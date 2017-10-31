Phụ nữ dù có giỏi giang, bản lĩnh thế nào thì cũng chỉ nên là một cô gái nữ tính khi cần, yếu đuối khi nên lúc ở cạnh người đàn ông của mình. Đàn ông thích thú với sự mãnh mẽ, bản lĩnh của phụ nữ. Nhưng phụ nữ quá kiên cường sẽ khiến đàn ông thấy chán nản. Bản chất của đàn ông là bảo bọc và được phụ nữ ngưỡng mộ. Nhưng nếu ở cạnh một người không cần bản chất đó của họ, đàn ông sẽ thấy không đủ. Do đó, phụ nữ khôn ngoan và quyến rũ luôn biết lúc nào thì cương, khi nào thì nhu. Phụ nữ hơn nhau, cũng ở cách nắm buông như thế. Có thế thì mới giữ được trái tim của đàn ông một đời.

Phụ nữ xấu xí nhất chính là khi không thể tự tin vào chính mình. Tự tin là nét quyến rũ thu hút nhất của phụ nữ. Phụ nữ chỉ cần biết điều này thì đàn ông có thế nào cũng phải “quỳ rạp” mà say mê bạn không dứt. Một người phụ nữ dù không nổi bật nhưng biết đâu là điểm mạnh của mình, thoải mái là chính mình vẫn “ăn đứt” cô nàng xinh đẹp nhưng tự ti. Hãy hiểu, người đẹp thì sẽ có kẻ đẹp hơn. Nhưng khí chất, tính cách và cá tính thì chỉ có một và không phải ai cũng có thể giống ai. Hãy chinh phục đàn ông bằng chính những gì riêng biệt của bạn, đó mới là chìa khóa mở cửa trái tim đàn ông lâu dài và chắc chắn nhất.

Phụ nữ đẹp không chỉ ở hình thể, mà còn ở tâm hồn và ứng xử. Với đàn ông, một trái tim thiện lương của phụ nữ luôn đầy cuốn hút và quyến rũ. Vì đàn ông nào cũng muốn có một người vợ tốt bụng, sẽ trở thành dâu thảo của mẹ mình, mẹ hiền của con mình. Một người phụ nữ sống tích cực, luôn biết yêu thương và thấu hiểu sẽ đẹp hơn hẳn những cô nàng có sắc mà không có nết. Vẻ đẹp từ tâm hồn tạo nên một khí chất riêng biệt và dễ làm rung động lòng dạ đàn ông.

Độc lập

Đàn ông muốn chở che phụ nữ yếu đuối, thích dựa dẫm, nhưng họ lại bị thu hút bởi phụ nữ độc lập. Phụ nữ quyến rũ nhất chính là khi biết mình muốn gì và kiên định theo đuổi điều mình muốn. Khi gặp điều không hay, họ cũng không nhờ vả hay trông cậy vào ai ngoài bản thân mình. Vì họ độc lập, vì họ muốn làm chủ cuộc sống của mình. Chính phong thái này luôn khiến đàn ông hứng thú và muốn tìm hiểu. Phụ nữ càng độc lập, càng biết yêu thương bản thân càng khiến đàn ông say một đời không dứt.

Biết tận hưởng cuộc sống của mình

Phụ nữ biết tận hưởng cuộc sống sẽ luôn có một nguồn năng lượng rất mới mẻ với đàn ông. Vì họ biết mình là ai, muốn gì và luôn biết sống sao để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn nhất. Họ không thích vướng bận, chỉ sống hết mình cho hiện tại. Họ trân trọng những gì mình có, yêu thương chính mình. Chính cách sống này luôn là điểm thu hút với đàn ông. Đàn ông không thích những cô gái quá thụ động và chỉ sống trong quá khứ.

Biết thể hiện vừa đủ và đúng cách

Phụ nữ thu hút không nằm ở việc hở hang trong ăn mặc. Phụ nữ khôn ngoan luôn biết thể hiện ăn mặc vừa đủ và đúng cách. Hở vừa đủ, hở đúng cách mới là phụ nữ quyến rũ. Đàn ông cũng không quan tâm phụ nữ khoác lên mình bao nhiêu đồ hiệu hay thời thượng cỡ nào. Điều đàn ông quan tâm ở trang phục đó thể hiện được nét đẹp gì trên vóc dáng hay khí chất của phụ nữ. Hở hang nhưng không đẹp thì cũng không được gì. Kín cổng cao tường mà không có khí chất trang nhã cũng không hay. Biết mình đẹp khi mặc gì, biết mình quyến rũ với trang phục nào mới là điểm mạnh của phụ nữ.

Luôn biết nắm bắt hạnh phúc

Đàn ông không thích phụ nữ sống quá tiêu cực và hay than vãn. Phụ nữ biết tự tạo hạnh phúc cho mình luôn thu hút trong mắt đàn ông. Đàn ông sẽ tò mò có gì khiến cho những người phụ nữ này dễ dàng hạnh phúc như vậy. Chính ham muốn được hạnh phúc ở đàn ông sẽ khiến họ muốn giữ thật chặt người phụ nữ này.

Nụ cười tươi tắn

Phụ nữ, dù là bất cứ ai, đều đẹp nhất khi cười. Đàn ông đôi khi vì một nụ cười tỏa nắng của phụ nữ mà bằng lòng say không dứt. Phụ nữ không cần biết có vóc dáng ra sao, bình thường hay nổi bật nhưng chắc chắn phải có một nụ cười tươi.