Nắm thóp 3 ‘điểm nhạy cảm’ này của đàn ông, vợ ngồi không hưởng phúc, nói gì chồng cũng nghe

Dưới đây là những “điểm nhạy cảm” của đàn ông, vợ khôn ngoan nên biết để có cuộc sống hạnh phúc, chồng một mực tôn trọng suốt cả cuộc đời.

Có thể nói 2/3 cuộc đời đàn ông đều gắn liền với công việc. Đây cũng là điểm nhạy cảm của họ, phụ nữ khôn ngoan nên biết. Hãy hiểu cho những nỗi vất vả của chồng, đừng càm ràm anh ấy quá nhiều về việc tài chính hay phải có trách nhiệm với gia đình.

Đàn ông luôn quan trọng sự nghiệp. Khi còn trẻ, họ nỗ lực hết sức để có công việc ổn định, phấn đấu hết mình để được giữ chức vụ cao, thăng tiến trong sự nghiệp. Vì họ muốn có được chỗ đứng trong xã hội, nở mày nở mặt với mọi người. Đến khi lấy vợ sinh con, họ sẽ nỗ lực hết mình để cho vợ con một cuộc sống đủ đầy.

Hãy san sẻ gánh nặng cùng chồng để hôn nhân hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Người vợ khôn ngoan nên hiểu và san sẻ gánh nặng cùng chồng. Nếu chồng thích làm điều gì đó, bạn cũng nên ủng hộ hết mình, đừng cấm cản kẻo chồng lại tụt hứng. Đừng chê bai việc chồng đang làm, cũng đừng cấm đoán chồng không được làm điều này điều kia. Bạn hãy để chồng tự do thực hiện đam mê của mình, nhiệm vụ của bạn là đứng sau động viên anh ấy "cố lên".

Bạn bè

Nhiều phụ nữ không thích những mối quan hệ bên ngoài của chồng. Họ không thích bạn bè cứ rủ rê chồng mình đi nhậu nhẹt suốt ngày. Họ không muốn chồng dành hết thời gian cho bạn bè mà không quan tâm đến gia đình. Cũng vì vậy mà đàn bà dại vô tình đẩy cuộc hôn nhân của mình đến bờ vực thẳm.

Phụ nữ đừng cấm cản chồng giao du bạn bè - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hãy hiểu rằng ai cũng có cuộc sống riêng. Dù đã là vợ chồng nhưng bạn hãy để chồng có không gian riêng, thoải mái giao du bạn bè. Nhưng bạn phải thẳng thắn với anh ấy một điều “em không xen vào cuộc sống của anh nhưng anh phải biết đâu là điểm dừng thích hợp”. Khi thỏa thuận điều này, chắc chắn đàn ông sẽ biết giữ chừng mực hơn.

Cha mẹ

Vợ khôn ngoan hãy tôn trọng cha mẹ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đây là điểm nhạy cảm thứ ba của đàn ông, phụ nữ nên biết để không khiến anh ấy cảm thấy khó chịu. Muốn giữ hôn nhân hạnh phúc, bạn nên biết dung hòa mối quan hệ với gia đình chồng. Một phần để có đồng minh phòng trường hợp bất trắc. Phần còn lại để gắn kết mối quan hệ vợ chồng ngày càng bền vững hơn. Đừng dại vạch ra hai bờ chiến tuyến để chồng phải lựa chọn giữa vợ và cha mẹ.