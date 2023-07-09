Hickey nâng tầm cuộc ái ân: Tiết lộ bí thuật tạo khoái cảm cho chồng mà không gây nguy hiểm, phụ nữ nên biết để được yêu chiều như trứng mỏng

Hickey, là thuật ngữ để chỉ những vết đỏ trên da thường thấy khi cặp đôi âu yếm nhau một cách táo bạo để đánh dấu chủ quyền. Những vết đỏ này thường tan trong khoảng 5-7 ngày. Hickey được tạo ra bởi các mạch máu nhỏ li ti dưới da bị vỡ. Nó gây ra những mảng tụ máu dưới da. Những mảng tụ máu này thường không gây nguy hiểm. Nhưng độ tan nhanh hay chậm phụ thuộc vào độ mạnh của nụ hôn và lực hút.

Không chỉ đơn giản là đưa mồm vào mút. Vậy thì nghe có vẻ hơi thô tục. Hickey kiss thường được tạo ra sau một quá trình. Nếu thực hiện những bước dưới đây, các bạn hoàn toàn có thể để lại dấu hickey trên da của người yêu.

Khởi đầu khi hôn hickey

Đầu tiên, hãy giúp bạn tình có tâm trạng vui vẻ. Cười đùa hết nấc với họ. Đừng đưa mồm vào mút một cái rồi bảo đó là nụ hôn hoàn hảo. Và nhớ hỏi ý kiến bạn tình nếu muốn để lại dấu vết.

Ảnh minh họa: Internet

Lựa chọn vị trí thích hợp

Thông thường, dấu vết hickey hay được nhìn thấy ở trên cổ. Nó là một vết như kiểu vết bớt, vết chàm màu đỏ. Nếu đối tác muốn có dấu hickey nhưng không muốn quá lộ liễu, hãy lựa chọn vị trí thích hợp hơn. Một số vị trí gợi ý là lưng, phía sau cổ hoặc vai. Những vị trí này không quá lộ liễu. Song cũng không quá kín đáo để khoe nếu cần.

Tạo hình cho dấu hickey

Kinh nghiệm là thay vì sử dụng môi hôn như bình thường, hãy mở đôi môi của bạn rộng hơn một chút. Tạo thành một hình tròn chẳng hạn. Nhớ nhé, việc tạo hình này khá quan trọng. Bởi nếu bạn tạo dấu ở những chỗ dễ nhận ra, hãy chắc chắn rằng nó là một hình đẹp chứ không phải là vết đỏ khó nhìn.

Cần phải nhẹ nhàng và yêu thương

Gì thì gì, nụ hôn là phải ngọt ngào và nhẹ nhàng. Không ai mang nụ hôn ra để “cắn” bạn tình cả. Hình dung là bạn đang mơn trớn họ chứ đừng như con ma cà rồng, cắn phập vào cổ rồi cười hà hà.

Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi hôn hickey

Như đã nói, việc tạo ra dấu hickey là điều thú vị. Song, nó mang lại rắc rối trong một vài trường hợp. Điển hình như nếu bạn tình có cuộc họp quan trọng vào ngày mai, họ sẽ không muốn có dấu vết gì hết. Vì vậy, để tạo ra dấu hickey nhanh chóng và nhẹ nhàng, hãy lưu ý một số điều sau:

Trong quá trình hickey tuyệt đối không được dùng răng. Bởi sẽ làm cho đối phương bị đau.

Không nên để nước bọt tiết ra quá nhiều khi hôn theo cách hickey.

Muốn đối phương cảm thấy thích thú khi được tạo hickey thì ngay sau khi hickey vừa xong, không nên dừng hẳn mà vẫn tiếp tục hôn nhẹ nhàng, vừa hôn vừa dùng tay âu yếm.

Khi bạn biết hết những điều tuyệt vời này chắc chắn rằng các anh chồng sẽ liêu xiêu điên đảo những lúc lên giường cho xem.