Đàn ông thường nghĩ gì, làm gì khi chia tay, chị em phụ nữ liệu có biết hết chưa?

Ra ngoài với bạn bè thường xuyên: Sau khi chia tay, đàn ông thường xuyên đi với bạn bè nhiều hơn để không có nhiều thời gian suy nghĩ về chuyện đã qua. Dù vậy họ cũng giống phụ nữ ở một điểm, họ không muốn nói về chuyện chia tay.

Hay đi nhậu hơn: Nhiều đàn ông lựa chọn rượu bia như một cách thức ủi an chuyện buồn đổ vỡ. Họ thích say để quên đôi chút hay là say để nói ra những gì mình muốn nói dễ dàng hơn.