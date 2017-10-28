Kiểu phụ nữ đàn ông gặp một lần là 'cạch mặt' đến già

Ai cũng có những bí mật riêng, muốn có khoảng không gian riêng. Thế nhưng nếu phụ nữ lại tìm cách xâm nhập vào những điều riêng tư của họ rồi lại gặng hỏi mọi vấn đề, yêu cầu đàn ông giải thích thỏa đáng thì thật không hay. Đàn ông không thích những người phụ nữ tò mò vì không có sự tin tưởng nhau, không dành cho nhau khoảng không gian riêng. Điều này gây khó chịu, ức chế cho cánh mày râu.

Phụ nữ được mệnh danh là phái yếu. Thế nhưng đừng là người phụ nữ sống quá dựa dẫm vào đàn ông và không thể sống tự lập, lúc nào cũng cần đàn ông bên cạnh, việc gì cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của đàn ông. Tuy nhiên đàn ông họ lại cảm thấy sợ hãi những người phụ nữ như vậy bởi họ sẽ mệt mỏi vì phải cung phụng, chiều chuộng những người phụ nữ sống “dựa hơi” dẫn đến sự nhàm chán từ đàn ông. Phụ nữ hãy nhớ rằng chúng ta càng lạnh lùng, càng độc lập mới càng khiến đàn ông bị thu hút.

Với những người phụ nữ khi thấy đàn ông không đáp ứng được yêu cầu của mình hoặc làm sai điều gì đó hộ trở nên nóng nảy và tìm mọi cách để giải quyết được vấn đề của mình. Thế nên họ bất chấp sự suy nghĩ của đàn ông mà làm bằng được những gì mình muốn, thậm chí sử dụng cả những hành vi ngông cuồng, buông những lời thiếu suy nghĩ. Chính điều này vô tình đã đụng chạm đến lòng tự trọng của đàn ông và chắc chắn bạn sẽ không bao giờ ghi điểm trong mắt phái mạnh, ngược lại đàn ông còn ghét những người phụ nữ vô lý như thế này.

Phụ nữ không bao giờ giữ thể diện cho đàn ông

Phụ nữ mà không tôn trọng đàn ông, không giữ thể hiện cho đàn ông trước đám đông, mà ngược lại chỉ biết dùng những lời nói cay nghiệt, chỉ trích. Hơn nữa còn thể hiện sự uy quyền, làm mất mặt đàn ông chắc chắn không thể nhận được sự yêu mến, tôn trọng của phái mạnh. Thế nên đàn ông sẽ chẳng thể kéo dài mối quan hệ với người phụ nữ như vậy.

Phụ nữ thích làm to chuyện

Từ những câu chuyện chẳng có gì hay không có vấn đề gì to tát nhưng phụ nữ lại khóc lóc, ăn vạ. Biến chuyện bé xé ra to để mong nhận được sự quan tâm, yêu thương, dỗ dành từ đàn ông. Thế nhưng đàn ông họ lại cảm thấy mệt mỏi khi đứng trước một người phụ nữ chỉ biết dùng nước mắt để giải quyết vấn đề. Và nếu cứ tiếp tục họ sẽ chẩng bao giờ thèm quan tâm, đoái hoài, ngược lại sẽ là cái vẫy tay chào tạm biệt không hẹn gặp lại.