Thực tế, ngoại tình trong suy nghĩ còn nguy hiểm hơn bất kì kiểu ngoại tình nào khác. Nếu bạn không để ý thì kiểu ngoại tình này một khi bộc phát sẽ càng dữ dội và khó cứu vãn nhất.

Dù vậy, đây là kiểu quan hệ có tỉ lệ ngoại tình cao nhất. Vì thế, bạn nên đặc biệt để ý nếu bạn đời có những hành vi quá đà với người khác giới.

Đây là các mối quan hệ khá quen thuộc, như bạn thân khác giới, hay em gái nuôi… Họ luôn nói rằng đây là những mối quan hệ đặc biệt nên tỏ ra thân mật là chuyện đương nhiên.

Say mê trò chuyện trên mạng

Thế giới mạng thường là nơi phát sinh những mối tình vụng trộm có thể giấu giếm dễ dàng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Thế giới mạng thường là nơi phát sinh những mối tình vụng trộm có thể giấu giếm dễ dàng nhất. Biểu hiện của người ngoại tình tư tưởng qua mạng là thường nhìn vào điện thoại, hay nói chuyện với người khác giới.

Vì thế, hãy để ý đến thời gian bạn đời trò chuyện trên mạng, có thường là vào buổi tối trễ khi bạn đã đi ngủ? Bên cạnh đó, cũng hãy xem biểu hiện của họ khi đó có gì bất thường hay không?

Lén lút nói chuyện điện thoại

Kiểu ngoại tình tư tưởng ngày một nhiều, thầm lặng nhưng lại để hậu quả cực kì lớn. Đặc biệt là khi qua những cuộc trò chuyện bằng điện thoại, lén lút trao đổi với người khác lại càng lấn sâu vào chuyện ngoại tình.

Do đó, hãy để ý đối phương có thường ra ngoài nghe điện thoại hay không. Biểu hiện trước và sau khi nghe điện thoại của họ có gì đặc biệt không?

Phàn nàn nặng lời về bạn trước mặt người khác

Dấu hiệu của kiểu ngoại tình trong tư tưởng là vì có suy nghĩ so sánh với người khác nên thấy bất mãn về đối phương. Vì thế, họ thường nói những lời khó nghe về bạn đời trước mặt người khác.

Nếu bạn đời của bạn có dấu hiệu này, hãy nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Có thể anh ấy có nhiều ức chế chưa được tháo gỡ về bạn. Đừng để những hiểu lầm ngày một nhiều khiến việc ngoại tình trong suy nghĩ ngày càng khó cứu vãn hơn.

Hành động vượt giới hạn

Ngoại tình trong tư tưởng đôi khi còn nguy hiểm hơn ngoại tình thật sự - Ảnh minh họa: Internet

Ngoại tình trong tư tưởng đôi khi còn nguy hiểm hơn ngoại tình thật sự, là sự phản bội trong âm thầm. Những hành động vượt quá giới hạn với người nào đó, có thể là nguy cơ cho việc ngoại tình trong suy nghĩ.

Chẳng hạn như, chỉ là vì ngồi sát cùng người khác giới nào đó, sau đó họ sẽ bị cuốn vào những cuộc nói chuyện, tán tỉnh không ngừng. Thay vì dừng lại, họ lại càng muốn đắm say hơn. Đó là dấu hiệu cho hành động ngoại tình trong tư tưởng rõ ràng nhất.

Có một người bạn bí mật

Với người bạn này, đối phương cũng không biết đặt tên là quan hệ gì. Nhưng họ không để bạn biết có mối quan hệ này. Và với người bạn bí mật này, họ luôn có thể chia sẻ mọi thứ, thậm chí là những gì không trong sáng.

Đây là hành động ngoại tình âm thầm, dù không hề rõ ràng. Chỉ cần bước thêm vài bước đến gần hơn trong mối quan hệ này thì một cuộc ngoại tình thật sự sẽ được tạo ra.

Nói dối về chuyện tiền bạc

Nhiều cặp vợ chồng ly hôn vì biết đối phương dối gạt mình về chuyện tiền bạc, họ cảm thấy như bị phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, việc nói dối về tiền bạc là cội nguồn cho những cuộc tình vụng trộm. Nhiều cặp vợ chồng ly hôn vì biết đối phương dối gạt mình về chuyện tiền bạc mà cảm thấy như bị phản bội. Cách cư xử về tiền bạc sẽ thể hiện lòng chung thủy với nhau, không nảy sinh nghi ngờ hay tạo cơ hội cho việc ngoại tình.

Người ấy không bảo vệ bạn

Khi bạn gặp chuyện khó khăn, người ấy không đứng lên để bảo vệ, cho bạn cảm giác an toàn. Đây là dấu hiệu cho thấy trong suy nghĩ của đối phương bạn không phải là người quan trọng nhất. Cũng có thể là biểu hiện cho việc họ đang có một người quý trọng hơn bạn, nên không để tâm đến bạn.