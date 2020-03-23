Đây là lời nói dối miễn cưỡng nhất của phụ nữ. Nếu thật sự bạn làm sai, khiến cô ấy khóc thì ít ra đó là lỗi lầm còn có thể cứu vãn. Nhưng nếu bạn rõ ràng đã làm chuyện không đúng, vậy mà cô ấy chỉ nói một câu “em không buồn” thì chẳng ổn đâu.

Điều đáng thương nhất cho phụ nữ chính là người đàn ông của họ luôn nghĩ rằng họ chẳng sao, không buồn. Nhưng phụ nữ khi lấy chồng cũng hãy hiểu cho cảm xúc của bản thân. Nếu bạn đau lòng, hãy lên tiếng. Nếu bạn thật sự tổn thương, hãy nói ra để bảo vệ chính mình. Vì nếu bạn không thương lấy chính mình, sẽ không ai thương bạn cả.

Bạn là người hiểu rõ nỗi buồn của vợ nhất. Khi không vui cô ấy trông thế nào, khi thất vọng cô ấy thường làm gì, khi đau buồn cô ấy sẽ trút giận ra sao. Nếu bạn không thể thấy, thì chứng tỏ bạn là đàn ông vô tâm. Nếu không thể hiểu, thì đã tổn thương vợ rất nhiều.

“Em không sao”

Phụ nữ đáng thương nhất là khi trong lòng đầy bão tố mà miệng thì lại nói không sao. Sau đó lại bày ra bộ mặt bình thản, hay một nụ cười rạng ngời. Kỳ thực, dáng vẻ đau buồn chẳng ai thấy của phụ nữ là lúc họ buồn thảm, hoang mang và yếu đuối nhất.

Nếu bạn nghe người phụ nữ của mình nói “Em không sao” thì đừng vội tin - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn nghe người phụ nữ của mình nói “Em không sao” thì đừng vội tin. Vì đó rõ ràng là một câu nói dối phổ biến của đàn bà tổn thương. Họ chỉ đang giữ lòng tự trọng cao ngút, trước những gì bạn đã gây ra. Họ chỉ đang muốn tự giải quyết mọi chuyện, chẳng còn muốn bạn quan tâm hay lo lắng nữa.

Và nếu bạn thật sự nghĩ họ không sao thì có lẽ họ cũng chẳng cần bạn ở bên sau này. Bởi phụ nữ chỉ muốn giữ một người thấu hiểu họ, hơn là tổn thương họ rồi lại hỏi họ có sao không.

“Anh vui là được”

Nếu hôm nay bạn tiệc tùng cả đêm chẳng về nhà, và bạn nghe câu này từ vợ thì đừng nghĩ là thật. Câu này của phụ nữ chính là nếu anh nghĩ bên ngoài vui vẻ hơn khi về với vợ con, vậy thì anh cứ vui đi. Nếu anh xem gia đình là quán trọ thích đi lúc nào, về lúc đó, vậy thì cũng tùy anh. Đó chính là thế nào cũng được, em chẳng quan tâm nữa.

Khi phụ nữ tổn thương vì một sai lầm quá nhiều lần của đàn ông, họ sẽ dùng vẻ thản nhiên, mặc kệ để đáp trả - Ảnh minh họa: Internet

Khi phụ nữ tổn thương vì một sai lầm quá nhiều lần của đàn ông, họ sẽ dùng vẻ thản nhiên, mặc kệ để đáp trả. Vẻ lạnh lùng của phụ nữ là do đàn ông tạo ra. Họ không còn nói lời chân thật là vì chẳng muốn phô bày sự thất vọng, tổn thương của mình. Đàn ông sai mà không nhận, không sửa đổi, thì đừng trách sao phụ nữ chẳng còn thiết nói lời dễ nghe nữa.