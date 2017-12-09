Là phụ nữ đừng quá yếu mềm, hãy cố gắng làm những điều này để được hạnh phúc

Cuộc đời này chẳng ai cho không ai điều gì, hạnh phúc cũng chẳng tự dưng mà đến. Đó là một quá trình gian nan, bao lần vấp ngã nhưng cũng phải tự mình đứng dậy. Là phụ nữ đừng bao giờ nghĩ phái yếu sẽ được nhiều ưu đãi. Cuộc sống này công bằng lắm, hạnh phúc sẽ không đến với những người lười biếng và thiếu cố gắng. Vì vậy, bạn cần làm những điều này để có được những gì mình mong muốn.

Đừng lấy lí do phụ nữ vốn yếu đuối mà tự vùi mình vào những đắng cay, ngang trái do bản thân hoặc ai đó tạo ra. Cuộc đời này không vì bạn là phụ nữ mà nhân nhượng, bao dung. Muốn hạnh phúc, muốn có cuộc sống bình yên thì bạn phải thật cố gắng.

Không sở hữu ngoại hình xinh đẹp nhưng nhất định bạn phải có đủ trí tuệ và kiến thức để phân định được những điều đúng sai trong cuộc sống. Đừng ngu ngơ, ngây thơ phó mặc cho người khác sắp đặt cuộc đời của mình. Không ai đủ kiên nhẫn để đồng hành cùng bạn suốt đời. Đến một lúc nào đó bạn cũng phải tự đi bằng chính đôi chân của mình. Những lần vấp ngã sẽ khiến bạn khôn ngoan và sắc sảo hơn. Phụ nữ nên nhớ đừng bao giờ đóng vai ngây thơ trong cuộc sống này, giả tạo và thiệt thòi lắm.

Để cha mẹ không cúi đầu trước người khác

Trước khi làm điều gì, hãy xoay lưng lại nhìn hai đấng sinh thành ở nhà. Họ không còn đủ sức lực để gánh chịu thêm bất cứ chuyện gì không hay của bạn nữa. Bạn là người có nhân cách như thế nào, điều đầu tiên người khác nhìn vào đánh giá đó là cha mẹ của bạn. Bởi gia đình chính là nơi hình thành nền tảng tính cách của một con người. Bạn nên nhớ đừng làm gì hổ thẹn với lương tâm và cha mẹ của mình.

Muốn lấy hoàng tử, bạn phải làm nàng công chúa trước đã

Phụ nữ đừng quá mơ mộng, bởi những giấc mộng đó có thể khiến bạn lùi lại một bước so với người khác. Nếu bạn đủ đẹp, đủ điều kiện, khi đó hãy mơ mộng đến những chàng bạch mã hoàng tử. Còn không thì hãy sống với hiện thực. Chạy theo những điều viển vông chỉ làm con người mình dần chết mòn với những ảo tưởng. Thay vì cứ mãi mơ mộng, bạn hãy tự hoàn thiện bản thân hơn. Khi bạn tự tạo cho mình cuộc sống của công chúa thì bạn sẽ chẳng cần trông chờ một chàng bạch mã hoàng tử nào nữa.

Cố gắng để con cái tự hào

Bạn có thể là một người vợ không tốt với chồng nhưng đừng bao giờ là người mẹ tồi trước mặt con cái. Bởi cuộc hôn nhân này thứ mà bạn lãi được chính là những đứa con. Đàn ông có thể bỏ vợ nhưng con cái sẽ không bao giờ bỏ mẹ của mình. Vì vậy, phụ nữ phải thật mạnh mẽ, tự lập kinh tế để lo cho con có cuộc sống chu toàn hơn. Phải để các con thấy bạn đã nỗ lực kiếm tiền chân chính như thế nào. Bạn là tấm gương để các con nhìn vào, vì vậy đừng làm tấm gương của mình lu mờ.

Cuộc đời của mình đừng trông cậy ai vẽ hộ

Vận mệnh do chính bạn nắm giữ, đừng để ai vẽ những nét nguệch ngoạc làm hỏng cả bức tranh đẹp. Bởi bạn không thể biết ai mang đến những màu đẹp, tươi sáng, ai mang đến những mảng màu đen tối để vẽ lên bức tranh cuộc sống của bạn. Đừng trông chờ vào những thứ người khác ban tặng. Thay vì cứ ngồi chờ người khác mang sơn đến bắt đầu vẽ những nét đầu tiên, bạn hãy tự định hướng cho chính cuộc đời của mình. Chỉ khi làm chủ mọi thứ phụ nữ mới mong được hạnh phúc.

Gặp lại bạn bè đừng sân si, phê phán

Đừng vì sắc mặt của người khác mà thay đổi bản chất của mình. Trong hội bạn cũ, có thể sẽ có người cưới được chồng giàu có, hoàn hảo, hãy chấp nhận chúc phúc cho họ đi. Vì bạn có cay cú, ganh tỵ cũng chẳng thể thay đổi điều gì. Mỗi người sinh ra trên đời này cũng đều mang một sứ mệnh và mục tiêu riêng, đừng nhìn vào người khác mà tự dìm bản thân mình xuống. Bởi ông trời đã an bài cho họ cuộc sống đó rồi, bạn cứ sống tốt cuộc đời của chính mình là đủ. Dù có khổ đau, trái ngang đến đâu hãy cố gắng vượt qua, đừng luôn ganh tỵ với hạnh phúc của người khác. Bớt khẩu nghiệp, bớt sân si ắt hẳn hạnh phúc sẽ gõ cửa với bạn.