Để đàn ông sờ vào những chỗ này, phụ nữ trở nên ‘rẻ tiền’ trong nháy mắt

Phụ nữ yêu 05/07/2021 05:02

Phụ nữ thông minh hiểu nếu để một người đàn ông không phải là người yêu hay chồng chạm vào những chỗ này thì anh ta sẽ xem thường mình ngay.

Phụ nữ thường cho rằng những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể không để đàn ông lạ chạm vào là ngực, môi hay vòng 3. Nhưng thực chất, phụ nữ thông minh ngày nay cẩn trọng giữ khoảng cách nhiều hơn với những người đàn ông không phải là người yêu hoặc chồng của mình. Đó là những ranh giới giữ giá trị của bản thân, cũng là cách để bảo vệ mình khỏi những người đàn ông có ý xấu xung quanh.

Eo

Để đàn ông sờ vào những chỗ này, phụ nữ trở nên ‘rẻ tiền’ trong nháy mắt - Ảnh 1
Đó là những ranh giới giữ giá trị của bản thân, cũng là cách để bảo vệ mình khỏi những người đàn ông có ý xấu xung quanh - Ảnh minh họa: Internet 

Eo là bộ phận nhạy cảm trên cơ thể phụ nữ, và đàn ông cũng bị thu hút bởi điểm này. Đàn ông thích chạm vào eo người phụ nữ mình yêu để thể hiện chủ quyền, cũng là hành động thân mật bày tỏ tình cảm. Nhưng nếu một người đàn ông lạ, thậm chí là quen biết bình thường muốn chạm vào eo bạn thì chỉ vì lý do tò mò bạn là người phụ nữ thế nào, hoặc là muốn sàm sỡ bạn. Đàn ông cho rằng eo là bộ phận quyến rũ của phụ nữ, cũng là nơi thể hiện tôn nghiêm của phụ nữ.

Vì thế dù trong cuộc gặp xã giao hay với bạn bè thân thiết bạn cũng đừng bao giờ để đàn ông lạ vòng tay qua eo thân mật.

Xương quai xanh

Xương quai xanh là phần cơ thể có sức hút đặc trưng của phụ nữ. Đây còn là vị trí tế nhị nằm giữa cổ và ngực, có sức hấp dẫn quyến rũ với đàn ông. Thậm chí nhiều người đàn ông thường bị thu hút chạm vào phần cơ thể này của phụ nữ. Nhưng bạn đừng bao giờ để điều này xảy ra nếu đó không phải là người yêu thương bạn.

Để đàn ông sờ vào những chỗ này, phụ nữ trở nên ‘rẻ tiền’ trong nháy mắt - Ảnh 2
Bởi vì nếu bạn cho phép dễ dàng thì đàn ông sẽ coi bạn là kiểu phụ nữ thích mời gọi, lả lơi - Ảnh minh họa: Internet

Bởi vì nếu bạn cho phép dễ dàng thì đàn ông sẽ coi bạn là kiểu phụ nữ thích mời gọi, lả lơi. Đàn ông sẽ cho rằng bạn dễ dãi, không biết bảo vệ bản thân. Do đó, đừng vì những lời mật ngọt của một người đang muốn thăm dò bạn mà khiến mình trở nên thấp giá trị trong mắt anh ta. Và một người đàn tử tế sẽ không bao giờ hành động như thế.

Bàn chân

Người xưa có quan niệm bàn chân là nơi riêng tư của phụ nữ. Chỉ đến khi lấy nhau thì chồng mới được thấy chân trần của vợ. Và cũng chỉ anh ta mới là người đàn ông duy nhất thấy bộ phận này của vợ.

Dù thời đại ngày nay đã thoáng hơn nhưng phụ nữ cũng đừng nên để đàn ông lạ chạm vào bàn chân của mình. Đây chỉ nên là nơi để người đàn ông yêu bạn chạm vào thôi.

Vành tai

Để đàn ông sờ vào những chỗ này, phụ nữ trở nên ‘rẻ tiền’ trong nháy mắt - Ảnh 3
Khi biết bảo vệ những bộ phận này không để đàn ông chạm vào được chính là bạn đang thể hiện phong thái chuẩn mực của người phụ nữ thông minh được đàn ông tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet 

Vành tai là nơi nhạy cảm, có nhiều dây thần kinh dễ khơi gợi cảm giác ham muốn. Vì thế, nụ hôn vào vành tai chỉ xuất hiện nơi giường chiếu gần gũi, để cảm nhận thăng hoa cùng nhau. Hành động chạm vào tai của phụ nữ chứa đầy ý định mờ ám của đàn ông, họ muốn dụ dỗ bạn.

Vì thế, đừng dễ dàng để đàn ông chạm vào tai bạn trong những cuộc xã giao. Vì nếu để anh ta chạm vào, bạn sẽ lập tức trở nên dễ dãi, trở thành con mồi của anh ta.

Khi biết bảo vệ những bộ phận này không để đàn ông chạm vào được chính là bạn đang thể hiện phong thái chuẩn mực của người phụ nữ thông minh được đàn ông tôn trọng. Từ đó, bạn sẽ loại bỏ được những người có ý đồ xấu và càng đề cao bản thân với những đối tượng coi trọng bạn.

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