mọi sự sắp xếp của chồng thì cả đời bạn đừng mong được xem trọng - Ảnh minh họa: Internet

2. Không được là chính mình

Nếu vì đối phương thích phụ nữ tóc dài mà bạn chẳng dám cắt tóc ngắn, nếu anh ấy không thích phụ nữ trang điểm mà đến cả son môi bạn cũng không dám dùng, nếu anh ấy muốn bạn ở nhà trông con mà bạn nguyện từ bỏ sự nghiệp thì cuộc đời bạn còn ý nghĩa gì nữa?

Yêu một người, cưới một người là để được cùng nhau vun đắp hạnh phúc, cùng già đi trong hạnh phúc. Nếu chẳng dám sống thật với chính mình, bắt bản thân phải nghe theo mọi sự sắp xếp của chồng thì cả đời bạn đừng mong được xem trọng.

Nếu xuất hiện những dấu hiệu này, mối quan hệ của bạn chắc chắn sẽ tan vỡ - Ảnh 3
Hãy hiểu rằng, trên đời này chẳng đàn ông nào có thể khiến bạn tổn thương, trừ khi bạn cho phép - Ảnh minh họa: Internet

3. Không có cảm giác an toàn

Nếu tình yêu giúp hai bạn xích lại gần nhau thì lòng tin là thứ giúp mối quan hệ bền chặt dài lâu, trăm năm viên mãn. Vậy nên, nếu đối phương không thể cho bạn cảm giác an toàn, sống mà cứ phải phập phồng lo sợ bị phản bội, bỏ rơi thì bạn quá đáng thương.

Trước những biểu hiện đáng ngờ của chồng, trước những khuất tất phụ nữ đừng dại im lặng làm ngơ. Hãy hiểu rằng, trên đời này chẳng đàn ông nào có thể khiến bạn tổn thương, trừ khi bạn cho phép.

Nếu xuất hiện những dấu hiệu này, mối quan hệ của bạn chắc chắn sẽ tan vỡ - Ảnh 4
Một khi đã không còn là duy nhất, đã không còn là người phụ nữ quan trọng nhất trong tim đối phương thì chị em hãy chấp nhận buông tay - Ảnh minh họa: Internet

4. Bạn không phải là duy nhất

Dù tình yêu hay hôn nhân thì đàn ông và phụ nữ đều phải giữ trọn lòng chung thủy với đối phương. Việc đang hẹn hò với người này nhưng vẫn lén lút tán tỉnh người khác hay đã có vợ con nhưng vẫn chung chạ với kẻ thứ ba là hành vi không thể chấp nhận.

Một khi đã không còn là duy nhất, đã không còn là người phụ nữ quan trọng nhất trong tim đối phương thì chị em hãy chấp nhận buông tay. Dù cùng đủ cách níu kéo, ra sức vun đắp cũng vô ích.

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Từ khóa:   hôn nhân tan vỡ

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