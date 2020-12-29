Đứng trước 4 kiểu phụ nữ này, đàn ông chỉ muốn ‘động phòng’ chứ không ‘động tâm’

Đứng trước những kiểu phụ nữ này, đàn ông chỉ muốn vui chơi qua đường chứ không bao giờ có ý định chung sống lâu dài.

Kiểu phụ nữ vật chất, ham giàu chê nghèo thường khiến đàn ông chạy mất dép. Có thể họ chỉ hẹn hò vài lần nhưng sẽ không bao giờ rước về làm vợ. Ở bên người phụ nữ đào mỏ sẽ khiến cánh mày râu cảm thấy áp lực, không biết làm bao nhiêu mới cung phụng đủ. Họ lo ngại bản thân không đủ giàu, không đủ lo cho đối phương. Có quá nhiều áp lực và mệt mỏi khi ở bên kiểu phụ nữ này nên đàn ông sẽ không chọn làm vợ.

Người phụ nữ không chung thủy, đứng núi này trông núi nọ thật sự rất nguy hiểm. Không có người đàn ông nào chấp nhận ở bên người dễ thay lòng đổi dạ như thế này. Vì họ sợ bị cắm sừng nên sẽ chỉ muốn vui chơi qua đường rồi chia tay chứ chẳng muốn gắn bó lâu dài.

Phụ nữ thay lòng đổi dạ khiến đàn ông chán ghét - Ảnh minh họa: Internet

Đây là kiểu phụ nữ đàn ông ghét nhất. Ở bên phụ nữ dễ thay lòng đổi dạ, đàn ông sẽ cảm thấy mệt mỏi vì không thể nắm bắt được trái tim của họ.

Phụ nữ kiểm soát quá mức

Khi yêu, đàn ông muốn ở bên đối phương nhưng vẫn thích có không gian riêng. Vì vậy họ rất chán ghét kiểu phụ nữ thích kiểm soát, luôn xem mình là trung tâm vũ trụ và bắt buộc trong mắt đối phương chỉ có mình.

Phụ nữ khi yêu đừng kiểm soát đàn ông quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Khi ở bên người thích quản lý, kiểm soát sẽ khiến đàn ông mệt mỏi vì đánh mất sự tự do và cuộc sống riêng của bản thân. Thế nên đàn ông chẳng dại gì tiến tới hôn nhân với người phụ nữ như thế này.

Phụ nữ không biết thấu hiểu

Phụ nữ không biết thấu hiểu khiến đàn ông sợ hãi - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, đàn ông cần nhất một người hiểu chuyện, biết lắng nghe và thấu hiểu. Vì có quá nhiều áp lực bên ngoài nên họ không muốn trở về nhà lại phải nghe những lời càm ràm của vợ. Họ không muốn ở bên người chỉ chăm chăm bới móc khuyết điểm của người khác mà không biết thông cảm cho những vất vả của chồng.