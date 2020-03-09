Đừng tuyệt vọng, phụ nữ ly hôn rồi sẽ gặp 1 trong 2 người tuyệt vời này

Phụ nữ yêu 09/03/2020 05:18

Vì phụ nữ ly hôn rồi sẽ gặp 1 trong 2 người tuyệt vời này. Nhưng dù bạn chọn ai, cũng hãy để mình hạnh phúc hơn những tháng năm trước...

Nếu bạn là phụ nữ ly hôn thì xin đừng tuyệt vọng, vì bạn rồi sẽ gặp một trong hai người tuyệt vời này trong đời. Chỉ cần bạn đừng bỏ cuộc, đừng thôi hy vọng và cố gắng.

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Nếu bạn là phụ nữ ly hôn thì xin đừng tuyệt vọng, vì bạn rồi sẽ gặp một trong hai người tuyệt vời này trong đời - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông chân thành quý trọng mình

Bạn từng thất bại trong hôn nhân, từng mất niềm tin vào đàn ông. Nhưng nhân duyên ở đời là điều đáng để chờ mong, cũng không thể ngờ hết. Vì có thể bạn rời bỏ một người không quý trọng mình để tìm được một người thật sự muốn bảo bọc, yêu thương bạn. Bạn có thể ở tận cùng thất vọng, cũng không thể ngờ được rằng đi chặng đường tiếp theo sẽ thấy được hy vọng.

Đó có thể là người đàn ông vì biết bạn đã từng đổ vỡ mà không ngừng bù đắp, biết bạn không có đủ can đảm mà sẵn sàng hy sinh vì bạn, biết bạn vướng bận con cái mà tình nguyện cùng bạn làm cha làm mẹ. Người đó không phải là hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích. Nhưng người đó sẽ cho bạn ý nghĩa gia đình vẹn tròn, chắc chắn và lâu dài nhất.

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Không phải bạn không còn xứng đáng để hạnh phúc, mà là bạn có chịu cho mình hy vọng và niềm tin - Ảnh minh họa: Internet

Không phải bạn không còn xứng đáng để hạnh phúc, mà là bạn có chịu cho mình hy vọng và niềm tin. Đàn bà bất hạnh rồi sẽ hạnh phúc, khi dại khờ rồi cũng khôn ngoan. Một lần ngã đau không chỉ cho bạn tổn thương, còn cho bạn cách nhìn đàn ông, cách tìm hạnh phúc cho mình.

Bản thân hạnh phúc và bình yên nhất

Có những người đàn bà ly hôn không có bất kì người đàn ông nào bên cạnh nữa. Vì họ đã có chính mình tự hạnh phúc và bình yên nhất. Không hẳn vì họ ghét đàn ông, còn hận người cũ, hay câm thù hôn nhân, mà là họ đã tìm đủ hạnh phúc cho mình.

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Bạn có thể gặp được chính mình như thế, hạnh phúc và bình yên dung dị nhất sau những sóng gió hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Họ theo đuổi đam mê, dành thời gian cho con cái và bản thân. Cuộc sống của họ đơn giản hơn khi một mình, nhiều niềm vui từ những mối quan hệ bạn bè, công việc. Họ không chọn tình yêu là điều cốt lõi của hạnh phúc, cũng không cần đàn ông để đủ đầy ý nghĩa một gia đình. Họ là mẹ đơn thân, nhưng không đơn độc, cũng không thấy mình bất hạnh.

Bạn có thể gặp được chính mình như thế, hạnh phúc và bình yên dung dị nhất sau những sóng gió hôn nhân. Tự tìm cho mình một cuộc sống vì bản thân và con cái, hài lòng với mọi thứ.

Kỳ thực, phụ nữ ly hôn sẽ gặp được một trong hai người tuyệt vời nhất. Có thể là một tình yêu chân thành muộn màng, hay là chính mình bình yên và hài lòng nhất. Nhưng dù là bạn chọn ai, cũng hãy để mình hạnh phúc hơn những tháng năm trước.

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Hạnh phúc có thể đơn giản nhưng nhất định phải đủ đầy và bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Người ta có thể nói, đàn bà một lần đò thì cần kén chọn, đòi hỏi gì? Nhưng xin bạn đừng như thế, hãy cho mình một tiêu chuẩn hạnh phúc riêng biệt. Hạnh phúc có thể đơn giản nhưng nhất định phải đủ đầy và bình yên. Hạnh phúc có thể không phô trương, nhưng phải đường hoàng ngẩng cao đầu kiêu hãnh.

Tâm sự của đàn bà ly hôn: Tận hưởng thanh xuân muộn màng sau đổ vỡ

Tâm sự của đàn bà ly hôn: Tận hưởng thanh xuân muộn màng sau đổ vỡ

Là đàn bà ly hôn, tôi như cởi bỏ được gông xiềng, như thấy mình lại trở về thời khắc 24 tuổi năm ấy. Đối với tôi lúc này, tự do và con cái là hai điều quý giá nhất mà không điều gì có thể sánh bằng.

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