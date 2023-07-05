Mệt mỏi, uể oải sau mỗi lần lâm trận khiến chị em sợ 'yêu': Thử ngay 4 bí quyết chăn gối để đời sống vợ chồng thêm nhiều thú vị

Phụ nữ yêu 05/07/2023 06:09

Các cặp đôi hãy học ngay bí quyết này để có thể lấy lại tinh thần sau những phút giây cuồng nhiệt nhé.

Vì sao cơ thể mệt mỏi sau mỗi cuộc yêu?

Quan hệ tình dục thường xảy ra vào ban đêm. Đây là thời điểm mà cả hai giới nam và nữ đã vô cùng mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Vì vậy, khi quan hệ xong, một chàng trai cảm thấy buồn ngủ là điều đương nhiên.

Khi nam giới đạt cực khoái, Oxytocin, Melatonin và Vasopressin sẽ được sinh ra. Những chất này mang đến cảm giác thư giãn sâu, từ đó khiến chàng buồn ngủ sau khi quan hệ. 

Nhìn chung, quan hệ xong mệt mỏi hay buồn ngủ là hiện tượng bình thường và cũng là biểu hiện của quan hệ tình dục lành mạnh. Tuy nhiên, nếu cơn mệt mỏi sau khi quan hệ mấy ngày liên tục, không có dấu hiệu phục hồi thì bạn nên đến bác sĩ để kiểm tra. 

Mệt mỏi, uể oải sau mỗi lần lâm trận khiến chị em sợ 'yêu': Thử ngay 4 bí quyết chăn gối để đời sống vợ chồng thêm nhiều thú vị - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những bí quyết hạn chế mệt mỏi, uể oải

Hạn chế quan hệ khi người đang mệt mỏi hoặc ốm

Cơ thể khi đang ốm hoặc mới ốm dậy không đủ để đảm bảo năng lượng cho một cuộc vận động cần nhiều sức lực. Bởi vậy, để tránh kiệt sức và mệt mỏi, các cặp đôi nên lựa chọn thời điểm sức khỏe tốt nhất nhé!

Hãy trò chuyện cùng nhau nhiều hơn

Sau khi “yêu” cả bạn và anh ấy đều có thể cảm thấy mệt mỏi, nhưng cũng đừng vì thế mà lăn đùng ra ngủ để rồi than vãn. Điều này cũng khiến mối quan hệ giữa hai người ngày càng có khoảng cách; và hứng thú cho việc gần gũi trong lần tiếp theo giảm đi.

Mệt mỏi, uể oải sau mỗi lần lâm trận khiến chị em sợ 'yêu': Thử ngay 4 bí quyết chăn gối để đời sống vợ chồng thêm nhiều thú vị - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi thời gian quan hệ

Nếu dường như bạn không thể khiến đối phương hứng thú với sự thân mật vào buổi tối, có thể bạn đang cố gắng không đúng thời điểm trong ngày. Vào những ngày nghỉ, thay vì thói quen bình thường vào buổi tối, hãy thử thêm quan hệ tình dục vào lịch trình buổi sáng, chiều hoặc bất cứ khi nào hai bạn đều sẵn sàng.

Bổ sung thêm năng lượng

Để giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục, các nàng có thể uống một ly nước ấm thêm chút đường hoặc nước gừng tươi ấm. Đây là những loại thức uống giúp làm ấm cơ thể và bổ sung năng lượng cho cơ thể.

Mệt mỏi, uể oải sau mỗi lần lâm trận khiến chị em sợ 'yêu': Thử ngay 4 bí quyết chăn gối để đời sống vợ chồng thêm nhiều thú vị - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu chỉ cần bổ sung năng lượng cho cơ thể thì bạn chỉ nên cho 2 thìa cà phê đường để tránh tình trạng thừa cân, béo phì. Và bạn cũng nên tránh uống các loại thức uống lạnh sau khi quan hệ.

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