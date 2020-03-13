Nếu ngoan mà chẳng được yêu, phụ nữ hãy 'hư' để bớt cô đơn

Phụ nữ yêu 13/03/2020 05:10

Nếu chẳng được yêu, hãy thử là phụ nữ hư đôi phút. Hãy xuống phố tìm niềm vui, mặc một cái váy đẹp, trang điểm thật xinh, và hãy làm những điều mình muốn.

Người ta hay nói, phụ nữ ngoan mới được coi trọng, có nghĩa là phải biết lễ giáo, đạo nghĩa, đối nhân xử thế. Điều này không sai, phụ nữ quan trọng nhất là đức hạnh, ngoan như thế cũng là để phúc đức lại cho con cháu sau này. Nhưng nếu là “ngoan” trong suy nghĩ của nhiều người đàn ông kém cỏi, thì tôi nghĩ thật hoang phí đời phụ nữ.

Tôi từng nghe vài người đàn ông nói rằng vợ mình “ngoan” lắm. Tôi hỏi, “ngoan” là thế nào? Họ bảo vợ chẳng càm ràm việc nhà nhiều, lúc nào cũng cắm đầu làm chẳng một tiếng thở than. Họ nói vợ cũng không bao giờ ra khỏi nhà, hết nấu nướng, chăm con rồi lại chờ chồng về. Họ bảo vợ không ăn diện, tiền bạc đều để mua sắm cho chồng con, gia đình hai bên. Họ còn bảo vợ biết điều lắm, chẳng bao giờ làm trái ý chồng, răm rắp dạ vâng để gia đình yên ổn.

phu nu hu 1
Có những người vợ đơn thuần, luôn cố gắng “ngoan” trong mắt chồng, nhưng chưa chắc họ hạnh phúc thật sự - Ảnh minh họa: Internet

Kỳ thực, nếu phụ nữ “ngoan” như thế mà được chồng thấu hiểu yêu thương, một lòng một dạ thì cũng chẳng thiệt thòi. Đằng này, có những người đàn ông dựa vào cái “ngoan” ấy của vợ mà làm chuyện xằng bậy. Chẳng hạn như, “Vợ anh ngoan lắm, sao biết chồng làm gì ở bên ngoài được”. Hay “Vợ anh ngoan lắm, nhưng chán em à, anh lại thích đàn bà hư hơn”. Hoặc là “Vì vợ ngoan thế nên chẳng dám làm gì đâu”…

Có những người vợ đơn thuần, luôn cố gắng "ngoan” trong mắt chồng, nhưng chưa chắc họ hạnh phúc thật sự. Không phải phụ nữ nghe lời thì đàn ông sẽ biết điều. Không phải phụ nữ hiểu chuyện thì đàn ông sẽ quan tâm. Cũng không phải phụ nữ ngoan thì đàn ông sẽ yêu thương. Nếu cái sự “ngoan” của phụ nữ khiến họ hạnh phúc, khiến chồng yêu thương họ thì cứ giả khờ giả ngoan cả đời cũng chẳng sao. Nhưng nếu ngoan mà chẳng được yêu thì phụ nữ hãy “hư” để bớt cô đơn.

phu nu hu 2
“Hư” là nếu cô đơn quá, hãy xuống phố tìm niềm vui, hãy mặc một cái váy đẹp, hãy trang điểm thật xinh, hãy làm những điều mình muốn - Ảnh minh họa: Internet

Khi phụ nữ hư không phải là làm chuyện trái đạo đức, luân thường phẩm hạnh. “Hư” là nếu cô đơn quá, hãy xuống phố tìm niềm vui, hãy mặc một cái váy đẹp, hãy trang điểm thật xinh, hãy làm những điều mình muốn. Đừng để tâm lời người khác nói, dù có mờ nhạt cũng phải có một tâm hồn rực rỡ. Nếu mệt hãy nói mình mệt, nếu buồn cũng đừng cố rặn một nụ cười. Nếu tổn thương thì phải buông tay, đừng vì quá nhiều người mà một mình chịu đựng.

Đàn bà hư không quan tâm ai buồn ai chán nản, tự tạo cho mình niềm vui. Nếu mệt với bếp núc gia đình, thì thử nghỉ một hôm đi, ra ngoài một lúc, tìm một người bạn mà chuyện trò. Đừng gò mình vào bốn bức tường trong nhà, đừng ép mình sống chỉ vì nụ cười hay cái nhíu mày của người khác. Thử một lần “hư” cho ra trò, để mình vui một chút, yêu đời một chút.

phu nu hu 3
Nếu đàn bà ngoan chưa chắc hạnh phúc, thì hãy “hư” đôi chút để thấy đời còn vui - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đàn bà ngoan chưa chắc hạnh phúc, thì hãy “hư” đôi chút để thấy đời còn vui, để thấy tâm hồn còn muốn ươm mầm hy vọng và trông đợi. Không phải là đợi người khác làm mình vui, mà là bản thân cũng đủ sức góp nhặt những điều đẹp đẽ.

Bởi thế, xin phụ nữ đừng cho rằng mình phải gồng mình "ngoan" để sống một cuộc đời nhàm chán và cô đơn. Nếu cô đơn quá, tổn thương quá, hãy thoát khỏi vỏ bọc hiền lành đơn giản. Nếu phụ nữ hư một chút để kiên cường, mạnh mẽ, để không để người khác xem thường, để tự bảo vệ mình thì có gì không đúng? Để ít ra, người khác không thương bạn, thì bạn phải thương lấy mình, chẳng phải sao?

Những câu nói giúp phụ nữ quý phái, khí chất và có 'đẳng cấp' riêng biệt

Những câu nói giúp phụ nữ quý phái, khí chất và có 'đẳng cấp' riêng biệt

Không tự dưng mà đàn ông thích phụ nữ khôn ngoan hay say mê phụ nữ quý phái. Vì những người phụ nữ như thế luôn có một khí chất nổi bật, một đẳng cấp riêng biệt.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà ngoan đàn bà hư đàn bà hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 23 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 3 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này