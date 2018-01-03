Đừng níu người đàn ông nói những câu này, vì họ đang ‘bóng gió’ chối từ bạn!

Anh ấy có thể ngay từ lần đầu gặp đã khen bạn dễ thương, xinh đẹp. Nhưng dù vậy, vì những chuyện yêu đương không thành đã qua, anh ấy muốn có khoảng lặng, muốn thôi yêu đương. Cũng có trường hợp nhiều anh chàng vì muốn chú tâm sự nghiệp, không muốn lựa chọn tình yêu để tránh bị phân tâm.

Với đàn ông, yêu hay không yêu, trong từng câu nói hay hành động đều rất rõ ràng. Quan trọng là đàn bà có có nhận ra mà chấp nhận hay không. Trong nhiều trường hợp khi phụ nữ là người chủ động, đàn ông không phải ai cũng đủ tàn nhẫn để nói thẳng thừng một câu không yêu. Khi đó, hãy đủ tỉnh táo để nhận ra những câu nói "bóng gió" của đàn ông khi từ chối tình cảm !

Đàn ông chần chừ tỏ tình hay nói cần thời gian để suy nghĩ về tình cảm của mình. Khi đó, chính là lúc anh ấy đang cân nhắc. Có thể là anh ấy còn đang lựa chọn, đắn đo, vì vậy mà chưa muốn trả lời bạn.

Và khi anh ấy nói câu trên, phụ nữ phải hiểu, không hẳn là anh ấy không muốn yêu đương mà bạn chưa phải người anh ấy thấy phù hợp để không đắn đo.Vì rõ ràng với đàn ông, chỉ có yêu và không yêu, vốn không có quá nhiều lý do nào khác. Sẽ luôn có người khiến đàn ông sẵn sàng gạt bỏ hết sự nghiệp, rào cản, thậm chí là nguyên tắc của anh ấy để lựa chọn bạn. Quan trọng là tình cảm không đủ thì thế nào cũng là khó khăn. Khi nghe câu nói này thì bạn nên hiểu, đây là cách từ chối khéo léo của anh ấy trước tình cảm của bạn.

Bạn có thể cho anh ấy thời gian để suy nghĩ, nhưng nếu quá lâu thì hãy tự hiểu đó là lời từ chối. Đàn ông có thể nói đại 1 câu cần suy nghĩ vì chưa chắc chắn, hoặc cũng có thể là ngụ ý chối từ. Nếu yêu, họ sẽ nói ra không quá nhiều đắn đo như thế.

“Anh không đủ tốt như em nghĩ”

Khi phụ nữ thể hiện sẽ yêu quý, ngưỡng mộ với đàn ông, đàn ông không từ chối, chính là lời đồng ý. Nhưng một khi anh ấy nói mình không đủ tốt lại chính là câu trả lời “Anh không hợp với em đâu”. Nói đúng hơn đây là ngụ ý một lời từ chối nhẹ nhàng nhất với phụ nữ.

Dù rằng ai cũng biết không ai là hoàn hảo, ngay là người mình phải lòng. Tình yêu sẽ giúp người ta hoàn thiện và tốt lên mỗi ngày. Khi đàn ông muốn bạn, họ sẽ tìm mọi cách có được bạn. Nhưng một khi họ không muốn, họ sẽ lấy lý do “không đủ tốt” để khiến mọi chuyện dễ dàng hơn với bạn. Lúc đó thì cũng hãy nên buông tay, đừng níu kéo.

Một khi họ không muốn, họ sẽ lấy lý do “không đủ tốt” để khiến mọi chuyện dễ dàng hơn với bạn - Ảnh minh họa: Internet

“Em tốt lắm, nhưng…”

Anh ấy sẽ không ngần ngại khen bạn tốt đẹp ra sao, anh ấy may mắn thế nào khi gặp bạn. Nhưng đằng sau lời khen đó lại là “Anh không xứng với em”. Bạn thật sự là một cô gái tốt, chỉ là không đủ tốt để dành cho anh ta, phải hiểu như thế.

Nếu đàn ông yêu thật lòng, một câu khen tốt thì quá thiếu thốn rồi. Và khi yêu, dù bạn có không tốt thế nào, thì họ vẫn yêu bạn, cũng chẳng cần khen bạn tốt làm gì. Do đó, khi nghe câu nói này thì hãy hiểu là họ không yêu bạn.

“Anh thấy chúng ta như bây giờ là tốt rồi”

Đây rõ ràng là câu nói muốn giữ khoảng cách của đàn ông. Vì một khi bạn vượt qua khỏi khoảng cách này, người đau lòng chính là bạn, vì đàn ông không muốn tiến xa hơn với bạn. Ý anh ấy trong câu nói này là mình cứ là bè bạn thôi, một mối quan hệ không rõ ràng cũng được. Chúng ta có thể đi cùng nhau, trò chuyện gặp gỡ thế nào cũng được, đừng yêu nhau là được!

Và trong trường hợp này, phụ nữ cũng đừng trách đàn ông, không yêu rồi sao còn tốt với mình như thế? Thật ra, không ai quản được sự mong chờ và hy vọng ở bạn. Luôn có nhiều người đàn ông không hề muốn thương tổn phụ nữ, dù là bằng lời nói. Họ nói vài câu khéo léo như thế để bạn hiểu bạn càng bước tiếp, càng không có kết quả.

Do đó, hãy tinh tế hơn trong việc lắng nghe để xác định rõ tình thế, bước tiếp hay là dừng lại. Tốt nhất, vẫn là đừng nên phí phạm thời gian và tình cảm với một người không yêu mình, phụ nữ nhé!