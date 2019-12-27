Năm 20 tuổi, ông ta lấy vợ và sinh những đứa con khi chưa có quá nhiều tiền trong tay. Năm 40 tuổi, ông ta bắt đầu có tiền và danh vọng. Năm 45 tuổi, ông ta lần đầu tiên nếm trải cảm giác ngoại tình. Nhưng đến năm 55 năm, ông ta mới hiểu đó là thứ cảm giác nhất thời lại phải trả giá bằng bài học cả đời. Vì suốt những năm tháng sau đó, dù có cố gắng thế nào ông ta cũng không được vợ tha thứ.

Từng có người đàn ông nói rằng, suốt cuộc đời hiển hách của mình, chỉ có một bài học đến tận cuối đời cũng chẳng thể hoàn thành. Đó là học để nhận được cách tha thứ từ người bạn đời của mình.

Nhưng luôn có một mẫu số chung cho những người đàn ông phản bội , chính là họ phải đánh đổi một thứ gì đó để ngoại tình. Nếu đó không phải là năm tháng dài không thể bình yên, thì sẽ một gia đình đổ vỡ, một sự nghiệp lụi tàn, hoặc một lần bị bội tình đớn đau. Đó là nhân quả, là bài học đắt giá vô cùng.

Thật ra, không phải người đàn ông ngoại tình nào cũng “xui xẻo” như thế. Không phải ai cũng không được tha thứ, chẳng phải ai cũng mong được thứ tha, và cũng không hẳn ai cũng kiên trì để hối lỗi.

Sau ngoại tình, không có gì là còn nguyên vẹn, kể cả nhân phẩm của đàn ông

Nhiều người đàn ông trở về sau cơn ngoại tình như kẻ trắng tội. Nhưng thật ra, ẩn nấp trong ngôi nhà đợi họ về lại là hàng ngàn mũi tên chỉ đợi để ghim sâu vào tự trọng của họ. Có thể là sự xem thường của những đứa trẻ biết cha mình là kẻ phản bội. Có thể là trái tim mục rữa của người vợ sẵn sàng rung động vì người đàn ông khác. Hay có thể là ánh nhìn, phán xét của người xung quanh.

Kỳ thực, mũi tên từ sự xem thường của vợ con mới là chí mạng nhất với những ông chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Kỳ thực, mũi tên từ sự xem thường của vợ con mới là chí mạng nhất với những ông chồng ngoại tình. Đàn ông kém cỏi nhất là khi bị vợ con đánh giá thấp. Đàn ông thấy mình hèn mọn nhất chính là lúc không có được sự tôn trọng từ con cái. Đó mới là nỗi dày vò lớn nhất với đàn ông phản bội. Vì khó mà gỡ gạc tự trọng đã đánh mất, khó mà đòi lại lòng chung thủy để làm nên cái tôi của người đàn ông trong gia đình.

Một tờ đơn ly hôn… cũng chưa thấm tháp!

Người ta thường nói, đàn ông ngoại tình chẳng ai ngu ngốc mà bỏ vợ. Nhưng cũng chẳng ít đàn ông khi bị phát hiện ngoại tình sẵn sàng ký vào đơn ly hôn. Có lẽ vì cám dỗ kia quá lớn, hoặc vì họ chẳng còn thiết tha gia đình vợ con. Nhưng nếu chỉ là một tờ đơn ly hôn, thì cũng chưa thấm tháp gì với đàn ông phản bội...

Thực tế, đa số đàn ông ly hôn sau khi ngoại tình thường sẽ chẳng có kết cục đẹp đẽ là mấy. Cảm giác ngoại tình không níu nổi một mối quan hệ đã được đưa ra ánh sáng. Cảm giác nhẹ nhõm sau ly hôn sẽ dần bị thay thế bằng thất vọng khi nhân tình không thể như vợ. Và đỉnh điểm chính là họ sẽ lại ra đi để tìm một nhân tình mới. Đó có thể là thói quen của kẻ từng biết thay lòng, cũng có thể khi biết nếm trải mùi đổi thay lại không thể hợp với yên ổn.

Để đến cuối cùng, họ kết thúc cuộc hành trình không ngơi nghỉ của mình bằng sự cô đơn. Vì khái niệm gia đình ban đầu chẳng bao giờ còn dành cho họ. Chốn về duy nhất cho những kẻ phong lưu thích thay đổi chỉ là sự cô đơn…

Kỳ thực, ngoại tình là kiếp nạn trong đời đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Có một loại cảm giác lưu luyến mà dày vò, cắn rứt mà không dứt. Khi trải qua thì nghĩ rằng mình không thể thoát ra nổi, nhưng đến khi có thể thoát rồi mới hay hóa ra lại là kiếp nạn. Kỳ thực, ngoại tình là kiếp nạn trong đời đàn ông. Người bước qua được rồi mới thấy mình may mắn, người dại dột lại để kiếp nạn đầy đọa cả đời. Chỉ là chẳng mấy đàn ông đang say mê mới mẻ, cuồng nhiệt dục vọng lại đủ nhìn thấy đó là kiếp nạn…