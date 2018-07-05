Khoa học chứng minh: Phụ nữ sinh con gái sẽ trẻ lâu và sống thọ hơn

Cụ thể hơn là ở độ tuổi 60, phụ nữ có con sẽ có tuổi thọ cao hơn phụ nữ không có con khoảng 2 tuổi.

Theo kết quả một nghiên cứu gần đây của những nhà khoa học Canada, phụ nữ sinh nhiều con sẽ làm chậm lại quá trình lão hóa, trẻ lâu và sống thọ hơn những phụ nữ sinh ít hay không sinh con.

Theo nghiên cứu, ở tuổi 80, người cha có tuổi thọ cao hơn người mẹ khoảng 8 tuổi, và hơn hẳn người không có con đến 7 tuổi. Và theo lý giải của những nhà khoa học, lý do cho việc giữ được nhan sắc và sức khỏe của phụ nữ là nằm ở việc sinh nhiều con.

Để có được kết quả này, các nhà khoa học đã thực hiện một cuộc khảo sát trên khoảng 1,5 triệu người cả nam và nữ sinh trong khoảng 1911 – 1925. Theo kết quả từ cuộc khảo sát, những phụ nữ có 1 con thường có tỉ lệ tử vong thấp hơn người không có con.

Phụ nữ sinh nhiều con sẽ làm chậm lại quá trình lão hóa, trẻ lâu và sống thọ hơn những phụ nữ sinh ít hay không sinh con - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân những cặp vợ chồng sinh nhiều con sẽ tươi trẻ và sống lâu hơn người không có con

Theo các nhà khoa học, khi phụ nữ sinh con thì tuổi thọ sẽ cao hơn. Và điều này hoàn toàn đúng với các bà mẹ có con muộn ở độ tuổi từ 30. Lý do là khi cơ thể người mẹ mang thai muộn, một số gen sẽ thúc đẩy cơ thể sản sinh chất kích thích giúp cơ thể dẻo dai hơn, đồng thời tạo môi trường tốt để em bé chào đời.

Chính từ đây mà cơ thể phụ nữ sẽ khỏe mạnh hơn, dẻo dai trước quá trình lão hóa tự nhiên. Và cũng có thể nói phụ nữ có con hay sinh con muộn thường có tuổi thọ cao hơn.

Hơn nữa, những cặp vợ chồng có con thường nhận được nhiều sự đồng cảm, quan tâm và chăm sóc từ người khác. Họ còn được sống vui vẻ, thoải mái với con cái. Từ thái độ sống vui vẻ này, cơ thể cũng sẽ sản sinh hormone có lợi cho đầu óc, các hoạt chất enzyme cũng tăng đáng kể. Ngược lại, dù người khỏe mạnh nhưng không có con cái để vui vầy sẽ có tỉ lệ tử vong nguy hiểm gấp 2 lần so với người khác.

Chưa kể, khi cha mẹ đến tuổi già, có sự chăm sóc, yêu thương của con cũng sẽ có thêm nhiều niềm vui, sức khỏe cũng sẽ được cải thiện hơn. Từ đó, khi đến tuổi già, những cặp vợ chồng có con sẽ đỡ lo lắng và gặp khó khăn hơn, nên tuổi thọ cũng được kéo dài.

Theo các nhà khoa học, khi phụ nữ sinh con thì tuổi thọ sẽ cao hơn - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ sinh con gái trẻ lâu và sống thọ hơn

Theo nghiên cứu, các nhà khoa học cũng cho biết quan niệm trọng nam khinh nữ, chỉ sinh được con trai mới được nhờ là hoàn toàn không đúng. Vì thực tế, mẹ sinh con gái sẽ trẻ lâu và sống lâu hơn, giúp vợ chồng hạnh phúc hơn.

Các nhà khoa học lý giải rằng đa số những gia đình sinh con gái đều rất hạnh phúc. Vì con gái vẫn dễ dạy và ngoan ngoãn hơn con trai, cha mẹ cũng ít phải buồn phiền hay gặp mâu thuẫn với con cái. Nhờ vậy mà gia đình ấm áp vui vẻ hơn.

Hơn hết, phụ nữ sinh con gái đừng mặc cảm hay tự ti khi bạn sẽ có một người đồng hành làm đẹp, mua sắm, tâm tình khi mỏi mệt. Không những vậy, con gái sẽ thấu hiểu tâm tình, gần gũi với mẹ hơn, cũng quan tâm đến chuyện bếp núc trong nhà để đỡ đần mẹ.

Thực tế, mẹ sinh con gái sẽ trẻ lâu và sống lâu hơn, giúp vợ chồng hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Còn đàn ông khi có con gái thì sẽ có thêm một cô công chúa đáng yêu, thấu hiểu và hay thủ thỉ với cha. Và theo nhiều nghiên cứu, nếu trong nhà có một cô con gái thì cha sẽ dễ gặt hái thành công hơn. Vì con gái thường được cha yêu thương, gần với cha hơn nên sẽ lấy cha làm hình mẫu để chọn bạn trai hay chồng. Và mọi người cha đều vì vậy mà muốn hoàn thiện bản thân tốt hơn, cố gắng trở thành người chồng người cha tốt trong mắt con gái.

Vì vậy, nếu phụ nữ sinh con gái thì hãy thấy mình may mắn hơn, sẽ hạnh phúc hơn nhé!