Khi đã để lộ điều này chứng tỏ đàn ông đã chán vợ đến tận cổ

Phụ nữ yêu 17/12/2018 14:32

Đàn ông chán vợ dù ra sức che đậy đến mấy cũng để lộ những dấu hiệu này, chị em hãy đủ tỉnh táo để nhận ra kẻo bị “cắm sừng” mà không hay.

Chỉ cần nhanh chóng nhận ra, sửa sai kịp thời chị em sẽ không lâm vào cảnh mất chồng.

Khi đã để lộ điều này chứng tỏ đàn ông đã chán vợ đến tận cổ - Ảnh 1

Với phụ nữ, đáng sợ nhất không phải tuổi già, thân hình xập xệ mà là bị chồng chán - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên gây chuyện

Một khi yêu vợ đàn ông có thể chấp nhận nhún nhường, nhẫn nhịn trong mọi trường hợp. Họ luôn dịu dàng, ngọt ngào và biết cách lắng nghe mỗi khi vợ chồng hờn giận, mâu thuẫn. Bởi khi ấy, đàn ông hiểu rằng đấy là người phụ nữ họ yêu thiết tha, chỉ cần hành xử không đúng cô ấy sẽ tổn thương, đau lòng.

Thế nhưng, khi đã chán vợ, khi chẳng còn chút tình cảm trước bạn đời họ sẵn lòng dùng những lời xấu xí, có tính sát thương cao để hành hạ đối phương, nhằm thỏa mãn những bức bối trong lòng. Ngay chính đàn ông cũng không thể ngờ mình đã để lộ dấu hiệu nhận biết chồng chán vợ rõ ràng, cụ thể như thế.

Khi đã để lộ điều này chứng tỏ đàn ông đã chán vợ đến tận cổ - Ảnh 2
Chồng chỉ vì những sai sót nhỏ nhặt mà mang vợ ra so sánh với đàn bà khác chứng tỏ thâm tâm anh ấy đã không xem bạn là duy nhất nữa - Ảnh minh họa: Internet

Đánh giá thấp vợ

Là con người ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Đàn ông yêu vợ luôn đề cao những phẩm chất tốt đẹp nơi người vợ thân yêu của mình. Họ khen ngợi, tán dương và không ngừng khích lệ để vợ ngày càng hoàn thiện, tiến bộ hơn.

Vì vậy, nếu một người chồng chỉ vì những sai sót nhỏ nhặt mà mang vợ ra so sánh với đàn bà khác, so sánh với “vợ người ta” thì chị em nên hiểu rằng trong thâm tâm anh ấy đã không xem bạn là duy nhất nữa.

Khi đã để lộ điều này chứng tỏ đàn ông đã chán vợ đến tận cổ - Ảnh 3
Khi lạnh nhạt và hạn chế tiếp xúc với người thân của vợ chứng tỏ họ đang thầm sợ nếu vợ chồng có trục trặc nhà vợ sẽ phán xét - Ảnh minh họa: Internet

Tạo khoảng cách với nhà vợ

Một người chồng tốt không chỉ quan tâm đến vợ con mà còn săn sóc gia đình vợ chu đáo. Anh ấy luôn có mặt trong những dịp quan trọng, xuất hiện đúng lúc để hỗ trợ khi cần và không quên hỏi han sức khỏe của cha mẹ vợ. Họ làm thế vì hiểu rằng muốn vợ thật tâm đối đãi với nhà chồng thì đàn ông trước tiên hãy dùng sự biết điều để sống với nhà vợ.

Một khi anh ấy giữ khoảng cách, lạnh nhạt và hạn chế tiếp xúc với người thân của vợ chứng tỏ họ đang thầm sợ nếu vợ chồng có trục trặc nhà vợ sẽ phán xét, can thiệp.

Nhận diện mẫu đàn ông hai mặt, tốt với người ngoài nhưng với vợ lại vô tâm, tàn nhẫn

Nhận diện mẫu đàn ông hai mặt, tốt với người ngoài nhưng với vợ lại vô tâm, tàn nhẫn

Những mẫu đàn ông này có thể đối tốt với bất cứ ai, thế nhưng khi về nhà họ lại dửng dưng vô tình đến tàn nhẫn với vợ.

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