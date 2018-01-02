Cốt cách phụ nữ thông minh, thanh tao chỉ gói gọn trong 4 khí chất này

Phụ nữ yêu 02/01/2018 06:30

Phụ nữ hội đủ 4 khí chất này như đóa hoa vượt hết tường thành thời gian, đã ngát hương là vương vấn không dứt, thu hút khiến lòng người cũng lung lay.

Phụ nữ hơn nhau không nằm ở nhan sắc mà là cốt cách, khí chất. Phụ nữ có xinh đẹp cỡ nào mà không có khí chất thì cũng không thể là đóa hoa rực rỡ trong mắt đàn ông.

Phụ nữ đẹp ở cốt cách tao nhã. Phụ nữ tao nhã như thứ mật ong nguyên chất, không cần xoàng xĩnh phô trương, ngọt ngào tự nhiên, thu hút sẵn có. Với những người phụ nữ thế này, nhan sắc cũng như một loại trang sức, tâm hồn cốt cách mới là thứ tài sản đắt giá nhất. Phụ nữ chỉ chăm chăm vào trang sức mà không tự giữ gìn tài sản sẵn có của mình thì vốn không thể hơn ai được. Phụ nữ chỉ cần 4 đặc điểm này, đi tới đâu cũng đầy khí chất, hút hồn người đối diện.

Linh khí

Linh khí như thứ ánh sáng rực rỡ nhất trong suốt chặng đường sinh mệnh của phụ nữ. Linh khí không vì tuổi tác, địa vị hay giàu sang mà trở nên thu hút. Đây là khí chất tự bản thân phụ nữ có, tự nhiên như chính hơi thở nụ cười của họ. Nói một cách chính xác thì khí chất cũng như bản chất, nét tính cách từ khi sinh ra đã có, in hằn trong tiềm thức.

Linh khí khởi nguồn từ sự chân thành. Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ phô trương mình có gì, sống tốt đẹp ra sao. Họ luôn khiêm nhường và từ tốn cẩn thật nhất, với họ đó là nguyên tắc không đổi thay.

Phụ nữ có linh khí dồi dào luôn có cuộc sống rất tự tại, lại đầy đủ màu sắc. Ở họ luôn có ánh nhìn rạng rỡ nhất, mọi hành động đều luôn tươi mới và đầy quyến rũ nổi bật trong mắt  người đối diện.

Cốt cách phụ nữ thông minh, thanh tao chỉ gói gọn trong 4 khí chất này - Ảnh 1
Đây là khí chất tự bản thân phụ nữ có, tự nhiên như chính hơi thở nụ cười của họ - Ảnh minh họa: Internet

Cốt khí

Phụ nữ khôn ngoan có cốt khí riêng biết, không thích dựa dẫm, cũng không trở thành kẻ xấu xí tội đồ trong mắt người khác. Phụ nữ thế này luôn có nét đẹp riêng biệt, độc lập kiêu hãnh.

Họ luôn biết cách cư xử khéo léo, không tự cao tự đại, càng không nịnh nọt, một mực sống như mình mong muốn, nhất quyết theo đuổi đam mê. Phụ nữ có cốt khí không đầu hàng trước quyền hành, không gục đầu cam chịu. Ở họ còn là sự thiện lương, nhân hậu và bao dung.

Tài khí

Tài khí hội tụ ở phụ nữ thông minh. Phụ nữ có tài khí không hẳn là phải đọc nhiều, uyên thâm hơn người, hơn hết phải là biết cư xử trước sau phải trái, khôn khéo trong mọi tình huống.

Nhan sắc rồi sẽ bị tháng năm bào mòn, chỉ có tài trí là vững vàng lâu bền nhất. Cũng như phụ nữ có đẹp thế nào cũng không bằng phụ nữ thông minh tài hoa. Nhan sắc, càng qua tháng năm chưa chắc sẽ mặn mòi hơn nhưng tài năng sẽ như hoa tỏa hương, càng lâu năm càng ngát hương.

Cốt cách phụ nữ thông minh, thanh tao chỉ gói gọn trong 4 khí chất này - Ảnh 2
Nhan sắc rồi sẽ bị tháng năm bào mòn, chỉ có tài trí là vững vàng lâu bền nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đại khí

Phụ nữ có đại khí quyến rũ "chết người”. Họ luôn biết nhan sắc ngoại hình cũng như thứ ngoài thân, cốt cách tao nhã mới là tài sản bất biến. Phụ nữ có đại khí nói năng khôn khéo, lòng dạ thiện lương cởi mở, lại cư xử tinh tế, luôn có cái nhìn xa rộng, khiến kẻ nể người trọng. Họ không dữ dội, chỉ từ tốn trầm lặng, suy nghĩ thấu tình đạt lý, luôn nỗ lực không ngừng.

Phụ nữ thế này luôn nhìn thấu thế nào là khác nhau giữa tự ái và tự tôn, hay tự trọng và tự cường. Họ không lẫn lộn, càng không khiến mình phạm phải điều gì không hay. Họ luôn trong tâm thế tích cực nhất mà đối đầu gian lao. Khó khăn mấy, vất vả ra sao, họ không vì vấp ngã mà không muốn đứng dậy, càng không vì tháng năm trải dài mà sợ tuổi tác, lo âu chuyện được mất.

Phụ nữ hội đủ 4 khí chất trên như đóa hoa vượt hết tường thành thời gian, đã ngát hương là vương vấn không dứt, thu hút khiến lòng người cũng lung lay.

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