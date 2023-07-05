4 tín hiệu ngầm thông báo chàng đang HAM MUỐN bạn ‘tột độ’ nhưng ngại nói ra, chị em nắm bắt để chiều chồng mỗi lần ái ân

Phụ nữ yêu 05/07/2023 14:35

Đôi khi đàn ông rất khó hiểu, rõ ràng là đang rất “ham muốn” người phụ nữ bên cạnh nhưng không hề nói ra một lời. Thay vào đó sẽ phát ra những tín hiệu ngầm để người phụ nữ của mình tự hiểu.

Nếu bạn là một người phụ nữ tinh tế sẽ không quá khó để biết được bạn “đối tác” của mình có đang ham muốn hay không? Thật ra quan hệ là bản năng có sẵn trong con người của một chàng trai, tùy thuộc vào việc họ có kìm nén cảm xúc của mình hay không mà thôi.

4 tín hiệu ngầm thông báo chàng đang HAM MUỐN bạn ‘tột độ’ nhưng ngại nói ra, chị em nắm bắt để chiều chồng mỗi lần ái ân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu chàng thèm muốn bạn qua ánh mắt

Nếu anh nhìn bạn say đắm và không thể rời mắt khỏi bạn thì đây có thể là dấu hiệu ham muốn của con trai khi ở bên người yêu. Đôi mắt của anh như thể hiện những tâm tư và khao khát muốn ôm chầm lấy bạn để cả hai cùng có những giây phút thăng hoa.

Anh liếm môi khi bên bạn

Hành động anh liếm môi khi nói chuyện với bạn có thể là một dấu hiệu khác cho thấy bạn trai đòi quan hệ. Nguyên nhân này xảy ra là do những hưng phấn và thèm muốn trong cơ thể của chàng gây tác dụng phụ làm khô môi khiến cho anh phải liếm môi thường xuyên.

Anh luôn muốn sát gần bạn

Ham muốn của bạn trai khi ở bên người yêu là anh luôn tìm cơ hội chạm vào cơ thể của bạn. Bạn sẽ thấy đôi tay của chàng không yên và sờ soạng khắp người bạn. Anh cũng có thể trao cho bạn nụ hôn nồng cháy và cũng không quên “kích thích” những vùng nhạy cảm để bạn sẵn sàng nhập cuộc với chàng.

4 tín hiệu ngầm thông báo chàng đang HAM MUỐN bạn ‘tột độ’ nhưng ngại nói ra, chị em nắm bắt để chiều chồng mỗi lần ái ân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ham muốn của đàn ông khi yêu thể hiện qua hơi thở gấp gáp

Khi hai bạn đang ở nhà riêng của mình hoặc đến những nơi riêng tư chỉ có hai người thì sẽ càng làm kích thích ham muốn của bạn trai khi ở bên người yêu. Khi chàng bị kích thích, bạn sẽ nhận thấy hơi thở của anh gấp gáp khi ôm hôn hay âu yếm bạn. Chàng càng ham muốn thì nhịp tim càng đập mạnh và hơi thở càng loạn nhịp khiến cho môi bị khô và anh phải liếm môi liên tục.

Tình dục là 2 bên hoàn toàn tự nguyện, vì vậy nếu thời điểm nửa kia của bạn ham muốn cón bạn thì không thể đáp ứng có thể tìm một vài cách từ chối tinh tế để không làm mất lòng đối phương. Một trong những cách hiệu quả là tìm kiếm những sở thích chung để gia tăng sự kết nối và hiểu nhau hơn. Hai bạn có thể cùng nhau chơi thể thao, tập thể dục, nấu ăn, nghe nhạc… sẽ giúp anh phân tán suy nghĩ về tình dục.

Mệt mỏi, uể oải sau mỗi lần lâm trận khiến chị em sợ 'yêu': Thử ngay 4 bí quyết chăn gối để đời sống vợ chồng thêm nhiều thú vị

Mệt mỏi, uể oải sau mỗi lần lâm trận khiến chị em sợ 'yêu': Thử ngay 4 bí quyết chăn gối để đời sống vợ chồng thêm nhiều thú vị

Các cặp đôi hãy học ngay bí quyết này để có thể lấy lại tinh thần sau những phút giây cuồng nhiệt nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện ấy chuyện phòng the chuyện vợ chồng bí kíp yêu các tư thế làm chuyện ấy

TIN MỚI NHẤT

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 10 phút trước
Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 25 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tâm sự 40 phút trước
Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Sao quốc tế 47 phút trước
Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Hậu trường 57 phút trước
Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 1 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận