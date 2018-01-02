Đàn ông thường nghĩ gì, làm gì khi chia tay, chị em phụ nữ liệu có biết hết chưa?

Hay đi nhậu hơn : Nhiều đàn ông lựa chọn rượu bia như một cách thức ủi an chuyện buồn đổ vỡ. Họ thích say để quên đôi chút hay là say để nói ra những gì mình muốn nói dễ dàng hơn.

Ra ngoài với bạn bè thường xuyên : Sau khi chia tay, đàn ông thường xuyên đi với bạn bè nhiều hơn để không có nhiều thời gian suy nghĩ về chuyện đã qua. Dù vậy họ cũng giống phụ nữ ở một điểm, họ không muốn nói về chuyện chia tay.

Nhưng đây lại là cách tệ nhất khi đàn ông không chân thành tìm kiếm vì yêu thương, mà chỉ là đòi hỏi một sự thay thế. Rõ ràng, kết cục sẽ chỉ là khi họ phát hiện không điều gì có thể thay thế cho quá khứ và gián tiếp đem đến khổ đau cho người mới.

Đi tìm đối tượng mới : Chia tay rồi, không ít đàn ông thường tìm kiếm đối tượng mới nhanh nhất có thể để quên đi người cũ. Họ bắt đầu tìm người tán tỉnh, kiếm người có thể cùng họ trò chuyện thoải mái. Nhưng đây cũng chỉ là cách chữa cháy tạm thời, như tìm một niềm vui mới để lấp đầy khoảng trống của chuyện cũ để lại.

Hay đến những nơi đông đúc, ồn ào: Đàn ông thất tình nhiều người thích tìm đến những nơi đông đúc, hòa mình vào tiệc tùng, hay các không gian âm nhạc ồn ào nhộn nhịp. Những nơi này như chất xúc tác giúp họ phân tâm, không còn nghĩ ngợ nhiều chỉ có thể để mình hòa mình vào âm thanh, quen biết, hò reo. Và ở nơi thế này, họ cũng có nhiều cơ hội quen biết, tìm kiếm đối tượng mới hơn.

Tập trung vào sự nghiệp:

Đàn ông sau 30 thường nhét hết nỗi buồn thất tình vào công việc, chuyên tâm hết thảy cho sự nghiệp. Họ luôn nghĩ rằng sự bận rộn, tập trung trong công việc sẽ giúp họ không nghĩ về chuyện không vui.

Ăn vặt thường xuyên: Điều này nghe qua có vẻ không đúng lắm với đàn ông. Vì vốn dĩ chỉ có phụ nữ mới hay tìm đến chuyện ăn uống thường xuyên hơn để thôi cảm giác cô đơn và không suy nghĩ về chuyện buồn. Nhưng có một sự thật rằng, không ít đàn ông lại ăn vặt nhiều hơn sau chia tay để phân tán những suy nghĩ buồn phiền thất tình.

Tập gym: Tập gym vừa đem lại sức khỏe dẻo dai mà còn như một cách để giải trí, giảm stress cho đàn ông. Đây rõ ràng cũng là cách khiến đàn ông thấy thoải mái hơn sau khi chia tay.

Chơi game, hay thú vui trên mạng: Internet là sự lựa chọn không tồi khi ta muốn giải trí thư thả đầu óc. Do đó, đàn ông khi một mình hay mới chia tay thường sẽ tìm đến game, lướt mạng xa hội, tìm các hội nói chuyện, hay chỉ là xem phim để cho qua thời gian không mấy dễ dàng này.

Đàn ông sau 30 thường nhét hết nỗi buồn thất tình vào công việc, chuyên tâm hết thảy cho sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc cố gắng tìm những việc khiến mình phân tâm thì đàn ông có đôi khi cũng không kiềm lòng với những hành động hơi tàn nhẫn với chính mình:

Lạnh lùng như không còn tình cảm:

Đàn ông chọn cách ứng xử thế này thường ngoài mặt rất lạnh lùng, như không đau buồn, cũng không quan tâm đối phương thế nào. Nhưng đàn ông cũng không phải là sắt đá, nói hết yêu là không còn tình cảm. Họ vẫn sẽ âm thầm để ý đối phương, dù chẳng ai hay biết điều đó.

Còn nặng tình: Đàn ông không ít người dù đã chia tay vẫn còn nặng lòng với người cũ, vẫn quan tâm, giúp đỡ hết lòng. Đây có thể là vì anh ấy còn thấy áy náy về chuyện cũ, hoặc thật sự là vì còn yêu nên khó lòng ngó lơ.

Giữa khoảng cách: Đàn ông giữ khoảng cách với người cũ, không phải cứ là vì hết yêu mà thế, cũng đừng vội trách họ nhẫn tâm. Họ hiểu đã chia tay, chính là phải để đối phương có khoảng không, không có quyến vấn vương. Dù rằng, chẳng dễ dàng mấy, nhưng đó là điều tất yếu đàn ông phải làm sau chia tay.

Đàn ông, dù có mạnh mẽ thế nào, cũng sẽ biết buồn, biết đau lòng sau những đổ vỡ trong tình cảm. Có chăng họ khác phụ nữ, chính là cách họ thể hiện mình là đàn ông, mình không được yếu đuối. Sau khi chia tay, phụ nữ có thể khóc, nhiều khi vậy cũng đã dễ dàng hơn đàn ông. Vì vậy, đừng chỉ nhìn cách họ dửng dưng mà trách rằng họ chưa từng yêu. Trong tình yêu, hay hôn nhân, kết thúc rồi thì ai mà không đau lòng cho được?