Nếu không muốn đàn ông nghĩ bạn dễ dãi, đừng bao giờ làm những việc này!

Nghịch lý chính là đàn ông thích nhìn phụ nữ mặc hở hang nhưng lại cho rằng đó là những người phụ nữ dễ dãi .

Đàn ông dễ đánh giá phụ nữ qua cách ăn mặc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phong cách ăn mặc sẽ nói lên nhiều điều về phụ nữ. Nếu bạn mặc những bộ váy áo quá hở hang da thịt, dù thu hút ánh nhìn của đàn ông nhưng lại không để lại ấn tượng tốt với họ. Họ có thể ngắm nhìn bạn nhưng một khi rời mắt khỏi bạn thì cũng chẳng có gì tốt đẹp để lại trong họ.

Những người phụ nữ dễ dãi thường “sỗ sàng” chia sẻ những gì thuộc về bản thân với người họ chỉ mới gặp lần đầu. Ngược lại, phụ nữ biết thận trọng, khép kín lại để lại ấn tượng khó quên trong mắt đàn ông ngay từ lần đầu gặp mặt. Đàn ông cho rằng phụ nữ biết bảo vệ mình, có chút bí ẩn và làm người khác tò mò mới thật sự gây ấn tượng. Còn phụ nữ quá dễ tin người thường dễ khiến đàn ông nảy sinh ý nghĩ lợi dụng.

Những người phụ nữ có lối sống “về đêm”, thích tụ tập, vui chơi thâu đêm thường rất cá tính. Dù vậy, khi nhìn vào việc đi chơi không kể giờ giấc, hay mặc sức vui chơi với bạn trai hay đám bạn thân là con trai, đàn ông sẽ đánh giá bạn là một người phụ nữ dễ dãi.

Đi chơi với nhiều chàng trai

Đàn ông sẽ nghĩ bạn quá dễ kết bạn với đàn ông, đồng thời không có sự phòng thủ, bảo vệ mình trước người khác giới - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông cho rằng việc họ đi chơi với nhiều người phụ nữ là bình thường. Nhưng nếu phụ nữ đi chơi với nhiều người đàn ông thì trong mắt họ chính là thiếu tế nhị và dễ dãi.

Đàn ông sẽ nghĩ bạn quá dễ kết bạn với đàn ông, đồng thời không có sự phòng thủ, bảo vệ mình trước người khác giới.

Ngây thơ quá mức

Dù rằng nét trong sáng, ngây thơ của phụ nữ dễ khiến đàn ông mềm lòng. Nhưng phụ nữ quá ngây thơ thường cho đàn ông cảm giác dễ dãi. Bởi phụ nữ quá mức trong sáng thường chưa va vấp hay trải nghiệm nhiều. Bởi thế, họ dễ tin người, dễ bị những lời hoa mỹ ngọt ngào dụ dỗ.

Chấp nhận lời tỏ tình dễ dàng

Với nhiều phụ nữ yêu cảm tính, họ có thể dễ dàng yêu và chấp nhận một người đàn ông. Nhưng cũng có không ít phụ nữ bắt đầu một mối quan hệ quá nhanh. Họ chỉ cần vài câu tán tỉnh, vài buổi hẹn hò là có thể gật đầu đồng ý. Thật ra họ chỉ bắt đầu qua loa, thậm chí có thể còn không biết đây có phải là điều họ muốn và cần hay không.

Kiểu phụ nữ này thường chóng chán trong một mối quan hệ. Vì ngay từ đầu đã không nhìn rõ lộ trình nên càng về sau càng lạc đường trong tình cảm.

Phụ nữ nhất định đừng để đàn ông xem thường vì nghĩ rằng mình dễ dãi - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nhất định đừng để đàn ông xem thường vì nghĩ rằng mình dễ dãi. Dù vậy, đừng sống quá dè chừng và khép kín. Phụ nữ muốn đàn ông tôn trọng phải có quy tắc và chừng mực trong lối sống, nhưng cũng cần cởi mở và tự tin với các mối quan hệ xung quanh. Thần thái quyến rũ nhất của phụ nữ chính là biết mình muốn gì và luôn bảo vệ mình trước những gì không tốt.