Nếu chàng có từ 2 dấu hiệu này trở lên: Xin chia buồn, bạn đang yêu phải đàn ông tồi

Phụ nữ khi yêu thường bị tình yêu làm cho lu mờ lí trí, thế nhưng bạn hãy kịp tỉnh táo để nhận ra những “báo động đỏ” sau để tránh trao nhầm trái tim cho đàn ông tồi .

Bởi đơn giản rằng, nếu anh ta có thể thoải mái nói xấu người yêu cũ để khiến bạn vui lòng thì biết đâu, sau khi bạn trở thành người yêu cũ của anh ta thì anh ấy cũng sẽ nói xấu bạn với người yêu mới. Đàn ông không tôn trọng quá khứ, không tôn trọng người phụ nữ đã đi qua đời mình không xứng đáng là trang nam tử để chị em gắn bó.

Phụ nữ đừng vội vui mừng khi được người yêu mang ra so sánh với người yêu cũ theo chiều hướng tích cực, khen ngợi bạn và chê bai người yêu cũ. Đừng vui khi anh ấy bảo rằng “em nấu ăn khéo quá, không như người yêu cũ của anh, cô ấy vụng về lắm” hay “em thật hiểu lòng anh, trong khi người cũ chẳng tinh tế được như thế”.

Một khi không có dũng khí nói lời xin lỗi, không dám nhận sai thì anh ta vẫn không đủ lớn để làm người đàn ông cho bạn tựa nương cả đời - Ảnh minh họa: Internet

2. Luôn tìm cách thoái thác khi phạm sai lầm

Trong mối quan hệ yêu đương, cả đàn ông và phụ nữ đều cần có sự thành thật, ngay thẳng dành cho nhau. Nếu phạm sai lầm hoặc làm điều gì khiến đối phương không hài lòng cả hai cần trao đổi thẳng thắn, có hướng giải quyết mang tính xây dựng nếu muốn gắn bó dài lâu.

Ngược lại, khi có tình cảm hời hợt, vô tâm đàn ông luôn chối bỏ trách nhiệm và không bao giờ nhận sai trước những lỗi lầm. Phụ nữ biết không, người đàn ông không thể vì bạn mà nói ra lời xin lỗi thì bạn đừng mong anh ta sẽ thay đổi sau khi kết hôn. Thậm chí, hôn nhân càng khiến anh ấy vô tâm, thiếu tôn trọng vợ hơn.

3. Làm ngơ trước gia đình, bạn bè của bạn

Khi muốn có mối quan hệ lâu dài với một người phụ nữ, chắc chắn đàn ông nào cũng mong muốn mình có thể thân thiết với gia đình và bạn bè của nàng. Điều này không chỉ giúp chàng ghi điểm trong mắt người thân của nàng, mà còn là cách giúp thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Thế nên, nếu chàng chẳng có ý định kết nối với người thân của bạn chứng tỏ anh ta chẳng hề tính đến chuyện dài lâu. Biết đâu, bạn chỉ là thú vui tạm thời, khi tìm được “con mồi” hấp dẫn hơn anh ấy sẽ rũ bỏ bạn mà chạy theo người khác.

Sự thô lỗ, khiếm nhã với người xa lạ chính là dấu hiệu chân thật nhất giúp bạn nhận ra chàng không hoàn hảo như bạn vẫn tưởng - Ảnh minh họa: Internet

4. Bất lịch sự với người lạ

Phụ nữ chọn người yêu đừng chỉ chăm chăm vào cách anh ta chăm sóc, đối xử với bạn. Thay vào đó, hãy nhìn vào cách họ đối đãi với những người xung quanh, những người xa lạ. Nếu ngay cả những người không quen biết chàng vẫn lễ phép, lịch sự và tôn trọng thì bạn đừng để vuột mất. Ngược lại, nếu chàng có thái độ khiếm nhã, thiếu lễ độ thì chứng tỏ bản chất con người anh ta không hề tốt đẹp như vẻ ngoài.

5. Không biết giữ thể diện cho người yêu

Khi yêu, đàn ông thừa tinh tế để hiểu rằng có những giới hạn không thể vượt qua, có những bông đùa không thể quá trớn. Trêu chọc về ngoại hình khiến người yêu xấu hổ trước người khác là một trong những điều như thế.

Một anh chàng vô tư chê người phụ nữ mình yêu béo, thấp bé, mặc quần áo xấu,... khiến nàng chẳng biết chui vào đâu cho đỡ thẹn không đáng để chị em phải níu kéo. Bởi ngay cả khi yêu anh ta còn không tôn trọng bạn thì sau khi cưới anh ta lại càng xem thường bạn hơn.