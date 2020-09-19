Dưới đây là những dấu hiệu phụ nữ bi lụy , càng yêu càng trở nên mù quáng khiến ai cũng sợ hãi khi ở bên cạnh.

Kiểu phụ nữ này thường không có cảm giác an toàn trong tình yêu hôn nhân . Họ lúc nào cũng cảm thấy bản thân bị bỏ rơi nên sẽ quản lý chồng thật chặt.

Người phụ nữ mù quáng trong tình yêu thường thích kiểm soát đối phương. Họ muốn người kia đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo và không được gian dối. Khi đối phương đi với bạn bè, họ sẽ gọi điện thoại, nhắn tin liên tục và hối thúc về nhà sớm.

Đi đâu cũng phải có chồng bên cạnh

Phụ nữ khổ vì lúc nào cũng muốn kiểm soát chồng - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu người đi đâu cũng có chồng bên cạnh, muốn ở bên chồng 24/24 thường rất khổ. Họ không có khả năng giải quyết công việc khó khăn một mình. Làm gì, đi đâu cũng muốn được chồng “hộ tống”. Thậm chí còn muốn chồng phải dành hết thời gian cho mình. Điều này khiến người đàn ông cảm thấy mệt mỏi, chán nản khi ở trong mối quan hệ ngột ngạt này.

Xem chồng là cả thế giới

Xem chồng là cả thế giới, bạn sẽ vô cùng đau khổ - Ảnh minh họa: Internet

Ai xem chồng là cả thế giới thường sẽ đối mặt với nhiều thất vọng. Có nhiều người từ bỏ mối quan hệ, công việc yêu thích, đam mê chỉ vì muốn ở bên cạnh chồng, vì chồng muốn vợ ở nhà nội trợ. Xung quanh họ không có ai ngoài chồng, thế nên dần dẫn đến việc họ xem chồng là cả thế giới của mình. Điều này khiến cho họ cảm thấy sụp đổ khi “thế giới” đó biến mất.

Nghĩ đến việc tự tử khi cả hai cãi nhau

Phụ nữ mù quáng khi yêu rất nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Ai có tư tưởng này đích thị là kiểu người mù quáng khi yêu. Họ thường dùng cái chết của mình để đe dọa đối phương. Thậm chí còn có suy nghĩ không muốn sống nữa khi người kia rời đi. Kiểu phụ nữ vô cùng đáng thương vì quá yếu đuối, không thể nào tự bảo vệ được bản thân. Vả lại họ còn có ý nghĩ dựa dẫm nên sẽ khó có được cuộc sống bình yên.

Luôn cố gắng nghĩ tốt về đối phương dù có bị phản bội

Kiểu người này khi yêu luôn nghĩ tốt về đối phương. Họ tự “thôi miên” bản thân bằng những hành động tốt của người kia. Nhưng thực tế đối phương đã phản bội họ ê chề và thê thảm. Thế nên cuối cùng người tổn thương nhất chỉ có thể là họ.