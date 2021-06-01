Hãy chọn người đàn ông dịu dàng, ấm áp đến khó quên để không uổng 1 đời 1 kiếp

Phụ nữ yêu 01/06/2021 12:29

Người đàn ông dịu dàng cho phụ nữ cảm giác ấm áp, khiến phụ nữ cảm thấy mình luôn được chở che, bảo bọc trong vòng tay mạnh mẽ.

Định nghĩa về một người dịu dàng đôi khi không chỉ là người đàn ông với chất giọng nhẹ nhàng, hay người phụ nữ tĩnh lặng như nước. Một người đàn ông dịu dàng với bạn chính là cho bạn những khoảnh khắc xuất phát từ trái tim của họ, ấm áp đến khó quên. 

Người đàn ông cho bạn những hành động tình cảm đặc biệt

Tôi từng nghe một người bạn kể về những khoảnh khắc bình dị của cô ấy và chồng. Chẳng hạn như, giữa đêm cô ấy bỗng đau bụng đến không chịu được. Biết tính chồng khi ngủ rất khó tính, nhưng cơ thể không khỏe nên cô ấy đành cố tình tạo tiếng ồn để chồng thức giấc. Cứ nghĩ rằng chồng sẽ nổi giận, chẳng ngờ khi thấy vợ mặt mày tái xanh thì anh ấy khẩn trương đến mức mắt đỏ au đưa vợ đến bệnh viện.

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Chân thành đối đãi, nhẹ nhàng thấu hiểu, dịu dàng chở che - Ảnh minh họa: Internet

Lại có một lần, bạn tôi và chồng đi chơi xa bằng xe khách. Đường dài, cô ấy luôn tựa vào vai chồng mà ngủ lúc nào không hay. Nhưng khi tỉnh lại cô ấy lại phát hiện chồng luôn lấy tay đỡ lấy đầu và trán của cô ấy, nên chẳng chợp mắt được chút nào.

Hay rất nhiều lần, chỉ cần ở nơi đông người, chồng của bạn tôi sẽ một tay bồng con, một tay nắm tay cô ấy không rời. Bạn của tôi nói, bàn tay của chồng vì làm việc nặng mà thô ráp nhưng cô ấy lại thấy những cái nắm tay luôn ấm áp đến lạ.

Đôi khi, sự dịu dàng của một người đàn ông chính là từ những điều vụn vặt như thế trong cuộc sống. Chân thành đối đãi, nhẹ nhàng thấu hiểu, dịu dàng chở che.

Người đàn ông bao dung, rộng lượng với khuyết điểm của bạn

Có một đoạn đối thoại được chia sẻ trên mạng, giữa một người đàn ông và "tiểu tam" về người yêu của anh ấy thế này:

“Anh không thấy là vợ của anh rất không đáng yêu sao?”.

“Cô ấy làm sao lại không đáng yêu?”.

“Nóng tính, giận lên là hàm hồ, còn không nể mặt mày của anh, sao cô ấy có thể như thế với chồng mình?”.

“Em biết sao cô ấy như thế không?”.

“Vì sao?”.

“Vì anh cho phép”.

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Chỉ có một lý do, tình yêu càng lớn thì sẽ càng bao dung đến nuông chiều - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người không hiểu vì sao một người đàn ông có thể đối xử bao dung với người họ yêu như thế. Chỉ có một lý do, tình yêu càng lớn thì sẽ càng tình nguyện bao dung đến nuông chiều.

Người đàn ông nghĩ cho bạn nhiều hơn cho chính mình

Thật ra, nếu bạn chưa tìm được người đàn ông nghĩ cho bạn nhiều hơn cho bản thân anh ấy thì bạn đừng vội kết hôn. Phụ nữ chúng ta trong hôn nhân luôn chịu nhiều cực khổ hơn đàn ông. Nào là làm dâu, sinh con, nuôi dạy con, đều là gánh nặng của phụ nữ nhiều hơn.

Nếu bạn chưa tìm được người vì nghĩ cho cảm nhận của bạn mà cẩn thận trong hành động, vì nghĩ cho tương lai của bạn mà cố gắng nỗ lực, vì nghĩ cho bạn mà sẵn sàng chịu thiệt thòi… vậy thì đừng vội. Vì tìm được người đàn ông dịu dàng nghĩ cho bạn, ưu tiên bạn, đem bạn vào cuộc sống của anh ấy mà bảo vệ, cuộc đời bạn dẫu có sóng gió cũng có tấm lưng anh ấy chở che.

Người đàn ông luôn tìm cách ở bên bạn

Có những người đàn ông không bao giờ rời bỏ, ngay cả khi cuộc sống có cố đẩy xa cả hai ra xa. Từ bỏ rất dễ dàng, nhưng níu giữ mới khó. Họ luôn tìm lý do, cách giải quyết để ở lại bên bạn. Chỉ với những người đàn ông thương yêu chân thành, trong lòng tràn đầy trân quý dành cho bạn mới không một lần muốn rời xa bạn.

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Hãy tìm một người đàn ông dịu dàng kiên trì ở bên bạn - Ảnh minh họa: Internet

Hãy tìm một người đàn ông dịu dàng kiên trì ở bên bạn, vì chỉ đàn ông bản lĩnh như thế mới không bị thời thế, cám dỗ đẩy xô. Cũng chỉ có người đàn ông như thế mới tự nguyện chung thủy với bạn lâu dài.

Phụ nữ không cần hỏi đàn ông vẫn 'biếu không' 3 thứ này chứng tỏ đã 'cạn tàu ráo máng', chán ngán lắm rồi

Phụ nữ không cần hỏi đàn ông vẫn 'biếu không' 3 thứ này chứng tỏ đã 'cạn tàu ráo máng', chán ngán lắm rồi

Đàn ông hết yêu, nhất là lúc họ đã có bóng hình khác thì họ sẽ muốn nhanh chóng kết thúc mối quan hệ càng sớm càng tốt. Khi thấy chồng cho không 3 thứ này, phụ nữ đừng vội mừng bởi đó là cay đắng không phải ngọt ngào.

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