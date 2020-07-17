Nếu phụ nữ khờ dại liên tục phạm phải những sai lầm tai hại này mỗi ngày, thì phụ nữ thông minh luôn chủ động tránh xa.

Chỉ cần nhắc nhở bản thân không phạm phải những đại kỵ trong hôn nhân này phụ nữ thông minh sẽ có cuộc đời thăng hoa rực rỡ, hạnh phúc viên mãn. Chuyện gì đã qua hãy để nó qua đi, đừng mãi nhốt mình trong quá khứ kẻo dù tài sắc vẹn toàn bạn vẫn bị chồng cắm sừng - Ảnh minh họa: Internet 1. Thường “nhai lại” chuyện cũ Cuộc sống hôn nhân khó tránh khỏi những mâu thuẫn, con người dù hoàn hảo đến mấy cũng khó tránh khỏi sai sót. Thế nên, nếu đã chấp nhận bỏ qua những lỗi lầm của đối phương thì phụ nữ đừng khờ dại nhắc lại chuyện xưa.

Nếu cứ mỗi lần cãi nhau lại lôi chuyện cũ ra đay nghiến, nếu cứ giận hờn lại tìm cách trả đũa đối phương thì chính bạn sẽ khiến mình trở nên đáng ghét. Phụ nữ khôn ngoan hãy nhớ, chuyện gì đã qua hãy để nó qua đi, đừng mãi nhốt mình trong quá khứ kẻo dù tài sắc vẹn toàn bạn vẫn bị chồng cắm sừng. Nếu cứ so đo tính toán từng li từng tí, nếu quá xem trọng vật chất thì mẹ chồng hiền lành đến mấy cũng chẳng thể yêu thương bạn - Ảnh minh họa: Internet 2. Quá chi li tính toán với nhà chồng Sống chung với mẹ chồng chưa bao giờ là điều dễ dàng. Phụ nữ lấy chồng, ai cũng muốn ở riêng để vợ chồng có thể tự do, thoải mái tận hưởng những tháng năm mặn nồng của hôn nhân. Thế nên, sống chung với mẹ chồng, nhà chồng khiến chị em phải chịu không ít áp lực. Mẹ chồng nàng dâu sẽ khó tránh khỏi những mâu thuẫn, con dâu dù tử tế đến mấy cũng chẳng thể yêu thương mẹ chồng như mẹ ruột của mình.

Dẫu biết là thế, nhưng nếu là một người phụ nữ tinh tế bạn nên biết cách đối đãi tử tế với nhà chồng, mẹ chồng. Nếu cứ so đo tính toán từng li từng tí, nếu quá xem trọng vật chất thì mẹ chồng hiền lành đến mấy cũng chẳng thể yêu thương bạn, chồng vì thế cũng sẽ e dè với chính bạn đời của mình. Việc vợ vì sợ mất chồng mà tự ý kiểm tra điện thoại, trang cá nhân của chồng là hành vi xâm phạm đời tư của anh ấy - Ảnh minh họa: Internet 3. Kiểm soát chồng quá chặt Dù đã kết hôn nhưng bạn và chồng vẫn là hai cá thể riêng biệt với cuộc sống cá nhân của mình. Thế nên, phụ nữ nông cạn đừng bao giờ bắt chồng phải nghe theo mọi sự sắp xếp của mình, cũng đừng cấm đoán chồng khi anh ấy ra ngoài café với bạn bè, đi uống vài ly bia với đồng nghiệp. Việc vợ vì sợ mất chồng mà luôn đòi đi cùng trong mọi cuộc gặp gỡ, không cho chồng ra ngoài một mình hay tự ý kiểm tra điện thoại, trang cá nhân của chồng là hành vi xâm phạm đời tư của anh ấy. Từ yêu thương quấn quýt, đàn ông sẽ quay sang tìm đủ cách để có thể thoát khỏi người vợ thích kiểm soát của mình.

26 thứ tuyệt đối đừng bao giờ thêm vào hồ sơ xin việc nếu không muốn bị loại từ đầu Kĩ năng viết hồ sơ xin việc (CV) là một kĩ năng rất quan trọng với bất kì bạn nào đang đi tìm cho mình một công việc. Khi viết CV lưu ý có 26 thứ tuyệt đối không thêm vào nếu không muốn bị loại ngay từ đầu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-phai-ngoai-tinh-day-moi-la-3-sai-lam-khong-the-thu-tha-trong-hon-nhan-369845.html