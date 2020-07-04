Muốn biết phụ nữ có cuộc đời thập toàn thập mỹ hay khốn khó triền miên chỉ cần nhìn vào 3 vị trí này trên cơ thể

Phụ nữ yêu 04/07/2020 16:26

Chẳng cần tốn tiền đi xem bói, chỉ cần nhìn vào những đặc điểm nhân tướng học này trên cơ thể phụ nữ bạn cũng có thể biết trước được vận số sướng khổ sang hèn.

Chỉ cần nhìn vào 3 đặc điểm nhân tướng học này sẽ biết ngay phụ nữ có cuộc đời ấm êm viên mãn hay ngập trong bể dâu.

nhan tuong hoc 1
Nếu thốt ra những lời khẩu nghiệp sẽ đồng nghĩa với việc tự triệt tiêu phúc đức của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Miệng

Người xưa có câu “chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”, phụ nữ khờ dại sẽ thốt ra những lời khó nghe, phụ nữ khôn ngoan luôn cân nhắc trong từng lời ăn tiếng nói. Thế nên, chỉ cần dựa vào những lời được thốt ra ta đã có thể đánh giá được phần nào nội hàm của một người.

Phụ nữ thông minh hãy nhớ rằng “họa từ miệng mà ra”, bạn cần chịu trách nhiệm với những gì mình nói ra để hiểu rằng nếu thốt ra những lời khẩu nghiệp sẽ đồng nghĩa với việc tự triệt tiêu phúc đức của bản thân.

Cũng vậy, chị em đừng dại ăn không nói có, đơm đặt bịa tạc những điều xấu xa về người khác kẻo chính bạn phải chịu quả báo vì tội khẩu nghiệp của mình. 

nhan tuong hoc 2
Muốn cải vận trước tiên phụ nữ hãy thay đổi từ những điều nhỏ nhặt nhấ - Ảnh minh họa: Internet

Chân tay

Theo nhân tướng học, tứ chi là bộ phận thể hiện hành vi, cách cư xử của một người. Nếu phụ nữ có khí chất đi đứng khoan thai, lưng thẳng, mặt ngẩng cao thì phụ nữ nông cạn thường đi đứng vội vàng, lưng cong và mặt cúi xuống đất.

Muốn cải vận trước tiên phụ nữ hãy thay đổi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Hãy giúp bản thân trở nên khoan thai, thanh lịch từ cách đi đứng, trò chuyện để ai gặp cũng có thiện cảm, quý mến.

Là phụ nữ, bạn đừng vì lợi ích của bản thân mà làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác, cũng đừng vì danh lợi mà cướp lấy những thứ không phải của mình.

nhan tuong hoc 3
Phụ nữ chỉ thực sự hạnh phúc khi được là chính mình, làm chủ đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Đầu

Không phải kích thước đầu lớn nhỏ, đầu ở đây là ý chỉ sự thông minh, khôn khéo của một người. Phụ nữ có thể không sở hữu nhan sắc nổi trội, không có thân hình siêu mẫu gợi cảm nhưng nhất định phải có hiểu biết, có công việc mà mình đam mê và sự nghiệp đáng tự hào.

Là phụ nữ, bạn đừng bao giờ ngừng học, đừng ngừng tôi luyện để bản thân ngày càng hoàn thiện hơn. Bởi lẽ, phụ nữ chỉ thực sự hạnh phúc khi được là chính mình, làm chủ đời mình và chẳng cần sống bám vào bất cứ ai.

5 hành động chứng tỏ đàn ông đang ghen 'tím mặt' nhưng không chịu nói ra

5 hành động chứng tỏ đàn ông đang ghen 'tím mặt' nhưng không chịu nói ra

Không phải người đàn ông ghen tuông nào cũng bộc lộ ra mặt. Vì có khi dù đang ghen 'tím mặt', đàn ông cũng không thể hiện gì. Nếu tinh mắt để ý những hành động này, bạn sẽ biết liền đàn ông đang ghen có phải hay là không.

Xem thêm
Từ khóa:   nhân tướng học phụ nữ phụ nữ khôn phụ nữ thông minh

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này