Nếu một ngày vợ muốn ngoại tình…

Phụ nữ yêu 31/05/2018 05:30

Thế gian vốn ưu ái cho tội lỗi của đàn ông ngoại tình, bao lần phạm phải cũng vẫn bấy nhiêu lần được thứ tha. Còn đàn bà, một khi mang tiếng ngoại tình thì đường về nhà vốn chưa từng có ai đợi chờ…

Nếu một ngày vợ muốn ngoại tình, cô ấy sẽ luôn là người đau khổ nhất

Đàn bà ngoại tình, đâu giống đàn ông tham của lạ muốn thứ mới mẻ. Đàn ông ngoại tình vì chiếc giường, đàn bà ngoại tình lại chỉ vì một cái ôm. Vì thiếu hơi ấm mà ngoại tình, vì thèm yêu thương mà ngoại tình, vì người chồng cạnh bên vô tâm vô tình mà ngoại tình. Đàn ông ngoại tình sợ đổ vỡ gia đình, còn đàn bà ngoại tình chính là từ tâm đã nát tan.

Đàn bà ngoại tình, không đúng nổi, nhưng lại đáng thương nhất. Vì không ai muốn thứ tình yêu lén lút chẳng có ngày mai, không người đàn bà nào muốn rời bỏ gia đình chính mình vun vén. Chỉ khi mỏi mệt quá mà ngã vào lòng người dưng, chỉ khi cạn cùng lòng dạ quá mới tìm đến vòng tay khác.

Đàn bà ngoại tình, đáng trách thật, nhưng lại là kẻ đau khổ nhất.

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Đàn bà ngoại tình, đáng trách thật, nhưng lại là kẻ đau khổ nhất - Ảnh minh họa: Internet

Nếu một ngày vợ muốn ra đi, chính là không thể trở về lần nữa

Đàn ông ngoại tình còn muốn trở về, chứ đàn bà đã lạc đường thì chẳng tìm nổi lối về. Đàn ông ngoại tình mới biết thế gian chẳng ai bằng vợ, còn đàn bà ngoại tình rồi lại nhận ra lắm kẻ hơn chồng mình. Đàn ông ngoại tình vì ham của lạ, còn đàn bà ngoại tình chỉ vì thiếu thốn yêu thương. Của lạ thế gian này nhiều chẳng đếm hết, nhưng không bao giờ bằng nghĩa tình phu thê. Còn thứ tình yêu đàn bà tìm kiếm được khi ngoại tình lại chưa bao giờ được nhận từ chồng. Vì vậy, đàn bà một khi đã bước ra khỏi cửa nhà, chính là không muốn quay về, chỉ có tan cửa nát nhà.

Huống hồ, thế gian vốn ưu ái cho tội lỗi của đàn ông ngoại tình, bao lần phạm phải cũng vẫn bấy nhiêu lần được thứ tha. Còn đàn bà, một khi mang tiếng ngoại tình thì đường về nhà vốn chưa từng có ai đợi chờ…

Nếu một ngày vợ muốn ngoại tình… - Ảnh 2
Còn đàn bà, một khi mang tiếng ngoại tình thì đường về nhà vốn chưa từng có ai đợi chờ… - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đàn ông ơi, đừng để ngày đó đến…

Đàn ông nên hiểu, đàn bà ngoại tình chính là vì người đàn ông bên cạnh quá tồi tệ. Đàn bà một khi làm vợ làm mẹ luôn một lòng hết dạ. Chỉ đến khi tận cùng chịu đựng và mòn mỏi yêu thương, đàn bà hết đường mới tìm đến ngoại tình. Nếu một ngày vợ các anh ngoại tình, cô ấy không đúng thật nhưng hãy hiểu bản thân đã sai nhiều hơn là đúng. Sai vì không cho vợ đủ an toàn yêu thương, sai vì không hay lòng dạ vợ đổi thay lúc nào, sai vì phải để người phụ nữ bên mình mưu cầu yêu thương từ kẻ khác…

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Đàn ông nên hiểu, đàn bà ngoại tình chính là vì người đàn ông bên cạnh quá tồi tệ - Ảnh minh họa: Internet

Và đàn bà, xin đừng để một ngày mình ngoại tình...

Ngoại tình, chưa bao giờ là con đường hạnh phúc với đàn bà. Đàn bà ngoại tình chính là chọn cái chết, là chết tâm, chết lòng, chết cả nhân phẩm. Người ta có thể tha thứ cho đàn ông ngoại tình nhưng đàn bà thì không. Đàn bà một khắc ngả nghiêng, cả đời chỉ có xiêu vẹo. Đàn bà chọn thứ hạnh phúc không danh chính ngôn thuận, cắm rể hạnh phúc từ bất hạnh của người khác, vốn không bao giờ có tư cách hạnh phúc. Huống hồ, những vết hằn về sau chỉ có âm ỉ mải miết. Là ân hận, là tủi hổ, là day dứt, đời đàn bà vốn không đủ sức chịu đựng.

Vì vậy, ngàn vạn lần đừng chọn ngoại tình để vùi lấp bất mãn của hôn nhân. Đừng ngoại tình chỉ để sống cùng cha của con mình, chỉ để giữ một gia đình đã không còn hơi ấm. Trước khi lên giường với một người đàn ông khác hãy nhớ tôn trọng mình, ngoại tình chính là tự chà đạp chính mình, đàn bà ơi!

Vì đâu đàn bà ngoại tình

Vì đâu đàn bà ngoại tình

Đàn ông ngoại tình vì dễ dãi với ham muốn, đàn bà ngoại tình là vì cảm xúc, do đó mà cứ si mê không dứt. Đàn bà một khi đã ngoại tình rồi còn đáng sợ hơn đàn ông gấp trăm lần. Vì đàn bà đã lầm đường rồi sẽ khó mà quay lại. Dưới đây là những lý do khiến đàn bà ngoại tình.

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Từ khóa:   đàn bà ngoại tình ngoại tình hôn nhân

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