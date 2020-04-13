Nếu muốn ngoại tình, hãy nghĩ về những tổn thương con cái phải chịu cả đời

Phụ nữ yêu 13/04/2020 05:17

Trong hôn nhân, không phải người ngoại tình hay bị phản bội phải chịu tổn thương nhất, mà là những đứa trẻ vô tội. Chúng sẽ lớn lên với những vết thương không bao giờ có thể lành.

Nhiều người ngoại tình và nghĩ rằng bản thân có quyền làm như thế. Người lớn sẽ có một gia đình mới nếu từng thất bại trong hôn nhân. Nhưng với những đứa trẻ có cha mẹ ly hôn thì chúng không bao giờ có được một gia đình đúng nghĩa thứ hai. Kèm theo đó, chúng sẽ mang những vết thương không thể nào lành đến suốt đời.

Nếu bạn muốn ngoại tình, hãy nghĩ về những vết thương mà con của bạn sẽ mang theo đến cuối đời.

Con có nhiều khả năng ngoại tình như cha mẹ

Theo các nhà tâm lý học, những đứa con có cha mẹ ngoại tình cũng có xu hướng ngoại tình khi đã trưởng thành.

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Chúng có thể xem đó là một phần không thể thiếu khi có gia đình, vì thế mà trở thành một người ngoại tình trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Trong tuổi thơ của trẻ, cha mẹ là hình ảnh trẻ muốn trở thành nhất. Chúng sẽ noi theo hành vi, tính cách của cha mẹ để hình thành thế giới quan sống riêng. Vì thế, việc ngoại tình trong hôn nhân sẽ cho con một bài học lớn khi trưởng thành. Chúng có thể xem đó là một phần không thể thiếu khi có gia đình, vì thế mà trở thành một người ngoại tình trong tương lai.

Với trẻ, đó là loại “phản bội” lớn nhất

Với trẻ con, chúng có một sự “chung thủy” với tình cảm gia đình, với sự yêu thương của cha mẹ dành cho nhau. Vì thế, nếu biết cha hoặc mẹ ngoại tình, trẻ sẽ có cảm giác bị “phản bội” vô cùng nặng nề. Bởi cha mẹ đã hủy đi niềm tin của trẻ vào tình yêu của cha mẹ dành cho nhau, vào sự hòa hợp của người thân trong gia đình. So với bất kì sự phản bội nào, thì đây là tổn thương lớn nhất với trẻ.

Nỗi sợ bị bỏ rơi

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Những đứa trẻ sống trong gia đình có cha hoặc mẹ ngoại tình luôn có nỗi sợ bị bỏ rơi - Ảnh minh họa: Internet

Những đứa trẻ sống trong gia đình có cha hoặc mẹ ngoại tình luôn có nỗi sợ bị bỏ rơi. Tâm lý này sẽ theo trẻ đến khi trưởng thành. Và khi biết yêu, con cũng sẽ có nỗi sợ bị phản bội hay bị bỏ rơi.

Học cách nghi ngờ

Theo nghiên cứu, 75% trẻ có cha hay mẹ ngoại tình sẽ gặp vấn đề về lòng tin. Có nghĩa là con khó tin tưởng vào bất kì mối quan hệ lâu dài nào, hay bất kì ai. Vì đã từng thấy cha mẹ mất lòng tin vào nhau, con sẽ thấy người thân đã khó tin vào nhau, huống hồ là người dưng.

Không tin vào tình yêu

Theo thống kê, 80% những đứa trẻ có cha hay mẹ ngoại tình khi trưởng thành thường không có lòng tin vào tình yêu. Đây là những đứa trẻ luôn có cảm giác bất an với tình yêu. Họ khó tin tưởng vào ai khi yêu, thậm chí sẽ không muốn lập gia đình.

Không còn khái niệm phải có một gia đình cho riêng mình

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Nhiều người vì từng có gia đình đổ vỡ vì ngoại tình mà không còn tin vào khái niệm hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người vì từng có gia đình đổ vỡ vì ngoại tình mà không còn tin vào khái niệm hôn nhân. Họ không muốn lập gia đình, hoặc chỉ có gia đình nhưng không quá trân trọng.

Tổn thương lâu dài

Tổn thương những đứa trẻ phải mang không chỉ là quá trình từ khi biết cha mẹ phản bội tới lúc cha mẹ ly hôn. Hệ lụy khi trẻ từng thấy người ngoại tình là cha hay mẹ của mình sẽ kéo dài suốt những năm tháng trưởng thành, thậm chí là tới già. Những vết thương có thể là từ hành động bạo lực, hay những lời lẽ thiếu tôn trọng của cha mẹ dành cho nhau.

Nếu bạn là cha hay mẹ, hãy nghĩ lại nhiều hơn ba lần trước khi muốn ngoại tình. Vì ngoại tình chỉ mình bạn sung sướng nhất thời nhưng con cái của bạn sẽ phải chịu tổn thương nặng nề suốt cuộc đời về sau. Đã là người lớn thì học cách sống có trách nhiệm với bản thân và con cái.

8 dấu hiệu của kiểu ngoại tình nguy hiểm nhất hiện nay

8 dấu hiệu của kiểu ngoại tình nguy hiểm nhất hiện nay

Có một kiểu ngoại tình nguy hiểm mà nhiều người không nhận ra. Theo thống kê, 45% đàn ông và 35% phụ nữ thừa nhận từng ngoại tình tư tưởng.

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