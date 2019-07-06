Nếu được yêu thương thật lòng, bạn sẽ không bao giờ phải làm 7 việc này

Phụ nữ yêu 06/07/2019 05:16

Dấu hiệu đàn ông yêu thật lòng rõ nhất là nằm ở những gì bạn được nhận từ anh ấy. Nếu anh ấy yêu bạn đủ chân thành, anh ấy sẽ không bao giờ để bạn phải làm những việc này.

Theo đuổi anh ấy

Dấu hiệu đàn ông yêu thật lòng nằm ở việc anh ấy có chủ động theo đuổi và giữ lấy bạn hay không. Vì tại sao bạn phải theo đuổi ai đó khi họ phải là người có trách nhiệm yêu thương bạn, muốn đồng hành cùng bạn? Đàn ông khi yêu sẽ tự nguyện chạy theo bạn đến cùng trời cuối đất. Nhưng nếu họ đã không yêu bạn rồi thì dù bạn có sống chết đuổi theo họ cũng chẳng được gì.

Năn nỉ anh ấy

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Dấu hiệu đàn ông yêu thật lòng nằm ở việc anh ấy có chủ động theo đuổi và giữ lấy bạn hay không - Ảnh minh họa: Internet

Đã yêu thật lòng thì làm gì có khái niệm van xin. Tình yêu mà phải cưỡng cầu để có được thì chính là không thể có kết quả. Hay thậm chí, bạn bằng lòng nhận lấy thương đau, cho đi nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn cũng chưa chắc đối phương sẽ động lòng. Tình yêu đơn giản mà đẹp đẽ nhất là khi cả hai cùng đồng thuận. Tình yêu khổ tâm và không có cái kết đẹp nhất là khi chỉ một người muốn giữ, còn một người lại không cần. Bởi thế, chỉ có người đàn ông không yêu bạn thật lòng mới khiến bạn phải nài nỉ anh ta ở lại.

Thay đổi vì anh ấy

Dấu hiệu đàn ông yêu thật lòng bạn dễ thấy nhất chính là ở cách anh ấy chấp nhận bạn. Người thương bạn chân thành sẽ yêu hết mọi thứ thuộc về bạn, dù là ưu hay khuyết, tốt hay chưa. Anh ấy không đòi hỏi bạn phải thay đổi. Nhưng đàn ông không yêu bạn luôn muốn bạn sống theo ý anh ấy.

Suy cho cùng, với người đàn ông không yêu bạn, bạn chỉ là lựa chọn nhất thời, hơn là lâu dài.

Tranh cãi gay gắt và thường xuyên

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Nếu còn đủ tình cảm thì thay vì tổn thương nhau bằng lời nói, đối phương sẽ muốn lắng nghe và cùng tìm hướng giải quyết cùng bạn - Ảnh minh họa: Internet

Điều này chỉ xảy ra khi người ấy đã không còn yêu bạn nhiều. Tranh cãi càng gay gắt sẽ càng không cứu vãn được mối quan hệ này. Bởi nếu còn đủ tình cảm thì thay vì tổn thương nhau bằng lời nói, đối phương sẽ muốn lắng nghe và cùng tìm hướng giải quyết cùng bạn.

Khiến bạn thấy chênh vênh, không an toàn

Đàn ông yêu bạn thật lòng thì khi làm gì cũng sẽ nghĩ đến bạn đầu tiên. Anh ấy muốn đảm  bảo rằng bạn có thấy thoải mái không. Nhưng với người không yêu bạn đủ chân thành, bạn sẽ luôn thấy bất an, suy nghĩ, nghi ngờ về những gì anh ta làm. Vì anh ta không cho bạn đủ lòng tin và cảm giác an toàn. Anh ta không nghĩ cho bạn, không thấu hiểu bạn muốn gì.

Khóc quá nhiều

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Người đàn ông yêu bạn chân thành không bao giờ cố ý làm bạn khóc, hay luôn có thể ngăn nước mắt bạn rơi quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Nước mắt là một phần nhỏ phải có trong một mối quan hệ lâu dài. Nhưng nếu bạn tốn quá nhiều nước mắt thì chính là dấu hiệu của một mối quan hệ khó có thể bền vững. Vì người đàn ông yêu bạn chân thành không bao giờ cố ý làm bạn khóc, hay luôn có thể ngăn nước mắt bạn rơi quá nhiều.

Nói dối mọi thứ về anh ấy

Khi bạn chọn một người đàn ông mà bạn phải nói dối với mọi người xung quanh thì có lẽ đây là lựa chọn không tốt cho bạn. Nguyên nhân dù nằm ở bạn hay anh ấy thì đều là ở việc không đủ tin tưởng và hy vọng cho mối quan hệ này. Một tình yêu đúng nghĩa, một người đúng đắn dành cho bạn thì bạn không cần phải che giấu bất cứ điều gì. Thay vào đó, bạn sẽ thấy tự hào, hãnh diện và muốn khoe tình yêu của mình đến mọi người.

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