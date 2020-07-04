Muốn biết phụ nữ có cuộc đời thập toàn thập mỹ hay khốn khó triền miên chỉ cần nhìn vào 3 vị trí này trên cơ thể

Chẳng cần tốn tiền đi xem bói, chỉ cần nhìn vào những đặc điểm nhân tướng học này trên cơ thể phụ nữ bạn cũng có thể biết trước được vận số sướng khổ sang hèn.

Chỉ cần nhìn vào 3 đặc điểm nhân tướng học này sẽ biết ngay phụ nữ có cuộc đời ấm êm viên mãn hay ngập trong bể dâu. Nếu thốt ra những lời khẩu nghiệp sẽ đồng nghĩa với việc tự triệt tiêu phúc đức của bản thân - Ảnh minh họa: Internet Miệng Người xưa có câu “chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”, phụ nữ khờ dại sẽ thốt ra những lời khó nghe, phụ nữ khôn ngoan luôn cân nhắc trong từng lời ăn tiếng nói. Thế nên, chỉ cần dựa vào những lời được thốt ra ta đã có thể đánh giá được phần nào nội hàm của một người.

Phụ nữ thông minh hãy nhớ rằng “họa từ miệng mà ra”, bạn cần chịu trách nhiệm với những gì mình nói ra để hiểu rằng nếu thốt ra những lời khẩu nghiệp sẽ đồng nghĩa với việc tự triệt tiêu phúc đức của bản thân. Cũng vậy, chị em đừng dại ăn không nói có, đơm đặt bịa tạc những điều xấu xa về người khác kẻo chính bạn phải chịu quả báo vì tội khẩu nghiệp của mình.

Muốn cải vận trước tiên phụ nữ hãy thay đổi từ những điều nhỏ nhặt nhấ - Ảnh minh họa: Internet Chân tay Theo nhân tướng học, tứ chi là bộ phận thể hiện hành vi, cách cư xử của một người. Nếu phụ nữ có khí chất đi đứng khoan thai, lưng thẳng, mặt ngẩng cao thì phụ nữ nông cạn thường đi đứng vội vàng, lưng cong và mặt cúi xuống đất. Muốn cải vận trước tiên phụ nữ hãy thay đổi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Hãy giúp bản thân trở nên khoan thai, thanh lịch từ cách đi đứng, trò chuyện để ai gặp cũng có thiện cảm, quý mến. Là phụ nữ, bạn đừng vì lợi ích của bản thân mà làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác, cũng đừng vì danh lợi mà cướp lấy những thứ không phải của mình. Phụ nữ chỉ thực sự hạnh phúc khi được là chính mình, làm chủ đời mình - Ảnh minh họa: Internet Đầu Không phải kích thước đầu lớn nhỏ, đầu ở đây là ý chỉ sự thông minh, khôn khéo của một người. Phụ nữ có thể không sở hữu nhan sắc nổi trội, không có thân hình siêu mẫu gợi cảm nhưng nhất định phải có hiểu biết, có công việc mà mình đam mê và sự nghiệp đáng tự hào. Là phụ nữ, bạn đừng bao giờ ngừng học, đừng ngừng tôi luyện để bản thân ngày càng hoàn thiện hơn. Bởi lẽ, phụ nữ chỉ thực sự hạnh phúc khi được là chính mình, làm chủ đời mình và chẳng cần sống bám vào bất cứ ai.

5 hành động chứng tỏ đàn ông đang ghen 'tím mặt' nhưng không chịu nói ra Không phải người đàn ông ghen tuông nào cũng bộc lộ ra mặt. Vì có khi dù đang ghen 'tím mặt', đàn ông cũng không thể hiện gì. Nếu tinh mắt để ý những hành động này, bạn sẽ biết liền đàn ông đang ghen có phải hay là không.

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