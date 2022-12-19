Dưới đây là 4 nguyên nhân khiến tỷ lệ đàn ông ngoại tình nơi công sở cao ngất ngưỡng, đàn bà thông minh nên biết để kịp thời ngăn chặn.

Phụ nữ yêu 19/12/2022 07:41

Dưới đây là 4 nguyên nhân chính khiến đàn ông dễ ngoại tình nơi công sở.

Nguyên nhân đầu tiên: Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy

Trong xã hội hiện nay, chúng ta dành nhiều thời gian cho đồng nghiệp hơn hẳn người nhà. Khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, vây xung quanh đàn ông chỉ có công việc và những cô đồng nghiệp trẻ trung xinh đẹp.

Buổi sáng chào nhau, buổi trưa cùng ăn cơm, chiều tối lại tham gia liên hoan công ty, có quá nhiều cơ hội để đàn ông nảy sinh tình cảm với người phụ nữ khác ngoài vợ.  

Dưới đây là 4 nguyên nhân khiến tỷ lệ đàn ông ngoại tình nơi công sở cao ngất ngưỡng, đàn bà thông minh nên biết để kịp thời ngăn chặn. - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân thứ 2: Giải quyết ham muốn

Thực tế mà nói, nhu cầu sinh lý của đàn ông cao hơn phụ nữ rất nhiều. Nếu như chuyện vợ chồng "ân ái" không được mặn nồng, đàn ông rất dễ ra ngoài tìm người phụ nữ khác để thỏa mãn ham muốn. 

Trong lúc này, đối tượng các ông chồng nhắm đến đầu tiên đương nhiên chính là những cô đồng nghiệp trẻ trung ngồi bên cạnh. 

Nguyên nhân thứ 3: Dễ gặp người hợp ý

Thông thường, nhân viên trong một công ty sẽ có chuyên môn khá tương đồng. Khi gặp được một người có trình độ học vấn ngang nhau, đồng thời còn có những quan điểm giống nhau trong công việc, đàn ông sẽ có xu hướng mở lòng hơn. 

Một khi đôi bên đã có đề tài để nói chuyện, việc tiến xa hơn chỉ là vấn đề thời gian.

Dưới đây là 4 nguyên nhân khiến tỷ lệ đàn ông ngoại tình nơi công sở cao ngất ngưỡng, đàn bà thông minh nên biết để kịp thời ngăn chặn. - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc điểm thứ 4: Tìm cảm giác lạ

Rất hiếm có người đàn ông nào cả đời chỉ yêu một người phụ nữ, đặc biệt là sau khi kết hôn đã lâu. Cuộc sống hôn nhân lặp đi lặp lại mỗi ngày dễ khiến các ông chồng sinh ra cảm giác nhàm chán. 

Tuy nhiên, có nhiều người chồng ngoại tình không phải vì hết yêu mà là vì cảm giác kích thích do nó mang lại. Đương nhiên, một mối tình vụng trộm luôn khiến người ta dễ mê đắm hơn.

Vợ chồng không ngủ chung: 'Mồ chôn hôn nhân' của các cặp đôi hay 'chìa khóa' mở ra cánh cửa hôn nhân viên mãn?

Vợ chồng không ngủ chung: 'Mồ chôn hôn nhân' của các cặp đôi hay 'chìa khóa' mở ra cánh cửa hôn nhân viên mãn?

Tuy vậy, đi đến cùng chúng ta vẫn phải giải một bài toán chung cho hôn nhân: đó là sự quan tâm và thời gian bạn dành cho người bạn đời của mình là bao nhiêu? Và dĩ nhiên, sẽ không có một công thức chung hay biện pháp hữu hiệu duy nhất cho từng gia đình, việc ngủ chung - ngủ riêng cũng thế. 

Xem thêm
Từ khóa:   ngoại tinh hôn nhân chuyện gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 46 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 24 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 2 giờ 1 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”