Khổ cùng chồng lúc nghèo chỉ có vợ, sướng cùng chồng khi giàu lại là bồ?

Đàn ông tệ bạc nhất chính là khi có vài đồng trong túi vẫn mong vợ bên mình, đến lúc giàu sang lại muốn phung phí sung sướng cùng bồ. Khi chọn người khổ cùng mình lại thiết tha chân thành, lúc vứt bỏ để chọn lại một người khác hưởng sướng sang lại phũ phàng tàn nhẫn...

Đàn ông khi nghèo thường chỉ có duy nhất một người vợ đồng ý đồng cam cộng khổ cùng họ. Đó là người phụ nữ chỉ nhìn thấy chân tình ở đàn ông khi chưa có gì, chỉ muốn đặt hy vọng vào đàn ông khi chưa ai tin họ. Phụ nữ nếu không vì tình yêu, chẳng ngu dại chọn chồng nghèo khó để đồng hành. Nếu không vì yêu thương sẽ không dám đánh đổi và hy sinh. Phụ nữ chọn đàn ông nghèo làm chồng không phải vì họ ngu dại, mà là vì họ tin và yêu đủ đầy mãnh liệt. Và thứ tài sản quý giá duy nhất phụ nữ đòi hỏi ở đàn ông khi ấy chỉ là lòng thủy chung một đời. Lòng thủy chung khi ấy, đàn ông nghèo sẵn sàng dư dả một lòng. Và thứ tài sản quý giá duy nhất phụ nữ đòi hỏi ở đàn ông khi ấy chỉ là lòng thủy chung một đời - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông khi chưa có gì thường trân trọng người vợ bên mình, sợ vợ sẽ bỏ mình đi lúc nghèo khó. Ngoài yêu thương dành cho một người vợ chịu thiệt thòi vì mình, đàn ông còn có cái sĩ diện và tự trọng không muốn bị bỏ rơi. Đàn ông yêu thương vợ bằng một tình yêu vừa giàu cảm kích, vừa đầy trân trọng. Vì chỉ có duy nhất vợ bên họ, chịu đi con đường chẳng bằng phẳng cùng họ. Nhưng cũng vì đàn ông khi ấy chưa có gì, cám dỗ chưa vây quanh, tình yêu của họ cũng chưa thể biết có đậm hay sâu. Bởi vậy mà người ta thường nói, muốn biết lòng đàn ông tới đâu, chỉ khi sang giàu mới rõ.

Đàn ông khi giàu rồi lại đầy rẫy người muốn đi cùng. Vì giàu sang ai lại không ham, vì sướng thân ai lại chẳng muốn. Bên cạnh đàn ông giàu lúc này không thiếu người nói tin họ, cùng họ sống hết cuộc đời còn lại. Đàn ông khi ấy có thể tự kiêu, có thể mát lòng thỏa mãn, có thể quên rằng chỉ cần có tiền sẽ luôn có thể mua được vài ba lời nói vui tai. Có người vững lòng chẳng sợ ngã, có người mê lạ lại thay lòng. Lòng thủy chung với đàn ông nếu vẫn vẹn nguyên, trước là vợ sau vẫn chỉ là vợ thì đáng giá hơn cả bạc tiền. Nhưng khi đàn ông bắt đầu nghĩ mình có nhiều sự lựa chọn tốt hơn, họ sẽ dễ quên sự chọn lựa duy nhất ban đầu. Lòng thủy thung với vợ lúc ấy lại nghèo nàn chẳng đáng một xu. Đàn ông khi giàu rồi lại đầy rẫy người muốn đi cùng - Ảnh minh họa: Internet Không có tình yêu nào mạnh mẽ hơn tình yêu của người vợ khi chồng nghèo khó. Và không lòng ai bạc bẽo hơn đàn ông khi sang giàu bỏ vợ con. Đứng sau một người đàn ông chưa có gì, chỉ có duy nhất mình vợ. Vì chẳng cô bồ nào ngu dại chọn một người đàn ông nghèo khó. Nhưng đứng sau một người đàn ông giàu có, chưa chắc là người vợ bên họ lúc cơ hàn. Đàn ông nghèo chỉ cần một người vợ, đàn ông giàu lại thường cần nhiều hơn một người phụ nữ. Chỉ có duy nhất tình yêu của người vợ, suốt theo năm sáng sang nghèo của chồng là chưa từng đổi thay.

Đàn ông tệ bạc nhất chính là khi có vài đồng trong túi vẫn mong vợ bên mình, đến lúc giàu sang lại muốn phung phí sung sướng cùng bồ. Khi chọn người khổ cùng mình lại thiết tha chân thành, lúc vứt bỏ để chọn lại một người khác hưởng sướng sang lại phũ phàng tàn nhẫn. Mà đàn ông đáng thương nhất cũng chính là không hề biết tài sản quý giá nhất đời mình chính là người vợ bằng lòng bên mình khi chưa có gì. Vì chẳng có cô bồ nào ngoài kia làm được như vợ, vì chẳng có thứ tình yêu nào đầy hy sinh và kiên nhẫn như ở vợ. Vì chẳng có cô bồ nào ngoài kia làm được như vợ, vì chẳng có thứ tình yêu nào đầy hy sinh và kiên nhẫn như ở vợ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ngoại tình có người đến tận khi vì bồ mà mất vợ rồi mới hay chẳng ai bằng vợ được. Cũng có người vẫn ung dung với nhân tình phù phiếm mình lựa chọn, chưa từng áy náy cũng chưa từng hối hận. Suy cho cùng, cũng chỉ là sự lựa chọn của đàn ông khi sang đổi vợ, đều là lòng dạ sâu nông khó lường. Chỉ có đau lòng nhất vẫn là những người vợ tào khang…

Khi ngoại tình đàn bà là vì cái ôm, còn đàn ông là vì… cái giường! Đàn bà ngoại tình tìm đến tình cảm rồi mới lên giường. Đàn ông ngoại tình lên giường rồi mới tính chuyện yêu hay không. Đàn bà ngoại tình đôi khi chỉ vì một chiếc ôm, để được chở che vỗ về. Đàn ông ngoại tình có lúc lại chỉ vì cái giường có nhân tình nuông chiều thăng hoa...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kho-cung-chong-luc-ngheo-chi-co-vo-suong-cung-chong-khi-giau-lai-la-bo-309762.html