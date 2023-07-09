3 tuyệt chiêu vô cùng 'hư hỏng' đàn bà ngại chín mặt nhưng hễ áp dụng lại khiến đàn ông 'chết mê' vì thích

Phụ nữ yêu 09/07/2023 21:17

Đàn ông rất muốn được bạn đời nâng niu, ấu yếm. Nàng cứ áp dụng 3 tuyệt chiêu này đảm bảo chàng mê không lối thoát.

Không bỏ sót chỗ nào

Cũng giống như phụ nữ, đàn ông rất muốn được bạn đời nâng niu, ấu yếm. Tuy nhiên, rất ít bà vợ làm được điều này vì tất cả đều cho rằng các ông chồng không quan tâm đến những điều "nhỏ nhặt" như vậy. Thực tế lại ngược lại hoàn toàn, nếu vợ dùng đôi môi mềm mại của mình mơn man trên khắp cơ thể chồng, anh ấy sẽ cảm thấy vô cùng phấn khích.

Hãy bắt đầu âu yếm khắp cơ thể chàng và chú ý tới những vùng đặc biệt nhạy cảm trên cơ thể anh ấy, chẳng hạn như viền ngoài tai, gáy… Với đàn ông, đó thậm chí là cảm giác hạnh phúc thực sự chứ không chỉ là sự thỏa mãn đâu nhé!

3 tuyệt chiêu vô cùng 'hư hỏng' đàn bà ngại chín mặt nhưng hễ áp dụng lại khiến đàn ông 'chết mê' vì thích - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kích động bằng cách “làm ồn”

Nghe có vẻ hơi lạ nhưng đúng lắm các chị ạ. Đừng sợ quá ồn ào mà kìm nén cảm xúc, đó là một hiện tượng tự nhiên đã được khoa học chứng minh mọi người ạ! Đừng nghĩ tiếng “ồn” là thứ tố cáo mọi người là một người không có khuôn phép, lẳng lơ, mà tiếng “ồn” khe khẽ sẽ là cách làm cho người bạn tình của mình cảm thấy sung sướng hơn.

Càng dồn dập thì nhịp độ chuyện “ấy” càng nhanh và tất nhiên sự thăng hoa sẽ đến với mọi người trong phút chốc. Do đó đàn ông thích nhất nghe tiếng "rên" của bạn gái khi lên giường đấy

3 tuyệt chiêu vô cùng 'hư hỏng' đàn bà ngại chín mặt nhưng hễ áp dụng lại khiến đàn ông 'chết mê' vì thích - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nụ hôn lạnh giá

Ăn một thứ gì đó lạnh - một khối đá, một quả lựu hoặc nho đông lạnh - trước khi hôn lên cổ của chàng. Cảm giác nóng và lạnh sẽ khiến chàng thêm phấn khích. Thậm chí, hãy tha một viên đá bi lên cổ chàng như một “dấu hiệu âu yếm” khiến chàng ngất ngây.

Hãy nhớ rằng, va chạm vùng kín là điều tất nhiên, còn nụ hôn vùng cổ đến từ khả năng “chuyện ấy” của bạn. Nó cho thấy sự uyển chuyển, chuyên nghiệp của bạn trong cuộc vui ấy. Nếu không làm được, chàng sẽ cảm thấy cuộc vui chưa tới đỉnh.

4 tín hiệu ngầm thông báo chàng đang HAM MUỐN bạn ‘tột độ’ nhưng ngại nói ra, chị em nắm bắt để chiều chồng mỗi lần ái ân

4 tín hiệu ngầm thông báo chàng đang HAM MUỐN bạn ‘tột độ’ nhưng ngại nói ra, chị em nắm bắt để chiều chồng mỗi lần ái ân

Đôi khi đàn ông rất khó hiểu, rõ ràng là đang rất “ham muốn” người phụ nữ bên cạnh nhưng không hề nói ra một lời. Thay vào đó sẽ phát ra những tín hiệu ngầm để người phụ nữ của mình tự hiểu.

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