3 bộ phận cơ thể phụ nữ ai cũng chê xấu nhưng là ‘đòn chí mạng’ khiến đàn ông phát điên

Có những đặc điểm của phụ nữ khiến không ít người tự ti nhưng lại là đòn chí mạng khiến đàn ông yêu mê mệt đến phát điên.

Đàn ông cảm thấy phụ nữ có thân hình đầy đặn thể hiện sự khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng tích cực. Đặc biệt ở người có thân hình tròn trịa còn có sự đáng yêu khó có thể cưỡng lại được. Nếu ở bên người này, đàn ông sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu mỗi khi ôm hay thân mật.

Người phụ nữ quyến rũ không chỉ có vòng eo con kiến hay thân hình mảnh mai, mà là người sở hữu cơ thể đầy đặn. Có rất nhiều người tự ti về đặc điểm này của bản thân. Họ nghĩ phụ nữ phải gầy mới đẹp, mới có sức thu hút người khác. Nhưng thực tế, đàn ông dễ bị hớp hồn bởi những cô nàng có thân hình mũm mĩm, đầy đặn một chút.

Vả lại theo nhân tướng học, vợ càng đầy đặn, gia đình càng hưng thịnh. Thế nên phụ nữ hãy là chính mình, miễn sao khỏe mạnh và yêu đời là được.

Đôi môi dày

Có người chê môi dày xấu, nhưng thực tế đây là đòn chí mạng khiến đàn ông đổ đứ đừ. Đa phần cánh mày râu đều để ý đến môi của phụ nữ đầu tiên khi gặp gỡ. Họ cảm thấy bộ phận này thể hiện sự quyến rũ chết người, tỏa ra ma lực vô cùng thu hút. Nhất là những cô nàng có đôi môi dày căng mọng khiến đàn ông chỉ muốn ngắm nhìn mãi thôi.

Phụ nữ có đôi môi dày vô cùng quyến rũ - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ khôn ngoan đừng tự ti. Bạn hãy biết phát huy hết điểm mạnh, yếu trên cơ thể để trở nên thu hút hơn. Đừng mặc cảm vì mình có đôi môi dày hơn người khác, hãy biến điều này trở thành điểm cuốn hút khiến ai cũng không thể rời mắt.

Đùi to, hông nở

Nhiều phụ nữ cảm thấy tự ti về điều này. Họ cảm thấy đùi to, hông lớn mặc đồ không đẹp hoặc không hấp dẫn. Nhưng bạn nên nhớ, quan trọng là gu thẩm mỹ và biết cách phối đồ sao cho phù hợp nhất.

Đây là nét tướng của phụ nữ giúp chồng giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa theo phong thủy đùi to lại là đặc điểm tốt giúp vận trình của bạn giàu sang hơn. Thế nên đừng tự ti về đặc điểm này mà đánh mất giá trị của bản thân trong mắt người khác.