4 tín hiệu ngầm thông báo chàng đang HAM MUỐN bạn ‘tột độ’ nhưng ngại nói ra, chị em nắm bắt để chiều chồng mỗi lần ái ân

Nếu bạn là một người phụ nữ tinh tế sẽ không quá khó để biết được bạn “đối tác” của mình có đang ham muốn hay không? Thật ra quan hệ là bản năng có sẵn trong con người của một chàng trai, tùy thuộc vào việc họ có kìm nén cảm xúc của mình hay không mà thôi.

Nếu anh nhìn bạn say đắm và không thể rời mắt khỏi bạn thì đây có thể là dấu hiệu ham muốn của con trai khi ở bên người yêu. Đôi mắt của anh như thể hiện những tâm tư và khao khát muốn ôm chầm lấy bạn để cả hai cùng có những giây phút thăng hoa.

Anh liếm môi khi bên bạn

Hành động anh liếm môi khi nói chuyện với bạn có thể là một dấu hiệu khác cho thấy bạn trai đòi quan hệ. Nguyên nhân này xảy ra là do những hưng phấn và thèm muốn trong cơ thể của chàng gây tác dụng phụ làm khô môi khiến cho anh phải liếm môi thường xuyên.

Anh luôn muốn sát gần bạn

Ham muốn của bạn trai khi ở bên người yêu là anh luôn tìm cơ hội chạm vào cơ thể của bạn. Bạn sẽ thấy đôi tay của chàng không yên và sờ soạng khắp người bạn. Anh cũng có thể trao cho bạn nụ hôn nồng cháy và cũng không quên “kích thích” những vùng nhạy cảm để bạn sẵn sàng nhập cuộc với chàng.

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Ham muốn của đàn ông khi yêu thể hiện qua hơi thở gấp gáp

Khi hai bạn đang ở nhà riêng của mình hoặc đến những nơi riêng tư chỉ có hai người thì sẽ càng làm kích thích ham muốn của bạn trai khi ở bên người yêu. Khi chàng bị kích thích, bạn sẽ nhận thấy hơi thở của anh gấp gáp khi ôm hôn hay âu yếm bạn. Chàng càng ham muốn thì nhịp tim càng đập mạnh và hơi thở càng loạn nhịp khiến cho môi bị khô và anh phải liếm môi liên tục.

Tình dục là 2 bên hoàn toàn tự nguyện, vì vậy nếu thời điểm nửa kia của bạn ham muốn cón bạn thì không thể đáp ứng có thể tìm một vài cách từ chối tinh tế để không làm mất lòng đối phương. Một trong những cách hiệu quả là tìm kiếm những sở thích chung để gia tăng sự kết nối và hiểu nhau hơn. Hai bạn có thể cùng nhau chơi thể thao, tập thể dục, nấu ăn, nghe nhạc… sẽ giúp anh phân tán suy nghĩ về tình dục.