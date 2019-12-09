Dù đi đâu, làm gì phụ nữ cũng hãy mang những THỨ này bên người để cải thiện dung mạo lẫn số mệnh

Muốn cải vận đổi đời trở nên xinh đẹp và giàu có, phụ nữ đừng quên mang theo những thứ này bên người để tránh tụ nghiệp, cải thiện vận trình của mình nhiều hơn.

Phúc khí luôn ở quanh mình. Vì vậy khi đi ra đường đừng sân si, khẩu nghiệp. Nhìn người đừng vội phán xét hay buông lời mỉa mai. Hãy luôn giữ cho tâm hồn trong sạch, những lời từ miệng nói ra cũng phải hết sức cẩn trọng. Đừng nghĩ xấu cho người khác. Bạn chưa chắc đã hoàn hảo, vì vậy đừng đổ tội cho ai khi chưa có chứng cứ xác thực.

Phụ nữ đừng quên mang theo sự thông minh của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đây là điều giúp người phụ nữ có phúc khí và xinh đẹp. Sống ở đời, đừng quá ngây ngô, hãy thông minh và sáng suốt đúng lúc. Người khác cố tình công kích, chơi xấu bạn, bạn hãy dùng sự bình tĩnh, thông minh của mình để đáp trả.

Nụ cười chân thành

Nụ cười sẽ giúp phụ nữ tự tin hơn - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn chân thành, người ta cũng sẽ tự khắc thật lòng với bạn. Ở đời, bạn cho đi thứ gì, chắc chắn sẽ nhận lại được điều tương xứng với mình. Vì vậy hãy nở nụ cười chân thành, lương thiện nhất để gây ấn tượng với những người xung quanh. Có thể bạn không xinh nhưng nụ cười là thứ vũ khí lợi hại của phụ nữ, giúp cải thiện vận trình của mình.

Sự chân thật

Phụ nữ sống chân thành được nhiều người yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Dù ở bất cứ đâu, bạn hãy là chính mình. Đừng cố gắng che đi những khuyết điểm. Người khôn ngoan không ngại nói “không biết”. Còn người dại luôn tìm cách tô vẽ cho mình trở nên hoàn hảo.

Sự lạc quan

Sự lạc quan giúp phụ nữ gây ấn tượng trong mắt người khác - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ lạc quan luôn được đánh giá cao. Không biết bạn tài giỏi hay xinh đẹp đến mấy, chỉ cần bạn có tinh thần tích cực, người khác sẽ cảm thấy dễ chịu ngay. Bởi cuộc sống có quá nhiều áp lực, những người luôn có suy nghĩ tiêu cực sẽ khiến không khí ngột ngạt hơn. Vì vậy hãy lạc quan, yêu đời, khó khăn mấy rồi cũng sẽ có cách vượt qua.