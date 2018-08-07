Dù thương đến mấy, nhưng nếu chồng nhẫn tâm làm điều này, vợ hãy dứt khoát ly dị ngay!

Phụ nữ yêu 07/08/2018 15:43

Phụ nữ đừng dại dây dưa nếu chồng đã nhẫn tâm làm điều này với mình, nếu không nửa đời còn lại của bạn sẽ ngập trong nước mắt, đau khổ tận cùng.

Chẳng ai dám vỗ ngực tự xưng rằng hôn nhân của mình không có vấn đề, rằng vợ chồng hòa hợp nhau tất cả mọi điều. Thế nhưng, nếu đứng trước những vướng mắc, những điều chưa thuận hòa phụ nữ thường nhún nhường để giúp đời sống vợ chồng hạnh phúc ấm êm thì trong những trường hợp sau bạn không nên như thế.

Một khi chồng đã dám làm điều này với vợ, chứng tỏ anh ấy không còn yêu vợ nữa. Càng níu kéo bạn sẽ càng bị giày vò, càng bị làm cho đớn đau hết lần này đến lần khác.

Dù thương đến mấy, nhưng nếu chồng nhẫn tâm làm điều này, vợ hãy dứt khoát ly dị ngay! - Ảnh 1
Nếu đã phản bội vợ một lần, đã chứng kiến vợ đớn đau, thương tổn ra sao nhưng vẫn đang tâm làm cô ấy tổn thương thêm lần nữa thì người chồng ấy không còn xứng đáng làm chồng bạn nữa - Ảnh minh họa: Internet

Ngoại tình lần thứ hai

Đàn ông phản bội vợ để lên giường với đàn bà khác là đàn ông sai, sai hoàn toàn. Vợ chồng có thể bất hòa điều này điều kia, vợ có thể không khiến chồng hài lòng điểm nào đấy nhưng đàn ông đừng vin vào cớ ấy để lang chạ với nhân tình. Và đáng buồn hơn, nếu đã phản bội vợ một lần, đã chứng kiến vợ đớn đau, thương tổn ra sao nhưng vẫn đang tâm làm cô ấy tổn thương thêm lần nữa thì người chồng ấy không còn xứng đáng làm chồng bạn nữa.

Anh ta ích kỷ đến mức chỉ nghĩ cho chính mình, dễ dàng quỳ gối trước những cám dỗ và không bao giờ biết chữ chung thủy được viết như thế nào. Biết sai mà vẫn làm, biết sẽ bị khinh miệt mà vẫn dấn thân chứng tỏ người chồng ấy không còn trân trọng vợ, không còn yêu và vô trách nhiệm với gia đình. Lúc này, chị em hãy tự thương lấy mình, hãy giải thoát bản thân khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh ấy thay vì nín nhịn cả đời.

Dù thương đến mấy, nhưng nếu chồng nhẫn tâm làm điều này, vợ hãy dứt khoát ly dị ngay! - Ảnh 2
Dù chẳng hề hạnh phúc, dẫu bị chồng ngược đãi, bị gia đình chồng khinh khi, làm khó dễ những người mẹ vẫn nhẫn nhịn vì con - Ảnh minh họa: Internet

Sống với chồng chỉ vì con cái

Với phụ nữ, con cái là tài sản vô giá nhất, là điều có thể khiến họ từ bỏ tất cả những thú vui, những quyền lợi chính đáng của mình để dồn hết những điều tốt đẹp nhất cho con. Vì mang nặng đẻ đau, vì phải chăm bẵm con từ lúc còn nằm ngửa đến khi tập đi, tập nói, thấy con trưởng thành từng ngày nên tình yêu của người mẹ dành cho con cái thiết tha vô vàn. Đấy chính là lý do, dù chẳng hề hạnh phúc, dẫu bị chồng ngược đãi, bị gia đình chồng khinh khi, làm khó dễ những người mẹ vẫn nhẫn nhịn vì con.

Thậm chí, dù chồng công khai ngoại tình về nhà đòi bỏ vợ thì những người vợ ấy lại là người van xin níu kéo cuộc hôn nhân để giữ cho con cái một gia đình trọn vẹn, đủ đầy mẹ cha. Họ mù quáng yêu con đến mức quên mất rằng, nếu biết mẹ sống với cha chỉ vì mình, phải đau khổ cả đời vì mình thì con cái nào cũng đau lòng. Chưa kể, trẻ thừa nhạy cảm để nhận ra gia đình chúng là một gia đình không có hơi ấm, gượng gạo và đầy dối gian.

Dù thương đến mấy, nhưng nếu chồng nhẫn tâm làm điều này, vợ hãy dứt khoát ly dị ngay! - Ảnh 3
Đừng nín nhịn, cũng đừng cam chịu những trận đòn roi, những vết bầm trên khắp cơ thể vì phụ nữ nào cũng xứng đáng được yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Chồng vũ phu

Nếu chồng ngoại tình lần một đàn bà có thể bỏ qua và cho anh ấy cơ hội sửa sai, làm lại từ đầu. Tuy nhiên, nếu chồng dám vung tay đánh vợ, dẫu chỉ một lần duy nhất thì phụ nữ đừng bao giờ cho anh ta cơ hội làm đau bạn thêm lần nào nữa.

Một khi đã không tôn trọng thân thể vợ, một khi đã thượng cẳng tay hạ cẳng chân với người phụ nữ đầu ấp tay gối thì người đàn ông ấy đáng khinh vô cùng. Lúc này, bạn nên đủ sáng suốt để đưa ra quyết dịnh đúng đắn nhất đời mình – ly hôn. Đừng nín nhịn, cũng đừng cam chịu những trận đòn roi, những vết bầm trên khắp cơ thể vì phụ nữ nào cũng xứng đáng được yêu thương.

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