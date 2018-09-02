Không cần phẫu thuật thẩm mỹ, phụ nữ muốn mãi trẻ trung, xinh đẹp chỉ cần làm 7 điều này

Dưới đây là những điều phụ nữ cần làm để luôn trẻ trung, xinh đẹp. Chị em hãy khắc cốt ghi tâm.

Cuộc đời ai cũng có lúc gặp phải khó khăn thử thách, ai cũng phải trải qua những giai đoạn mệt mỏi chán chường. Cực khổ là thế nhưng những thức thách ấy chính là bàn đạp giúp mỗi chúng ta được tôi luyện để trở nên bản lĩnh, trưởng thành hơn. Phụ nữ hãy luôn giữ vững niềm tin vào cuộc sống, hãy luôn tươi vui, yêu đời bởi sau cơn mưa trời lại sáng, mọi điều rồi sẽ tốt đẹp cả thôi.

Đừng vội vui mừng trước những món lợi nhất thời, đừng tức giận vì một người không muốn tiếp thu những gì mình nói, cũng đừng khóc lóc vì kẻ đã làm đau mình. Bạn phải hiểu rằng, dễ khóc dễ cười dù có giúp bạn giải tỏa cảm xúc của mình chăng nữa thì sự bốc đồng ấy sẽ khiến bạn trông thật non trẻ trong mắt người khác.

Là phụ nữ, hãy nhớ thật kỹ câu “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”. Dù mọi người có đối xử với bạn ra sao, có hãm hại bạn thế nào thì cũng đừng hằn học hay đôi co với họ. Cứ làm tốt việc của mình, nhân quả báo ứng sẽ thay bạn làm những điều còn lại.

Đừng ra sức dỗ dành người này, ngọt nhạt với người kia chỉ để duy trì mối quan hệ không cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

3. Đừng níu kéo những mối quan hệ không cần thiết

Phụ nữ đừng cố gắng kết thân với nhiều người chỉ vì muốn thể hiện chính mình, muốn mình trông thật oách trong mắt người khác. Với bạn bè, bạn đừng bao giờ chú trọng số lượng, hãy quan trọng chất lượng. Đừng ra sức dỗ dành người này, ngọt nhạt với người kia chỉ để duy trì mối quan hệ không cần thiết.

Thay vào đó, hãy tập trung chăm sóc cho những mối quan hệ thân tình, cho những người tri kỷ. Để rồi, khi bạn chông chênh chao đảo, khốn cùng tuyệt vọng sẽ luôn có người kề bên nâng đỡ tâm hồn.

4. Có đam mê của riêng mình

Dù có lấy chồng hay không, phụ nữ nhất định phải có cho mình những đam mê, những điều hứng thú và cả không gian riêng của mình. Đừng vì chồng hay con mà cả ngày ru rú trong nhà, hãy sống tiếp đời mình.

Muốn yêu đời bạn hãy có cho mình thú vui như học khiêu vũ, nấu ăn, làm bánh hay đơn giản chỉ là tập thể dục nhịp điệu vài ngày trong tuần. Ở đấy, bạn có cơ hội làm quen với những người bạn mới, học hỏi những điều mới. Với phụ nữ, chỉ cần không ngừng học hỏi bạn sẽ mãi tươi xinh.

Ảnh minh họa: Internet

5. Không so sánh mình với người khác

Mỗi người là một bản ngã, một sự khác biệt hoàn toàn. Thay vì so sánh, hơn thua hay ganh tỵ với những gì người khác đang sở hữu bạn hãy học cách cảm ơn những gì mình đang có. Chẳng phải là bạn đã được sinh ra lành lặn, khỏe mạnh, được ăn học đàng hoàng, có công ăn việc làm ổn định đấy sao. Trong khi, có rất nhiều người từ khi chào đời đã là cả cuộc đời thua thiệt.

6. Sống lành mạnh

Bạn có quyền nhâm nhi vài ly vang, uống vài cốc café nhưng đừng bao giờ lạm dụng rượu bia hay chất kích thích. Những thứ ấy không chỉ khiến sức khỏe của bạn suy giảm, mà còn khiến bạn lão hóa nhanh hơn rất nhiều.

Hãy sống lành mạnh, ăn ngủ điều độ, khoa học và đừng thức quá khuya thì chẳng cần phải đi căng da mặt hay uống thực phẩm chức năng bạn vẫn giữ được thanh xuân của mình.

Bạn có quyền nhâm nhi vài ly vang, uống vài cốc café nhưng đừng bao giờ lạm dụng rượu bia hay chất kích thích - Ảnh minh họa: Internet

7. Có khí chất

Phụ nữ muốn có sự tự tin không khó, nhưng muốn có được khí chất là cả quá trình trau dồi, hoàn thiện bản thân. Chỉ khi từ bên trong tâm hồn bạn toát lên được sự cá tính, khôn ngoan và tử tế thì khi ấy ai gặp bạn lần đầu tiên cũng ấn tượng cả đời.